2016 年，DOTComm 开始将其站点和应用程序迁移到一家大型云服务提供商，而不是投入数百万美元来替换其过时的旧基础设施。该组织还使用了基于云的 Web Application Firewall (WAF) 和强大的警报工具，使其能够监视是否出现中断。



然而，WAF 的性能并不如预期。在两年的时间里，DOTComm 经历了 10 多次中断，每一次中断都导致了组织的一部分网站和应用程序崩溃。这些中断的持续时间从 15 分钟到数小时不等，这些时长令人难以接受，因为中断影响了与公共安全相关的全天候任务关键型服务的可用性。



即使中断影响的任务关键型 DOTComm 站点和应用程序较少，该企业还必须处理来自县级部门和市民的投诉。由于 WAF 供应商拒绝承担这些中断的责任，因此 Dolinski 不得不查看其日志文件，以证明问题的责任在于供应商。在与供应商沟通以寻求支持后，Dolinski 经常因要与对 WAF 缺乏深层认识的入门级人员打交道而感到沮丧。



更糟糕的是，本应由 WAF 供应商管理 DOTComm 的 SSL 证书续订。但是，由于缺乏正常的证书续订流程，供应商常常无法在 DOTComm 的证书过期之前进行续订。因此，DOTComm 站点会出现脱机或 SSL 错误。



当与 WAF 供应商的合同到期后，Dolinski 便开始评估其他解决方案。