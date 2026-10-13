Em 2016, em vez de investir milhões de dólares para substituir sua infraestrutura herdada desatualizada, a DOTComm começou a migrar seus websites e aplicações para um grande provedor de serviços em nuvem. A organização também usou um Web Application Firewall (WAF) baseado em nuvem, juntamente com ferramentas de alerta robustas que permitiram monitorar as interrupções.



Infelizmente, o WAF não teve o desempenho esperado. Em um período de dois anos, a DOTComm passou por mais de 10 interrupções, cada uma delas derrubando um subconjunto de websites e aplicações da empresa. Essas interrupções duraram de 15 minutos a várias horas — uma quantidade inaceitável de tempo que afetou a disponibilidade de serviços críticos 24 horas por dia, 7 dias por semana relacionados à segurança pública.



Mesmo quando as interrupções afetaram os websites e aplicações menos críticos da DOTComm, a organização precisou lidar com reclamações dos departamentos e cidadãos do condado. Como o fornecedor do WAF recusou-se a assumir a responsabilidade por essas interrupções, Dolinski foi forçado a examinar seus arquivos de log para provar que o problema era responsabilidade do fornecedor. Uma vez envolvido com o fornecedor de suporte, Dolinski muitas vezes ficava frustrado ao lidar com pessoal de nível básico que não tinha conhecimento profundo do WAF.



Para piorar a situação, o fornecedor do WAF deveria gerenciar renovações de certificados SSL da DOTComm. No entanto, sem um processo normal de renovação de certificado, o fornecedor muitas vezes não renovava os certificados da DOTComm antes que expirassem. Como resultado, os websites da DOTComm ficariam off-line ou gerariam erros na SSL.



Assim que o contrato com o fornecedor WAF expirou, Dolinski começou a avaliar outras soluções.