Wagner eCommerce Groupは、キャンプ、フィットネスおよび健康、スイミングプール、家電、バーゲンショッピングなど、幅広い製品やビジネスを手がける6つの有名ブランドをサポートする、有数のEコマースプラットフォームを提供しています。欧州において各ビジネスカテゴリーで上位3位にランクインすることを目標として、Eコマースの世界をより良いものにするというミッションに取り組んでいます。中規模企業である同社は、さまざまなAkamaiソリューションを活用することで大きなメリットを得ています。
「弊社は地域の主要なEコマースプロバイダーとなるべく邁進しており、Akamaiを活用しているおかげで、継続的に変化するニーズに適したソリューションを提供することができています」— Wagner eCommerce Group、Head of IT Infrastructure、Michél Gericke氏
優れたEコマースプラットフォームを提供
DDoS攻撃やトラフィックの急増によるリスク
Wagner eCommerce Groupは、「スペシャリストの拠点」として、包括的なオンライン専門知識、強力なインフラ、およびドイツ、オーストリア、スイスにおいてオンラインビジネスを効果的に運営するためのプロセスに関する優れたノウハウを組み合わせています。同グループは、デジタル小売業における企業の成功の原動力になるためにはWebサイトの可用性とパフォーマンスが重要であることを理解しています。同グループが毎年サイトを訪問する数百万人の顧客に好ましいショッピング体験を提供して顧客満足度を高め、最終的に訪問をコンバージョンと収益につなげる上で、それらの重要な要因が寄与します。
サイバー攻撃が高度なWebサイトですら弱体化させる可能性があることを知っていたため、同グループは、サイバーセキュリティ専門プロバイダーが提供するWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を使用していました。このソリューションは無駄に複雑で、設定に時間がかかり、セキュリティリソースを圧迫していました。さらに厄介なことに、同社のホスティングプロバイダーにはDDoS攻撃を緩和するための帯域幅がありませんでした。
さらに、Wagner eCommerce Groupはパフォーマンスの問題を抱えており、ブラックフライデーなどの重要な時期にオンデマンドでスケーリングすることが困難でした。Wagner eCommerce GroupのHead of IT InfrastructureであるMichél Gericke氏は次のように述べています。「お客様は、オンラインストアにいつでもアクセスして、高速で使いやすい最先端の体験を楽しむことができなければなりません。お客様がストアに到達できなければ、弊社は収益もお客様の信頼も、両方とも失ってしまいます」
身代金を支払わなければDDoS攻撃を実行すると攻撃者から脅迫を受けたことがきっかけとなり、同グループはより広範なニーズに対応できるソリューションプロバイダーを模索しました。
セキュリティとパフォーマンスの向上
Akamaiこそ、Wagner eCommerce Groupが求めていたパートナーでした。同グループは、DDoS攻撃やその他の脅威からWeb資産を保護するという緊急の優先事項に対処するために、App & API ProtectorとEdge DNSを求めました。
「私たちは、幅広い責務を担っているITチームであり、簡単に設定して管理できるソリューションを必要としています。Akamaiはシンプルな移行でそれを実現してくれました」とGericke氏は続けました。
Akamaiにはさらなるメリットを生み出す幅広いサービスがあり、同社はAkamaiのCDNサービスも活用しました。「Eコマース企業である弊社のお客様のショッピング体験は、低レイテンシーであることが極めて重要です。Akamaiはホスティングプロバイダーよりも高速でWebサイトコンテンツを配信できるため、弊社はその機能を活用しました」とGericke氏は説明します。
ゼロトラストの実現
Wagner eCommerce Groupは、外部のセキュリティだけでなく内部のセキュリティを強化することを目的として、全従業員に多要素認証を導入しようとしました。ハードウェアトークンによってVPNのセキュリティを確保したいと考えていましたが、インターネットゲートウェイがYubiKeyをサポートしていませんでした。
Gericke氏は、次善策を考えるか、別のVPNソリューションを見つける必要があると考えました。しかし、正しい長期的戦略を検討し、その考えを改めました。
「ゼロトラスト・アーキテクチャのアプローチは不可避のものです。Akamaiは、従業員をバックエンドインフラに安全かつ直接的にルーティングするゼロトラスト・クライアントを提供しています。そのため、Akamaiを利用することで、高いレベルのセキュリティと使いやすさの極めて重要なバランスを達成することができます」
画像をすばやく変換
画像はオンラインショッピング体験や消費者の購入経路において必要不可欠な役割を担うため、同グループはメディアコンテンツの最新基準を常に満たすことに尽力しています。23万品目以上ある製品ごとに3～10枚の写真を新しい形式に変換する必要があった際に、同社はAkamaiを利用しました。
Akamai Image & Video Managerの利用により、Wagner eCommerce Groupはバックエンドの再設定や独自の画像変換ツールの開発を回避することができました。「Image Managerを使用することで、それほど労力をかけることなく、一挙に現行の標準にアップグレードすることができました。開発者リソースを拘束することなく、約1時間でおよそ100万件の画像の変換を完了しました」とGericke氏は続けました。
障壁を排除し、イノベーションを促進
Wagner eCommerce Groupは、Akamai製品を活用してWeb資産を確実に保護し、可用性を確保することにより、インフラへの負荷を軽減し、従業員が他のところに集中できるようにしています。実際、Gericke氏は、Akamaiのサービスを活用しなければ同社はここまで成長できなかったと考えています。「私たちは、弊社の事業や顧客に価値を提供するプロジェクトに開発者を集中させることができます。画像コンバーターを開発させたり、より多くのサイトトラフィックを処理するようにサーバーを設定させたりするよりも、そのように時間と人材を使用する方がはるかに好ましいです」
同様に、Gericke氏はWagner eCommerce Groupを未来に進める上でAkamaiのソリューションを信頼することの価値についても言及しています。「弊社は、地域のトップレベルのEコマースプロバイダーになることを目指しています。Eコマースと物流の能力を発展させることに注力するだけでなく、必要に応じてAkamaiの深みのあるポートフォリオを活用できます」とGericke氏は締めくくりました。
Wagner eCommerce Group GmbHについて
有数のEコマース企業であるWagner eCommerce Groupは、分野の異なる6つの優れたブランドを運営しています。同社には、成功のための方程式があります。それは、すべての分野で、専門知識とその分野に対する真の熱意を持つスペシャリストと連携し、やる気と前向きな気持ちを持って仕事に取り組み、Eコマースの世界を一歩ずつより良くしていくことです。詳細はwagner-ecommerce.groupまたはXingでご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。