En 2016, en lugar de invertir millones de dólares en sustituir su anticuada infraestructura heredada, DOTComm comenzó a migrar sus sitios y aplicaciones a un gran proveedor de servicios en la nube. La organización también usó un firewall de aplicaciones web (WAF) en la nube y unas potentes herramientas de alerta que le permitieron supervisar las interrupciones del servicio.



Lamentablemente, el WAF no funcionó como debía. Durante un periodo de dos años, DOTComm experimentó más de 10 interrupciones que provocaron la caída de una serie de sitios web y aplicaciones de la organización. Estas interrupciones duraron entre 15 minutos y varias horas, un periodo de tiempo inaceptable teniendo en cuenta que limitaron la disponibilidad de servicios ininterrumpidos cruciales relacionados con la seguridad pública.



La organización tuvo que hacer frente a las quejas de los organismos y los ciudadanos del condado, incluso cuando la interrupción de los servicios afectó a aplicaciones y sitios de DOTComm no tan cruciales. Puesto que el proveedor del WAF se negó a asumir la responsabilidad de dichas interrupciones, Dolinski se vio obligado a analizar sus archivos de registro para demostrar que el problema era responsabilidad del proveedor. En su contacto con el proveedor, Dolinski acabó frustrado por la falta de experiencia del equipo con el que trataba y cuyo conocimiento del WAF era limitado.



Por si fuera poco, se suponía que el proveedor del WAF gestionaba las renovaciones de certificados SSL de DOTComm. Sin embargo, como el proceso de renovación de certificados no era el adecuado, el proveedor no pudo renovar los de DOTComm antes de que caducaran. Como resultado, los sitios de DOTComm se desconectaron o generaron errores de SSL.



En cuanto venció el contrato con el proveedor, Dolinski empezó a plantearse otras soluciones.