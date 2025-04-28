Che cosa sono gli attacchi alle API?

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.
Gli attacchi alle API sono tentativi di utilizzare le API per scopi dannosi o non autorizzati. Gli attacchi alle API possono assumere varie forme, tra cui:
- Sfruttamento delle vulnerabilità tecniche presenti nelle implementazioni delle API
- Utilizzo di credenziali rubate e di altre tecniche per il controllo degli account, che consentono ad un criminale di spacciarsi per un utente legittimo
- Abuso della logica aziendale che consente l'utilizzo delle API in modi imprevisti
La crescente minaccia rappresentata dagli attacchi alle API
Le API sono ovunque oggi. Dalle applicazioni e dai servizi presenti in Internet alle app mobili e ai servizi per i clienti basati sul cloud, le API sono fondamentali per le attività, la flessibilità e la competitività di un'azienda. Tuttavia, questi aspetti le rendono anche un obiettivo molto allettante per i criminali informatici.
La prevenzione degli attacchi alle API non è un compito facile. La sfida di proteggere queste proprietà digitali è complicata dalla presenza delle moderne pratiche DevOps, dei percorsi di migrazione verso il cloud e della costante evoluzione di prodotti per le API, che introducono nuovi livelli di complessità.
Akamai App & API Protector offre una protezione dalle minacce potente e olistica per il patrimonio delle API. Progettato all'insegna della semplicità e della facilità d'uso, App & API Protector integra alcune delle più avanzate tecnologie di automazione della sicurezza oggi disponibili. Con questa soluzione Akamai, potete bloccare gli attacchi alle API, proteggendo, al contempo, siti web e applicazioni da un'ampia gamma di minacce, minimizzando la vostra superficie di attacco e riducendo il carico di lavoro che grava sugli amministratori IT.
La sfida della difesa delle API
Consentendo ad applicazioni software e sistemi operativi di comunicare tra loro in modo rapido e semplice, le API aiutano ad accelerare il ritmo aziendale, ad incrementare la collaborazione e a migliorare le performance sul web. Tuttavia, le organizzazioni che difendono le loro API con soluzioni per la sicurezza della rete di tipo tradizionale difficilmente riusciranno a prevenire un'eventuale violazione.
Tra i più comuni attacchi alle API, figurano alcuni vettori di attacco ben noti:
- Gli attacchi MITM (Machine-In-The-Middle) consentono agli hacker di intercettare in modo silenzioso comunicazioni e richieste tra due endpoint presenti in un canale di comunicazione al fine di rubare informazioni sensibili.
- Gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) tentano di sovraccaricare la memoria di un'API richiedendo migliaia di connessioni simultaneamente o impegnando tutte le risorse disponibili per interrompere il sistema.
- Gli attacchi SQL injection consentono di ottenere l'accesso ad un software semplicemente iniettando codice dannoso in programmi sviluppati in modo non adeguato.
- La generazione di chiavi API non sicure consente ai criminali di sovvertire i tradizionali strumenti per la sicurezza delle API generando e utilizzando una varietà di chiavi API provenienti da un ampio gruppo di utenti.
- Scarse funzioni di registrazione e monitoraggio consentono agli hacker di utilizzare un'iniziale vulnerabilità come punto di accesso per cercare altri punti deboli.
- La mancanza di controllo degli accessi consente ai criminali di ottenere l'accesso a funzioni riservate, di modificare o eliminare contenuti sui siti web o di rubare dati sensibili.
Perché i clienti scelgono Akamai
Blocco degli attacchi alle API con Akamai
Akamai App & API Protector offre una soluzione olistica per la protezione di applicazioni web e API, che può rafforzare le strategie della sicurezza IT e fornire informazioni dettagliate sui rischi emergenti, aiutando i team IT a colmare le lacune presenti nei loro sistemi di sicurezza e a bloccare gli attacchi alle API.
Questa soluzione Akamai si avvale dell'Adaptive Security Engine e combina molte importanti tecnologie leader nel settore della sicurezza delle API, nonché soluzioni per la cybersicurezza per sistemi WAF (Web Application Firewall), mitigazione dei bot e protezione dagli attacchi DDoS.
La soluzione App & API Protector consente ai team addetti alla sicurezza IT di:
- Ridurre la superficie di attacco delle API. Le API sono un meccanismo essenziale, che offre potenti web experience, ma potrebbero anche rendere vulnerabili i dati e la logica di back-end. La soluzione di Akamai consente di rilevare e proteggere automaticamente le API da potenziali vulnerabilità, incluse le 10 principali vulnerabilità per la sicurezza delle API riportate nell'elenco OWASP.
