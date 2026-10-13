En 2016, plutôt que d'investir des millions de dollars pour remplacer son ancienne infrastructure obsolète, DOTComm a commencé à migrer ses sites et des applications vers un important fournisseur de services cloud. L'entreprise a également utilisé un Web Application Firewall (WAF) basé sur le cloud et des outils d'alerte fiables qui lui ont permis de surveiller les pannes.



Malheureusement, le WAF n'a pas fonctionné comme prévu. Sur une période de deux ans, DOTComm a subi plus de 10 pannes qui ont chacune entraîné la mise hors service d'un sous-ensemble de sites Web et d'applications de l'entreprise. Ces pannes ont duré entre 15 minutes et plusieurs heures, ce qui est inacceptable au vu de leur impact sur la disponibilité de services stratégiques 24 h/24 et 7 j/7 liés à la sécurité publique.



Même lorsque les pannes n'ont affecté que des sites et des applications DOTComm de moindre importance, l'entreprise a dû traiter des plaintes des services et des citoyens du comté. Étant donné que le fournisseur du WAF a refusé de prendre en charge ces pannes, Jim Dolinski a été contraint de se plonger dans ses fichiers journaux pour prouver que le problème relevait de la responsabilité du fournisseur. Lors de ses contacts avec le fournisseur, Jim Dolinski a souvent dû traiter avec du personnel peu qualifié et connaissant mal le WAF.



Pire encore, le fournisseur WAF était censé gérer les renouvellements de certificats SSL de DOTComm. Or, son processus de renouvellement de certificat s'est avéré insatisfaisant et, bien souvent, le fournisseur ne renouvelait pas les certificats DOTComm avant leur expiration. En conséquence, les sites DOTComm se retrouvaient hors ligne ou affichaient des erreurs SSL.



Dès l'expiration du contrat avec le fournisseur WAF, Jim Dolinski a commencé à réfléchir à d'autres solutions.