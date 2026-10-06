wagner-ecommerce.group

Wagner eCommerce Groupは、「スペシャリストの拠点」として、包括的なオンライン専門知識、強力なインフラ、およびドイツ、オーストリア、スイスにおいてオンラインビジネスを効果的に運営するためのプロセスに関する優れたノウハウを組み合わせています。同グループは、デジタル小売業における企業の成功の原動力になるためにはWebサイトの可用性とパフォーマンスが重要であることを理解しています。同グループが毎年サイトを訪問する数百万人の顧客に好ましいショッピング体験を提供して顧客満足度を高め、最終的に訪問をコンバージョンと収益につなげる上で、それらの重要な要因が寄与します。

サイバー攻撃が高度なWebサイトですら弱体化させる可能性があることを知っていたため、同グループは、サイバーセキュリティ専門プロバイダーが提供するWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を使用していました。このソリューションは無駄に複雑で、設定に時間がかかり、セキュリティリソースを圧迫していました。さらに厄介なことに、同社のホスティングプロバイダーにはDDoS攻撃を緩和するための帯域幅がありませんでした。

さらに、Wagner eCommerce Groupはパフォーマンスの問題を抱えており、ブラックフライデーなどの重要な時期にオンデマンドでスケーリングすることが困難でした。Wagner eCommerce GroupのHead of IT InfrastructureであるMichél Gericke氏は次のように述べています。「お客様は、オンラインストアにいつでもアクセスして、高速で使いやすい最先端の体験を楽しむことができなければなりません。お客様がストアに到達できなければ、弊社は収益もお客様の信頼も、両方とも失ってしまいます」

身代金を支払わなければDDoS攻撃を実行すると攻撃者から脅迫を受けたことがきっかけとなり、同グループはより広範なニーズに対応できるソリューションプロバイダーを模索しました。