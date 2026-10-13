2003年に設立されたDouglas Omaha Technology Commission（DOTComm）は、ネブラスカ州オマハおよびダグラス郡にある70以上の政府機関を対象にテクニカルサポートおよびコンサルティングサービスを提供しています。120の機関に所属する5,000人以上の政府職員がDOTCommのサービスを日々利用しています。
DOTComm勤続20年を超えるJim Dolinski氏は、同機関のWebアプリケーション開発／統合の責任者です。彼のチームは、100以上の政府機関を対象に、100以上のサイトおよびアプリケーションをサポートしています。同チームは、サービス提供の一環として、限られたリソースと予算でリソースの可用性とセキュリティを確保しなければなりません。そのため、クラウドベースのソリューションを積極的に活用するようになりました。
「新たな脅威やレイヤー7ルール、SSL証明書などへの対応には時間がかかります。Web Application Protectorというコスト効率に優れたソリューションにより、これらのタスクから解放され、ダグラス郡にビジネス価値を提供することに集中できます」—Jim Dolinski氏、Douglas Omaha Technology Commission、Web Application Developer
重要なリソースへのセキュアで信頼できるアクセスを確保
2003年に設立されたDouglas Omaha Technology Commission（DOTComm）は、ネブラスカ州オマハおよびダグラス郡にある70以上の政府機関を対象にテクニカルサポートおよびコンサルティングサービスを提供しています。120の機関に所属する5,000人以上の政府職員がDOTCommのサービスを日々利用しています。
Webセキュリティの課題への対応
DOTCommは2016年、数百万ドルを投じて旧式のレガシーインフラを一新するのではなく、サイトやアプリケーションを大規模なクラウド・サービス・プロバイダーに移行することにしました。また、クラウドベースのWeb Application Firewall（WAF）と、システム停止を監視するための強力なアラートツールも導入しました。
しかし、このWAFでは期待したほどの効果を得られませんでした。DOTCommでは、システムの停止が2年間で10回以上発生し、その度に同機関のWebサイトとアプリケーションもダウンしていました。これらのシステム停止は15分から数時間に及びました。市民の安全性に影響を及ぼすミッションクリティカルなサービスについては24時間／365日の可用性を確保する必要があるため、このダウンタイムは許容できるものではありません。
システムの停止の影響がDOTCommのミッションクリティカルではないサイトやアプリケーションにとどまった場合でも、郡の機関や市民からの苦情に対応しなければなりません。これらのシステムの停止に関して、WAFベンダーは責任を認めませんでした。そこで、ベンダーの責任であることを証明するために、Dolinski氏はログファイルを徹底的に調べ直すことになりました。ベンダーにサポートを求めた際には、WAFに関する知識に乏しい新人担当者とのやり取りを余儀なくされました。
さらに都合の悪いことに、そのWAFベンダーはDOTCommのSSL証明書の更新も管理していました。しかし、証明書を更新するための適切なプロセスが整備されていなかったため、更新されることなく、期限切れになることも少なくありませんでした。その結果、DOTCommのサイトがオフラインになったり、SSLエラーが発生する事態となりました。
そのWAFベンダーとの契約が切れた瞬間から、Dolinski氏は他のソリューションの導入を検討し始めました。
Web Application Protectorでセキュリティアプローチを強化
Dolinski氏は、クラウドプロバイダーが提供するWAFを利用することにしました。「基本的なルールを備えた優れたソリューションであり、証明書の更新に関する問題は解決できました。しかし当機関には、新たな脅威に対応し、高度なWAFルールを作成および保守するためのリソースも時間もありません」とDolinski氏は語ります。
クラウドプロバイダーのWAFを利用して、インフラ内の多数のレイヤーでセキュリティを実行しているにもかかわらず、DOTCommは期待していたほど脅威を検知およびブロックできませんでした。
Dolinski氏はDOTCommのセキュリティ上のニーズとギャップを明確に把握した上で、アクティブな脅威を監視するためのマネージド・ルール・セットを備えたソリューションを探しました。また、自社の製品に責任を持つ、プロ意識と応答性に優れたベンダーを利用したいと考えました。その条件を満たしていたのが、AkamaiとAkamaiのWeb Application Protectorソリューションだったのです。
Akamaiの経験豊富なプロフェッショナル・サービス・チームを利用することで、DOTCommはWAFを実装する際に一般的に直面する問題点を回避できました。「Akamaiのエキスパートが提供するガイダンスやベストプラクティスに従って、最初の4つのサイトを迅速に移行し、未来を見据えた環境を構築できました。また、自分たちだけで1週間でさらに60のサイトを移行できました」とDolinski氏は述べています。
ビジネス価値の提供に集中
DOTCommは、最終的にはすべてのWebサイトとアプリケーションをWeb Application Protectorソリューションにオンボーディングする予定です。「ルールは自動的に更新されるため、最新のセキュリティ脅威を常に把握しておく必要はありません。この点が特に気に入っています」とDolinski氏は述べています。
DOTCommでは、サービス妨害の被害が即座に減っただけでなく、誤検知と想定外のサービス停止が事実上ゼロになりました。これにより、Dolinski氏とそのチームはインシデントのトラブルシューティングを行う必要がなくなり、数百時間を節約しています。さらに、サービス停止のせいでWebサイトやアプリケーションにアクセスできないという苦情を郡の職員や市民から寄せられることもなくなりました。
Dolinski氏は、攻撃をリアルタイムで検知して可視化するWeb Application Protectorを高く評価しています。「以前使用していたソリューションでは、どのルールがどのような理由でトラフィックをブロックしているのかを把握することが困難でした。Akamaiのソリューションでは、トラフィックがブロックされた理由を簡単に特定できます」と同氏は述べています。
Dolinski氏のチームはこれまで、証明書の更新に関する問題に年間およそ100時間を費やしていました。現在はその時間をゼロに削減することに成功しました。「Akamai Web Application Protectorにより、Webセキュリティを信頼できるエキスパートに任せられるため、セキュリティルールの作成から解放され、ビジネス価値の提供に集中できるようになりました」と同氏は結論付けています。
Douglas Omaha Technology Commissionについて
DOTCommは、ネブラスカ州オマハおよびダグラス郡にある70以上の政府機関を対象にテクニカルサポートおよびコンサルティングサービスを提供しています。120の機関に所属する5,000人以上の政府職員がDOTCommのサービスを日々利用しています。24時間／365日体制のサービスセンター、あらゆるIT分野を網羅するサービス製品を提供するDOTCommは、その使命、ビジョン、価値を実現するために日々努力する優秀な職員で構成されています。
Akamaiについて
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