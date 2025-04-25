Que sont les attaques d'API ?

Aujourd'hui, les API sont partout. Qu'il s'agisse de prendre en charge des applications et des services sur Internet ou d'alimenter des applications pour mobile et des services client basés sur le cloud, les API sont essentielles aux opérations commerciales, à l'agilité et à la compétitivité. De ce fait, elles constituent également une cible privilégiée pour les cybercriminels.

La lutte contre les attaques d'API n'est pas une sinécure. Avec les pratiques de développement actuelles, les migrations dans le cloud et les produits API en constante évolution, il est de plus en plus difficile de sécuriser ces actifs digitaux.

App & API Protector d'Akamai assure une protection efficace et globale contre les menaces pour les domaines d'API. Alliant simplicité et facilité d'utilisation, App & API Protector intègre certaines des technologies d'automatisation de la sécurité comptant parmi les plus avancées à l'heure actuelle. Avec cette solution Akamai, vous pouvez bloquer les attaques d'API tout en protégeant vos sites Web et applications contre un large éventail de menaces, en réduisant votre surface d'attaque et en diminuant la charge de travail des administrateurs informatiques.