Frank And Oak は当初、手動による画像処理ワークフローを改善しようとしました。このプロセスは、クリエイティブチームから始まりました。社内のスタジオチームは、衣服の価値を正確に反映すべく、最高品質の画像を撮影、修正するために大変な努力をしていました。ウェブ用に画像のサイズを変更して最適化し、80% という標準の既定設定にすることが往々にしてありました。1 か月間に 200～600 枚の画像を手動で操作して圧縮するプロセスは、次第に困難になり、人為的なミスが発生するようになりました。画像が誤って大きすぎたり、不適切に圧縮したりすると、ウェブ体験とモバイル体験の両方に悪影響が及びました。このような画像関連の問題は検出されないこともありますが、見つかった場合、画像の重さとサイトのパフォーマンスとのバランスを修正して、うまく両立させるのは IT 部門の責任です。

目標と結果

Frank And Oak は以下の 3 つの目標を設定しました。第 1 の柱では、ブラウザやデバイスを問わず最適な画像を配信する、2.画像変換プロセスを自動化する、3.ウェブのコンバージョン率を上げながら、チャーン率および直帰率を下げるFrank And Oak は Akamai の協力を得て、サイト全体を数分以内で自動的に最適化することに成功しました。目標達成に向かって前進していることを数日で実感できました。Image & Video Manager を使うことで、すべての画像が品質、フォーマット、サイズの面で最適化されました。技術部門担当 VP の Martin Helie 氏によると、「管理すべき画像がない」ので、チームは実質的に「画像変換のことを気にしなくなり」、制作とマーケティングの作業を期限より前に完了できるようになりました。高解像度版と低解像度版を管理する場合とは対照的に、元の状態の 1 つの画像に関連付けることで、ストレージが削減され、運用効率が向上しました。最後に、その多くはまだ評価の途中であるものの、ウェブパフォーマンスに大きな改善が見られました。ただし、最も顕著な改善点は、気付かないところにありました。Image & Video Manager の実装後は、画像関連の想定外の問題やパフォーマンスの遅延が発生しなくなったのです。

Akamai を選ぶ理由

Frank And Oak は、Akamai のクラウド・デリバリー・プラットフォームが持つ発展性、スケーラビリティ、回復力という特性をすでに経験していたため、Image & Video Manager を選択しました。Image & Video Manager はクラウド配信とシームレスに連携するため、「社内で保持する」ことは理にかなっていました。さらに、手作業を多く必要とする他の非効率な画像管理ツールを使用せずに、自動化ソリューションを採用したことは非常に重要です。衣服の美しい高品質な画像を撮影するだけで、残りの作業は Image & Video Manager に任せることができるようになりました。自動化された拡張性の高いソリューションによって、画像の準備にかかる時間および市場投入までの時間が短縮され、すべてのエンドユーザーに最適な画像をインテリジェントに配信できるようになりました。

Frank And Oak について

2012 年の設立以来、スタイル、デザイン、テクノロジーを融合させてきた Frank And Oak は、顧客のライフスタイルに合わせて十分に配慮してデザインされた、メンズおよびレディース用のさまざまな衣服やアクセサリーを提供しています。ウェブサイトのほか、カナダ全土にブティックを 23 店舗展開しています。数十万人のメンバーにカスタマイズされたオンライン体験を提供しつつ、顧客体験を新たに考案する、小売にはとどまらない企業です。

倫理的考え方に触発され、将来を視野に、公平性、多様性、一体性の価値観を守り、地域社会にその価値観を普及させることに取り組んでいます。

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