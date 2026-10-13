道格拉斯奥马哈技术委员会 (DOTComm) 成立于 2003 年，为内布拉斯加州奥马哈和道格拉斯县地区的 70 多个政府机构提供技术支持和咨询服务。遍布 120 个地点的 5,000 多名政府工作人员每天都在依赖 DOTComm 服务开展工作。
Jim Dolinski 曾在 DOTComm 工作 20 年，负责企业的 Web 应用程序开发和集成工作。他的团队为服务于 100 多个政府部门的 100 多个站点和应用程序提供支持。为实现其使命，该团队需要以有限的资源和预算来确保这些资源的可用性和安全性。为此，他们越来越多地利用基于云的解决方案。
“应对新兴威胁、7 层规则和 SSL 证书的变化形势非常耗时。Web Application Protector 是一种经济高效的解决方案，可帮助我们处理这些任务，使我们能够专注于为整个县创造商业价值。”——道格拉斯奥马哈技术委员会 Web 应用程序开发人员 Jim Dolinski
确保安全可靠地访问关键资源
道格拉斯奥马哈技术委员会 (DOTComm) 成立于 2003 年，为内布拉斯加州奥马哈和道格拉斯县地区的 70 多个政府机构提供技术支持和咨询服务。遍布 120 个地点的 5,000 多名政府工作人员每天都在依赖 DOTComm 服务开展工作。
应对 Web 安全挑战
2016 年，DOTComm 开始将其站点和应用程序迁移到一家大型云服务提供商，而不是投入数百万美元来替换其过时的旧基础设施。该组织还使用了基于云的 Web Application Firewall (WAF) 和强大的警报工具，使其能够监视是否出现中断。
然而，WAF 的性能并不如预期。在两年的时间里，DOTComm 经历了 10 多次中断，每一次中断都导致了组织的一部分网站和应用程序崩溃。这些中断的持续时间从 15 分钟到数小时不等，这些时长令人难以接受，因为中断影响了与公共安全相关的全天候任务关键型服务的可用性。
即使中断影响的任务关键型 DOTComm 站点和应用程序较少，该企业还必须处理来自县级部门和市民的投诉。由于 WAF 供应商拒绝承担这些中断的责任，因此 Dolinski 不得不查看其日志文件，以证明问题的责任在于供应商。在与供应商沟通以寻求支持后，Dolinski 经常因要与对 WAF 缺乏深层认识的入门级人员打交道而感到沮丧。
更糟糕的是，本应由 WAF 供应商管理 DOTComm 的 SSL 证书续订。但是，由于缺乏正常的证书续订流程，供应商常常无法在 DOTComm 的证书过期之前进行续订。因此，DOTComm 站点会出现脱机或 SSL 错误。
当与 WAF 供应商的合同到期后，Dolinski 便开始评估其他解决方案。
借助 Web Application Protector 完善安全策略
起初，Dolinski 选择利用其云提供商的 WAF。“这是一个能够提供基本规则的出色解决方案，它解决了我们的证书续订问题。但是，我们没有资源也没有时间来跟上新兴威胁的变化形势，以及编写和维护更复杂的 WAF 规则。”他解释道。
通过使用云提供商的 WAF，Dolinski 认识到，尽管其基础设施的许多层级都有实施安全防御，但 DOTComm 并未做到捕获和拦截足够多的威胁。
在清楚地了解 DOTComm 的安全需求和不足之后，Dolinski 开始寻找一种具有能够监控活跃威胁的管理规则集的解决方案。他还希望与一家拥有产品所有权且响应迅速的专业供应商合作。Akamai 及其 Web Application Protector 解决方案非常符合要求。
在 Akamai 经验丰富的专业服务团队的帮助下，DOTComm 避免了常见的 WAF 实施阻碍。“借助 Akamai 专家的指导和最佳实践，我们快速迁移了最初的四个站点。他们帮助我们为未来做好了准备，而且在一周内，我们自行迁移了另外 60 个站点，”Dolinski 解释道。
重新专注于创造商业价值
最终，DOTComm 计划将其所有网站和应用程序部署到 Web Application Protector 解决方案中。“我们对自动规则更新非常满意，因为我们不再需要时时跟踪新的安全威胁，”Dolinski 说道。
除了能够立即看到服务拒绝情况的减少，DOTComm 还几乎消除了误报和意外中断。这意味着 Dolinski 及其团队能够节省数百个小时的时间，因为他们无需再对这类事故进行故障排除。此外，县级员工和选民不再抱怨网站和应用程序由于服务中断而不可用。
Dolinski 对 Web Application Protector 提供的可见性赞叹不已，该解决方案能够实时检测攻击。“使用我们之前的解决方案，很难深入挖掘并找出是哪个规则阻止了流量及其原因。Akamai 解决方案可轻松确定流量被阻止的原因，”他继续说道。
过去，Dolinski 的团队每年大约要花费 100 个小时来解决证书续订问题，而现在完全不用。“Akamai Web Application Protector 使我们能够将 Web 安全交付给值得信赖的专家，让我们重新专注于创造商业价值，而不是编写安全规则。”他总结道。
道格拉斯奥马哈技术委员会简介
DOTComm 为奥马哈和道格拉斯县地区的 70 多个政府机构提供技术支持和咨询服务。每天会有分布在 120 个地方的 5,000 多名专职政府工作人员依赖于我们的服务。我们拥有一个全天候服务中心并提供跨所有 IT 领域的服务产品，我们的优秀人才组成一支独特的团队，始终坚持通过积极践行我们的使命、愿景和价值观为客户提供更好的服务。
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