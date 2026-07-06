- 固定およびモバイルネットワークのリスクに関する深い知見を取り入れた、組み込みの DNS 防御機能
- ネームサーバー可用性機能により、極度の負荷が発生している状況でも高速のコンテンツアクセスを促進
- 強力な EDNS Client Subnet（ECS）サポートにより、ユーザー体験を強化し、配信を最適化
- パフォーマンスの最適化により、OpEx と CapEx の削減をサポート
- 独自のキャッシュポイズニング防御により、加入者とコンテンツ所有者を保護
- テレメトリー、クエリー統計、レポート、ビッグデータの統合により、運用とセキュリティイニシアチブを促進
- 回復力に優れたソフトウェア設計により、アップタイムを最大化し、運用上のストレスを最小化
- きめ細かいポリシーにより、不要なクエリーをフィルタリングし、正当なトラフィックを保護
- クラウドオプションと包括的な DNS 暗号化をサポート（DOH、DOT、DoQ）
固定およびモバイル・サービス・プロバイダー向けの専用設計
Akamai CacheServe リゾルバーによる低レイテンシーの応答、高いレジリエンス、高い処理能力の提供により、ユーザーエクスペリエンスを最適化し、運用を簡素化します。Akamai AuthServe 権威サーバーを使用して、インターネット・アクセス・サービスを強化するための通信サービス、電子メール、およびアプリをサポートします。Akamai DNS Infrastructure のソリューションは、130 以上の ISP と MNO によって展開され、世界中で約 10 億人の加入者を獲得しています。
オーバーヘッドの削減、セキュリティの向上、パーソナライズの強化。
DNS Infrastructure の仕組み
特長
DNS Infrastructure のユースケース
スマート DNS リゾルバーは、優れた加入者体験を確立し、サービスを利用可能にします。
DNS をアップグレードし、ビジネスを変革
ISP や MNO は、コストを管理しながらサービスを改善する方法を模索しています。家庭や企業は最高のインターネット体験を求めており、インターネット上のセキュリティリスクを最小限に抑える方法を模索しています。それを支援するのが、サービスプロバイダーです。
CacheServe リゾルバーは、ネットワークの応答性を確保し、中核的なインターネット・アクセス・サービスに付加価値をプラスするために役立ち、プロバイダーが顧客を保護するというコミットメントを実行して収益を増加させることのできる体制を確立します。
パフォーマンスの最適化により、極度の負荷が発生している状況でも、クエリーに対する低レイテンシーの応答を実現します。また、パフォーマンスの低いリゾルバーを統合することで、コストを削減し、運用をシンプル化します。サーバー数が少ないほど、継続的に発生するラック／電源／冷却および管理コストが削減され、スタッフが費やす時間が減少します。
Akamai Secure Internet Access Services は、スマートな DNS Infrastructure リゾルバーを活用して、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、ボットネットなどから家庭や職場を守ります。プロバイダーネットワークの力と運用上の強み（規模、リーチ、信頼性）を活かす基本的な防御レイヤーを提供します。
Always-on の Web サービスを大規模に提供
AuthServe 権威 DNS サーバーは、ゾーンデータの設定、公開、配布に使用されます。幅広い ISP および MNO 通信サービス、電子メール、そしてインターネット・アクセス・サービスを強化するブランデッドアプリへの動的アクセスを実現します。
AuthServe は、ダウンタイムなしでゾーンを安全に管理するための、ライセンス供与型のオンプレミスソリューションです。サービスプロバイダー向けに設計されており、数万のゾーン、数千万のレコードまでスケーリングできます。ソフトウェアは耐障害性を追求して設計されており、優れた可用性の確保と災害復旧のために、複数のアクティブなプライマリをサポートします。運用の強化により、複数の異なる権威サービスを統合して、同じデータの内部ビューと外部ビューに対応し、住宅ネットワーク、エンタープライズネットワーク、モバイルネットワーク、IT 環境で生じ得る無秩序な拡大を管理できます。
オプションの Config Manager は、ネットワーク全体の DNS サーバー設定を行うための直感的なインターフェースを提供します。これにより、日々の管理を効率化および自動化し、運用コストを削減できます。セキュリティ要件や変更管理要件に準拠するように、役割ベースのアクセス制御、監査、ワークフローが実行されます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
DNS Infrastructure は、サービスプロバイダー向けに構築された一連のソリューションです。CacheServe は、高負荷の状況でも応答性を確保するように設計された、スケーラブルで安全な高性能リゾルバーです。AuthServe は、信頼性の高い権威サーバーであり、IP サービスへのアクセスをパブリッシングするために使用され、数千万件ものレコードをサポートします。
CacheServe は、最も要求の厳しいネットワークにおいてセキュリティ、拡張性、パフォーマンス、および可用性を最大限に高めるように設計されています。設計の初期段階での知見により、変更を加えることなく 20 年以上にわたって DNS 攻撃に対抗してきました。付加価値ポリシー、テレメトリー、データ収集、仮想化により、運用を合理化し、サービスを利用可能にすることができます。
AuthServe は、優れた可用性の確保と災害復旧のために、複数のアクティブなプライマリをサポートします。複数の異なる権威サービスを統合して、同じデータの内部ビューと外部ビューに対応し、住宅ネットワーク、エンタープライズネットワーク、モバイルネットワーク、IT 環境で生じ得る無秩序な拡大を管理できます。
- CacheServe は、パーソナライズされた加入者中心のセキュリティサービスをサポートするように設計されており、プロバイダーによるインターネット・アクセス・サービスの差別化と収益の創出を後押しします。
- 特殊なキャッシュ構造、適応型クエリー応答アルゴリズム、およびその他の最適化により、極度の負荷が発生している状況での耐障害性、高 QPS、低レイテンシーを確保します。
- DNS 中心の構文を使用したリッチなポリシー言語により、DNS、加入者、およびネットワークを悪用から守ります。軽量のビューにより、サービスをシームレスにスケーリングできます。
- 業界をリードする多層防御により、あらゆる形態のキャッシュポイズニングやその他の DNS 攻撃を防ぎます。
- DNS 暗号化機能（DoT および DoH）により、クライアントとリゾルバー間のプライバシーを確保します。
パーソナライズされたデジタル体験に対する顧客の期待が高まっており、サービスプロバイダーはそのような顧客を獲得するために競い合っています。市場で成功を収めるということは、ネットワーク中心のサービスから親身な加入者中心のサービスへと移行し、顧客を引き付けて維持し、収益とシェアを増やすことを意味します。
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