Im Jahr 2016 begann DOTComm mit der Migration seiner Standorte und Anwendungen zu einem großen Cloud-Serviceanbieter, um nicht Millionen Dollar in den Ersatz seiner veralteten Infrastruktur investieren zu müssen. Das Unternehmen verwendete außerdem eine cloudbasierte Web Application Firewall (WAF) sowie zuverlässige Warntools für die Überwachung auf Ausfälle.



Leider funktionierte die WAF nicht wie erwartet. Über einen Zeitraum von zwei Jahren kam es bei DOTComm zu mehr als 10 Ausfällen, von denen jeder einen Teil der Websites und Anwendungen des Unternehmens betraf. Diese Ausfälle dauerten von 15 Minuten bis zu mehreren Stunden – eine inakzeptable Zeit, wenn geschäftskritische Services betroffen waren, die sich auf die öffentliche Sicherheit auswirken und rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen.



Selbst wenn die Ausfälle weniger geschäftskritische DOTComm-Standorte und -Anwendungen betrafen, erhielt das Unternehmen Beschwerden von Abteilungen und Bürgern. Da der WAF-Anbieter sich weigerte, für diese Ausfälle Verantwortung zu übernehmen, war Dolinski gezwungen, seine Protokolldateien zu durchsuchen, um nachzuweisen, dass das Problem in der Verantwortung des Anbieters lag. Wenn Dolinski sich mit dem Anbieter in Verbindung setzte, um Support zu erhalten, war er oft frustriert, da er es mit unerfahrenen Mitarbeitern zu tun hatte, die nicht über umfassende Kenntnisse der WAF verfügten.



Schlimmer noch: Der WAF-Anbieter sollte die SSL-Zertifikaterneuerungen von DOTComm verwalten. Ohne ein ordentliches Verfahren für die Erneuerung von Zertifikaten konnte der Anbieter jedoch oft die Zertifikate von DOTComm nicht verlängern, bevor sie abgelaufen waren. Infolgedessen gingen DOTComm-Standorte entweder offline oder gaben SSL-Fehler aus.



Sobald der Vertrag mit dem WAF-Anbieter abgelaufen war, begann Dolinski nach anderen Lösungen zu suchen.