DOTCommは2016年、数百万ドルを投じて旧式のレガシーインフラを一新するのではなく、サイトやアプリケーションを大規模なクラウド・サービス・プロバイダーに移行することにしました。また、クラウドベースのWeb Application Firewall（WAF）と、システム停止を監視するための強力なアラートツールも導入しました。



しかし、このWAFでは期待したほどの効果を得られませんでした。DOTCommでは、システムの停止が2年間で10回以上発生し、その度に同機関のWebサイトとアプリケーションもダウンしていました。これらのシステム停止は15分から数時間に及びました。市民の安全性に影響を及ぼすミッションクリティカルなサービスについては24時間／365日の可用性を確保する必要があるため、このダウンタイムは許容できるものではありません。



システムの停止の影響がDOTCommのミッションクリティカルではないサイトやアプリケーションにとどまった場合でも、郡の機関や市民からの苦情に対応しなければなりません。これらのシステムの停止に関して、WAFベンダーは責任を認めませんでした。そこで、ベンダーの責任であることを証明するために、Dolinski氏はログファイルを徹底的に調べ直すことになりました。ベンダーにサポートを求めた際には、WAFに関する知識に乏しい新人担当者とのやり取りを余儀なくされました。



さらに都合の悪いことに、そのWAFベンダーはDOTCommのSSL証明書の更新も管理していました。しかし、証明書を更新するための適切なプロセスが整備されていなかったため、更新されることなく、期限切れになることも少なくありませんでした。その結果、DOTCommのサイトがオフラインになったり、SSLエラーが発生する事態となりました。



そのWAFベンダーとの契約が切れた瞬間から、Dolinski氏は他のソリューションの導入を検討し始めました。