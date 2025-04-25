Que sont les attaques d'API ?

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.
Les attaques d'API sont des tentatives d'utilisation d'API à des fins malveillantes ou non autorisées. Il existe de nombreuses formes d'attaques d'API, dont les suivantes :
- Exploitation de vulnérabilités techniques lors de la mise en œuvre d'API
- Utilisation d'informations d'identification volées et d’autres techniques de piratage de compte pour se faire passer pour un utilisateur légitime
- Abus de logique métier permettant d'utiliser les API de manière inattendue
La menace croissante des attaques d'API
Aujourd'hui, les API sont partout. Qu'il s'agisse de prendre en charge des applications et des services sur Internet ou d'alimenter des applications pour mobile et des services client basés sur le cloud, les API sont essentielles aux opérations commerciales, à l'agilité et à la compétitivité. De ce fait, elles constituent également une cible privilégiée pour les cybercriminels.
La lutte contre les attaques d'API n'est pas une sinécure. Avec les pratiques de développement actuelles, les migrations dans le cloud et les produits API en constante évolution, il est de plus en plus difficile de sécuriser ces actifs digitaux.
App & API Protector d'Akamai assure une protection efficace et globale contre les menaces pour les domaines d'API. Alliant simplicité et facilité d'utilisation, App & API Protector intègre certaines des technologies d'automatisation de la sécurité comptant parmi les plus avancées à l'heure actuelle. Avec cette solution Akamai, vous pouvez bloquer les attaques d'API tout en protégeant vos sites Web et applications contre un large éventail de menaces, en réduisant votre surface d'attaque et en diminuant la charge de travail des administrateurs informatiques.
Le défi de la protection des API
En permettant aux applications logicielles et aux systèmes d'exploitation de communiquer entre eux rapidement et facilement, les API contribuent à accélérer le rythme de l'activité, à accroître la collaboration et à améliorer les performances des sites sur le Web. Pourtant, les entreprises qui protègent les API avec des solutions de sécurité réseau traditionnelles sont peu susceptibles d'éviter une violation.
Les attaques d'API les plus courantes impliquent plusieurs vecteurs d'attaque bien connus :
- Les attaques de type « machine-in-the-middle » (MITM) permettent aux pirates informatiques d'intercepter discrètement les communications et les demandes entre deux terminaux dans un canal de communication, leur permettant ainsi de dérober des informations sensibles.
- Les attaques DDoS (attaques par déni de service distribué) tentent de submerger la mémoire d'une API en effectuant simultanément des milliers de demandes de connexion, mobilisant ainsi toutes les ressources disponibles et provoquant un plantage.
- Les attaques par injection SQL parviennent à accéder à des logiciels en injectant du code malveillant dans des programmes mal développés.
- La génération de clés API non sécurisées permet aux attaquants de subvertir les outils de sécurité API traditionnels en générant et en utilisant une variété de clés API d'un vaste pool d'utilisateurs.
- La surveillance et la journalisation insuffisantes permettent aux pirates informatiques d'exploiter une vulnérabilité initiale pour s'infiltrer et rechercher des faiblesses supplémentaires.
- Les contrôles d'accès défaillants permettent aux attaquants d'accéder à des fonctions privilégiées, de modifier ou de supprimer du contenu sur un site Web, ou encore de voler des données sensibles.
Blocage des attaques d'API avec Akamai
App & API Protector d'Akamai offre une solution complète de protection des applications Web et des API qui peut renforcer les stratégies de sécurité informatique et fournir des informations sur les risques émergents, aidant ainsi les équipes informatiques à cibler les failles de sécurité et à déjouer les attaques d'API.
Reposant sur un moteur de sécurité adaptatif, cette solution Akamai combine de nombreuses technologies fondamentales de pointe en matière de sécurité des API, ainsi que des solutions de cybersécurité pour le Web Application Firewall, l'atténuation des bots et la protection DDoS.
Grâce à App & API Protector, vos équipes en charge de la sécurité informatique peuvent accomplir les tâches suivantes :
- Réduire la surface d'attaque de vos API. Bien que les API représentent un mécanisme essentiel permettant des expériences Web efficaces, elles peuvent également exposer la logique et les données back-end. La solution d'Akamai identifie automatiquement les API et les protège contre les vulnérabilités, y compris celles comptant parmi les 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP.
- Bloquer les attaques d'API. Les fonctionnalités de détection des menaces d'App & API Protector protègent les sites Web, les applications et les API contre un large éventail de menaces, y compris les contrôles d'accès défaillants, les attaques par injection SQL, les botnets automatisés, les attaques DDoS volumétriques, etc.
