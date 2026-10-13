Nel 2016, anziché investire milioni di dollari per sostituire la propria infrastruttura legacy ormai obsoleta, DOTComm ha iniziato a migrare i suoi siti e le sue applicazioni ad un importante provider di servizi cloud. L'organizzazione, inoltre, usava una soluzione WAF (Web Application Firewall) basata sul cloud insieme a solidi strumenti di generazione di avvisi per monitorare eventuali interruzioni di servizio.



Purtroppo, la soluzione WAF non funzionava nel modo previsto: nell'arco di due anni, DOTComm aveva subito 10 interruzioni di servizio, ciascuna delle quali aveva bloccato una serie di applicazioni e siti web dell'organizzazione. Queste interruzioni erano durate ovunque dai 15 minuti a varie ore, una quantità di tempo inaccettabile nel momento in cui influivano sulla disponibilità di servizi mission-critical 24/7 correlati alla sicurezza pubblica.



Anche se le interruzioni hanno influito su siti e applicazioni DOTComm meno importanti, l'organizzazione ha dovuto affrontare numerosi reclami provenienti da vari cittadini e dipartimenti della contea. Poiché il fornitore di soluzioni WAF si rifiutava di prendersi la responsabilità di queste interruzioni, Dolinski è stato costretto a esaminare attentamente i suoi file di registro per dimostrare che il problema era stato causato dal fornitore. Una volta ottenuto il supporto dal fornitore, Dolinski si è spesso scoraggiato nel dover affrontare la mancanza di competenze approfondite da parte del personale entry-level in merito alle soluzioni WAF.



A peggiorare le cose, il fornitore WAF avrebbe dovuto gestire le operazioni di rinnovo dei certificati SSL di DOTComm. Tuttavia, poiché mancava un regolare processo di rinnovo dei certificati, il fornitore spesso non rinnovava i certificati di DOTComm prima della loro scadenza. Di conseguenza, i siti DOTComm sono stati offline o hanno presentato errori SSL.



Non appena è scaduto il contratto con il fornitore WAF, Dolinski ha iniziato a valutare altre soluzioni.