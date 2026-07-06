ISP や MNO は、コストを管理しながらサービスを改善する方法を模索しています。家庭や企業は最高のインターネット体験を求めており、インターネット上のセキュリティリスクを最小限に抑える方法を模索しています。それを支援するのが、サービスプロバイダーです。



CacheServe リゾルバーは、ネットワークの応答性を確保し、中核的なインターネット・アクセス・サービスに付加価値をプラスするために役立ち、プロバイダーが顧客を保護するというコミットメントを実行して収益を増加させることのできる体制を確立します。



パフォーマンスの最適化により、極度の負荷が発生している状況でも、クエリーに対する低レイテンシーの応答を実現します。また、パフォーマンスの低いリゾルバーを統合することで、コストを削減し、運用をシンプル化します。サーバー数が少ないほど、継続的に発生するラック／電源／冷却および管理コストが削減され、スタッフが費やす時間が減少します。



Akamai Secure Internet Access Services は、スマートな DNS Infrastructure リゾルバーを活用して、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、ボットネットなどから家庭や職場を守ります。プロバイダーネットワークの力と運用上の強み（規模、リーチ、信頼性）を活かす基本的な防御レイヤーを提供します。