- Bloccare gli attacchi alle API. Le funzionalità di rilevamento delle minacce presenti in App & API Protector consentono di difendere siti web, applicazioni e API da un'ampia gamma di minacce come violazioni del controllo degli accessi, attacchi SQL injection, botnet automatizzate, attacchi DDoS volumetrici e molto altro
- .Semplificare la manutenzione. Akamai consente ai vostri team di mantenere un solido livello di sicurezza di API e applicazioni tramite gli aggiornamenti automatici, mentre l'ottimizzazione automatica aiuta a prevenire un eccessivo numero di avvisi, consentendo ai team di focalizzarsi sull'analisi di attacchi reali anziché rincorrere falsi allarmi.
- Implementare una soluzione multilivello. Con Akamai, potete sfruttare al massimo gli investimenti effettuati nella tecnologia per la sicurezza contro le cyberminacce con una soluzione che include funzioni di protezione di app web, mitigazione e visibilità sui bot, protezione dagli attacchi DDoS, connettori SIEM, ottimizzazione web, Edge Computing, accelerazione delle API e molto altro.
Funzioni di Akamai App & API Protector
Akamai App & API Protector offre una tecnologia avanzata per fermare gli attacchi alle API. La protezione inizia con la visibilità e questa soluzione di Akamai vi consente di rilevare automaticamente un'ampia gamma di API note, sconosciute e in continua evoluzione all'interno del vostro traffico web. In tal modo, i vostri team possono proteggervi da attacchi nascosti, rilevare eventuali errori e identificare cambiamenti imprevisti. La nostra tecnologia vi consente di registrare facilmente le API appena rilevate con pochi clic. App & API Protector ispeziona automaticamente tutte le richieste delle API (registrate o meno) alla ricerca di codice dannoso, fornendo una solida sicurezza delle API per impostazione predefinita.
Le altre funzioni di App & API Protector includono:
- Visibilità e gestione dei bot. App & API Protector offre una visibilità in tempo reale sul traffico dei bot, con funzionalità che consentono di rilevare e fermare i bot indesiderati.
- Aggiornamenti automatici. I nostri ricercatori che si occupano di minacce analizzano più di 454 TB di dati sugli attacchi ogni giorno per individuare nuovi vettori di attacco e identificare varianti dei vettori esistenti. Le informazioni acquisite da questa ricerca vengono automaticamente trasmesse all'Adaptive Security Engine per garantire la massima protezione.
- Protezione dagli attacchi DoS/DDoS. Akamai blocca automaticamente gli attacchi DDoS a livello di rete sull'edge, mitigando, al contempo, gli attacchi a livello di applicazione in pochi secondi.
- Strumenti per la generazione di rapporti. Gli strumenti per la generazione di rapporti, avvisi e dashboard di Akamai offrono l'accesso a dati telemetrici dettagliati sugli attacchi e ad analisi degli eventi di sicurezza. Gli amministratori IT possono creare avvisi e-mail in tempo reale utilizzando filtri statici e soglie. Gli strumenti per la generazione di rapporti sulla sicurezza web monitorano e valutano continuamente l'efficacia dei sistemi di protezione dagli attacchi alle API.
- Onboarding semplificato. Una procedura guidata di facile utilizzo semplifica l'onboarding delle proprietà con worflow di integrazione e configurazione concepiti per ottimizzare e semplificare il processo di onboarding.
Domande frequenti (FAQ)
Le API (Application Programming Interface) sono programmi software che consentono a due applicazioni software di comunicare tra loro. Le API semplificano e accelerano lo sviluppo delle applicazioni, oltre a migliorare la collaborazione con clienti, partner, vendor e utenti esterni.
Un attacco alle API è un tentativo condotto da parte di un utente malintenzionato per ottenere un accesso non autorizzato ad un'API, di cui il criminale si serve per penetrare in un sistema o in una rete oppure per trasferire dati. Se l'attacco riesce, i criminali possono interrompere le attività di un'azienda oppure rubare dati, denaro o credenziali. La maggior parte degli attacchi alle API sfrutta le vulnerabilità della sicurezza presenti all'interno delle stesse API.
La difesa migliore dagli attacchi alle API è un approccio alla sicurezza multilivello. Le organizzazioni richiedono soluzioni per la sicurezza in grado di identificare le API, esaminarle per cercare eventuali vulnerabilità e difendersi con una gamma di sistemi di protezione, tra cui tecnologia WAF (Web Application Firewall), autenticazione multifattore, soluzioni per la gestione dei bot, protezione dagli attacchi DDoS e altri sistemi innovativi.
L'esfiltrazione dei dati è il risultato più comune che deriva dall'abuso e dagli attacchi sferrati contro le API. In alcuni casi, si riferisce ad informazioni altamente sensibili e riservate che vengono rubate da un criminale tramite l'abuso e gli attacchi sferrati contro le API. Tuttavia, si può applicare anche a tipi di abuso delle API meno gravi, incluso lo scraping di dati pubblicamente disponibili condotto in modo aggressivo per riunire grandi dataset che risultano informazioni preziose in forma aggregata.