- .Simplifier la maintenance. Akamai permet à vos équipes de renforcer la sécurité des API et des applications grâce à des mises à jour automatiques et à l'autoréglage automatisé, évitant ainsi les alertes inutiles. De cette manière, les équipes peuvent enquêter sur des cyberattaques réelles plutôt que sur de fausses alertes.
- Déployer une solution multicouche. Avec Akamai, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre investissement dans les technologies de sécurité contre les cybermenaces grâce à une solution qui combine la protection des applications Web, la visibilité et l'atténuation des bots, la protection DDoS, les connecteurs SIEM, l'optimisation Web, l'Edge Computing, l'accélération API et plus encore.
Fonctionnalités d'App & API Protector d'Akamai
App & API Protector d'Akamai offre une technologie avancée pour déjouer les attaques d'API. La protection requiert une certaine visibilité, et la solution d'Akamai vous permet de découvrir automatiquement une gamme complète d'API connues, inconnues et en évolution dans l'ensemble de votre trafic Web. Vos équipes peuvent ainsi vous protéger contre les attaques dissimulées, détecter les erreurs et identifier tout changement inattendu. Notre technologie vous permet d'enregistrer facilement les API récemment identifiées, en quelques clics seulement. App & API Protector inspecte automatiquement toutes les demandes API à la recherche de code malveillant, que les API soient enregistrées ou non. Il en résulte une sécurité robuste des API par défaut.
App & API Protector comporte d'autres fonctionnalités, dont les suivantes :
- Visibilité et atténuation des bots. App & API Protector fournit une visibilité en temps réel sur le trafic de bots et comprend des fonctionnalités qui détectent et arrêtent les bots indésirables.
- Mises à jour automatiques. Nos spécialistes des menaces analysent plus de 454 To de données d'attaques quotidiennes afin d'identifier de nouveaux vecteurs ainsi que des permutations de vecteurs existants. Les informations recueillies dans le cadre de cette recherche sont automatiquement transmises au moteur de sécurité adaptatif afin d'assurer une protection optimale.
- Protection contre les attaques DoS/DDoS. Akamai élimine automatiquement les attaques DDoS au niveau de la couche réseau en bordure de l'Internet, tandis que les attaques au niveau de la couche applicative peuvent être atténuées en quelques secondes seulement.
- Outils de création de rapports. Les tableaux de bord, les alertes et les outils de création de rapports d'Akamai permettent d'accéder à une télémétrie détaillée des attaques et à une analyse des événements de sécurité. Les administrateurs informatiques peuvent créer des alertes par e-mail en temps réel à l'aide de seuils et de filtres statiques. Les outils de création de rapports de sécurité Web surveillent et évaluent en permanence l'efficacité des protections contre les attaques d'API.
- Intégration simplifiée. Un assistant facile à utiliser permet d'intégrer facilement des propriétés grâce à des flux de travail d'intégration et de configuration qui rationalisent et simplifient le processus d'intégration.
Foire aux questions (FAQ)
Les interfaces de programmation d'applications, ou API, sont les programmes logiciels qui permettent à deux applications de communiquer entre elles. Les API simplifient et accélèrent le développement des applications, tout en améliorant la collaboration avec les clients, les partenaires, les fournisseurs et les utilisateurs externes.
Avec une attaque d'API, un acteur malveillant tente d'obtenir un accès indu à une API pour s'infiltrer dans un système ou un réseau, ou pour transférer des données. Lorsqu'ils arrivent à leurs fins, les attaquants peuvent perturber les opérations d'une entreprise ou voler des données, de l'argent ou des informations d'identification. La plupart des attaques d'API exploitent les vulnérabilités de sécurité au sein des API elles-mêmes.
La meilleure défense contre les attaques d'API est une approche multicouche de la sécurité. Les entreprises ont besoin de solutions de sécurité capables d'identifier les API, de les tester à la recherche de vulnérabilités et de les défendre avec un éventail de protections, y compris la technologie Web Application Firewall, l'authentification multifactorielle, les solutions de gestion des bots, les protections DDoS et autres mécanismes de défense de pointe.
L'exfiltration de données est un résultat fréquent d'abus et d'attaques d'API réussis. Dans certains cas, cela fait référence à des informations hautement sensibles et non publiques qui ont été volées par un acteur malveillant par le biais d'abus et d'attaques d'API. Cependant, il peut également s'agir de types moins graves d'abus d'API, notamment l'extraction agressive de données accessibles au public pour assembler de grands ensembles de données utiles sous forme agrégée.
