DOTComm은 2016년 수백만 달러를 투자해 오래된 레거시 인프라를 교체하는 대신, 사이트와 애플리케이션을 대규모 클라우드 서비스 사업자로 마이그레이션하기 시작했습니다. 아울러 장애 모니터링을 지원하는 강력한 알림 툴과 함께 클라우드 기반 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 이용했습니다.



안타깝게도 WAF의 성능은 기대에 미치지 못했습니다. DOTComm은 2년에 걸쳐 10여 차례의 장애를 경험했고, 매번 조직의 웹사이트와 애플리케이션 일부가 다운되었습니다. 장애는 짧게는 15분에서 길게는 몇 시간까지 지속되었습니다. 그 결과 공공 안전과 관련된 24시간 연중무휴 미션 크리티컬 서비스의 가용성이 커다란 영향을 받게 되었다는 점을 감안하면 이를 용인할 수 없었습니다.



장애가 다소 덜 중요한 DOTComm 사이트와 애플리케이션에 영향을 줄 때도 DOTComm은 카운티 부서와 시민들의 불만에 대응해야 했습니다. WAF 벤더사가 장애에 대한 책임을 거부했으므로, 짐은 어쩔 수 없이 로그 파일을 자세히 검토해 문제가 벤더사의 책임이라는 것을 입증해야 했습니다. 일단 지원을 위해 벤더사를 참여시킨 후, 짐은 WAF에 대한 심층적인 지식이 없는 초보 수준의 담당자를 상대하면서 실망하기도 했습니다.



설상가상으로 이 WAF 벤더사는 DOTComm의 SSL 인증서 갱신을 관리하기로 되어 있었습니다. 그러나 적절한 인증서 갱신 프로세스를 갖추지 못했던 벤더사는 인증서 만료 이전에 DOTComm의 인증서 갱신에 종종 실패했습니다. 그 결과 DOTComm 사이트는 오프라인 상태가 되거나 SSL 오류가 발생했습니다.



WAF 벤더사와의 계약이 만료되자 짐은 다른 솔루션을 검토하기 시작했습니다.