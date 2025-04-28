Che cosa sono gli attacchi alle API?

Le API sono ovunque oggi. Dalle applicazioni e dai servizi presenti in Internet alle app mobili e ai servizi per i clienti basati sul cloud, le API sono fondamentali per le attività, la flessibilità e la competitività di un'azienda. Tuttavia, questi aspetti le rendono anche un obiettivo molto allettante per i criminali informatici.

La prevenzione degli attacchi alle API non è un compito facile. La sfida di proteggere queste proprietà digitali è complicata dalla presenza delle moderne pratiche DevOps, dei percorsi di migrazione verso il cloud e della costante evoluzione di prodotti per le API, che introducono nuovi livelli di complessità.

Akamai App & API Protector offre una protezione dalle minacce potente e olistica per il patrimonio delle API. Progettato all'insegna della semplicità e della facilità d'uso, App & API Protector integra alcune delle più avanzate tecnologie di automazione della sicurezza oggi disponibili. Con questa soluzione Akamai, potete bloccare gli attacchi alle API, proteggendo, al contempo, siti web e applicazioni da un'ampia gamma di minacce, minimizzando la vostra superficie di attacco e riducendo il carico di lavoro che grava sugli amministratori IT.