Was sind API-Angriffe?

API-Angriffe sind Versuche, APIs für schädliche oder anderweitig unzulässige Zwecke zu verwenden. API-Angriffe können in verschiedenen Formen vorkommen, darunter:
- Ausnutzen technischer Schwachstellen in API-Implementierungen
- Verwenden gestohlener Anmeldedaten und anderer Methoden zur Kontoübernahme, um sich als legitimer Nutzer zu tarnen
- Missbrauchen der Geschäftslogik, was das Ausnutzen von APIs auf unerwartete Weise ermöglicht
Die wachsende Bedrohung durch API-Angriffe
APIs sind heute überall. Sie sind für den Geschäftsbetrieb, die Agilität und die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung, indem sie bspw. Anwendungen und Services im Internet unterstützen oder Apps und cloudbasierte Kundenservices ermöglichen. Dies macht sie auch zu einem äußerst beliebten Ziel für Cyberkriminelle.
API-Angriffe zu verhindern ist nicht einfach. Die Herausforderung, diese digitalen Assets zu sichern, wird erschwert durch moderne DevOps-Verfahren, Cloud-Transformationen und ständig wechselnde API-Produkte, die neue Komplexitätsstufen einführen.
Akamai App & API Protector bietet leistungsstarken, ganzheitlichen Schutz vor Bedrohungen für API-Umgebungen. App & API Protector wurde für eine einfache und intuitive Bedienung entwickelt und beinhaltet eine der derzeit fortschrittlichsten Sicherheitsautomatisierungen. Mit dieser Akamai-Lösung können Sie API-Angriffe blockieren und gleichzeitig Websites und Anwendungen vor einer Vielzahl von Bedrohungen schützen, Ihre Angriffsfläche minimieren und den Aufwand für IT-Administratoren verringern.
Die Herausforderungen beim Schutz von APIs
APIs ermöglichen es Softwareanwendungen und Betriebssystemen, schnell und einfach miteinander zu kommunizieren. Sie tragen dazu bei, das Geschäftstempo zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Performance von Assets im Internet zu verbessern. Unternehmen, die APIs mit herkömmlichen Netzwerksicherheitslösungen sichern, werden Angriffe wahrscheinlich nicht verhindern können.
Häufige API-Angriffe umfassen mehrere bekannte Angriffsvektoren:
- Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM) ermöglicht Hackern das unbemerkte Abfangen der Kommunikation und der Anfragen zwischen zwei Endgeräten in einem Kommunikationskanal, sodass sie vertrauliche Informationen stehlen können.
- DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service) zielen darauf ab, den Speicher in einer API zu überlasten, indem Tausende von Verbindungen gleichzeitig angefordert werden, wodurch alle verfügbaren Ressourcen gebunden werden und es zu einem Absturz kommt.
- SQL-Injection-Angriffe ermöglichen den Zugriff auf Software, indem sie einfach Schadcode in schlecht entwickelte Programme injizieren.
- Unsichere Generierung von API-Schlüsseln ermöglicht Angreifern, herkömmliche API-Sicherheitstools zu kompromittieren, indem sie eine Vielzahl von API-Schlüsseln aus einem großen Nutzerpool generieren und verwenden.
- Unzureichende Protokollierung und Überwachung sorgt dafür, dass Hacker mithilfe einer ursprünglichen Schwachstelle in Ihrem Netzwerk Fuß fassen und dann nach zusätzlichen Schwachstellen suchen.
- Schwachstellen bei der Zugriffssteuerung ermöglichen es Angreifern, Zugriff auf privilegierte Funktionen zu erhalten, Inhalte auf der Website zu ändern oder zu löschen oder vertrauliche Daten zu stehlen.
Abwehr von API-Angriffen mit Akamai
Akamai App & API Protector ist eine ganzheitliche Lösung für den Webanwendungs- und API-Schutz, die IT-Sicherheitsstrategien stärken und Einblicke in neu entstehende Risiken bieten kann, sodass IT-Teams Sicherheitslücken schließen und API-Angriffe stoppen können.
Diese Akamai-Lösung basiert auf der Adaptive Security Engine und kombiniert viele branchenführende Kerntechnologien in der API-Sicherheit sowie Cybersicherheitslösungen für Web Application Firewall, Bot-Abwehr und DDoS-Schutz.
Mit App & API Protector erhalten Ihre IT-Sicherheitsteams folgende Vorteile:
- Reduzierte API-Angriffsfläche. APIs sind zwar ein wesentlicher Mechanismus, der effektive Web-Erlebnisse ermöglicht, sie können aber auch die Backend-Daten und -Logik offenlegen. Die Lösung von Akamai erkennt Schwachstellen automatisch und schützt APIs vor Schwachstellen – einschließlich der OWASP API Security Top 10.
- Blockieren von DDoS-Angriffen. Die Bedrohungserkennung von App & API Protector schützt Websites, Anwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Bedrohungen, einschließlich fehlerhafter Zugriffskontrolle, SQL Injection, automatisierten Botnets, volumetrischem DDoS und mehr
- .Einfachere Wartung. Akamai ermöglicht Ihren Teams durch automatische Updates und Selbstoptimierung die Aufrechterhaltung einer starken API- und Anwendungssicherheit. Dies trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen bei zu vielen Alarmen zu verhindern und ermöglicht Teams die Untersuchung echter Cyberangriffe statt falscher Warnungen.
- Bereitstellen einer mehrschichtigen Lösung. Mit Akamai können Sie Ihre Investitionen in Sicherheitstechnologien für Cyberbedrohungen maximieren. Dazu gehören der Schutz für Web-Apps, Bot-Transparenz und -Abwehr, DDoS-Schutz, SIEM-Connectors, Weboptimierung, Edge-Computing, API-Beschleunigung und vieles mehr.
Funktionen von Akamai App & API Protector
Akamai App & API Protector bietet fortschrittliche Technologie, um API-Angriffe zu stoppen. Der Schutz beginnt bei der umfassenden Transparenz. Mit der Lösung von Akamai können Sie automatisch eine ganze Reihe bekannter, unbekannter und sich ändernder APIs für Ihren Webtraffic erkennen. Auf diese Weise können Ihre Teams sich vor versteckten Angriffen schützen, Fehler erkennen und unerwartete Änderungen aufdecken. Mit nur wenigen Klicks können Sie neu erkannte APIs schnell und einfach in unserer Lösung registrieren. App & API Protector überprüft automatisch alle API-Anforderungen auf schädlichen Code, unabhängig davon, ob APIs registriert sind oder nicht. Dadurch wird standardmäßig eine widerstandsfähige API-Sicherheit gewährleistet.
Weitere Funktionen von App & API Protector:
- Bot-Transparenz und -Abwehr. App & API Protector bietet Echtzeiteinblicke in den Bot-Traffic mit Funktionen zum Erkennen und Stoppen unerwünschter Bots.
- Automatische Updates. Unsere Bedrohungsforscher analysieren Tag für Tag mehr als 454 TB Angriffsdaten und identifizieren so neue Vektoren und Permutationen bestehender Vektoren. Die Erkenntnisse aus dieser Forschung werden automatisch in die adaptive Sicherheitsengine eingespeist, um den bestmöglichen Schutz zu ermöglichen.
- DoS-/DDoS-Schutz. Akamai unterbindet DDoS-Angriffe auf Netzwerkebene automatisch an der Edge, während Angriffe auf Anwendungsebene innerhalb von Sekunden abgeschwächt werden können.
- Reporting-Tools. Die Dashboards, Warnungs- und Reporting-Tools von Akamai bieten Zugriff auf detaillierte Angriffstelemetrie und Analyse von Sicherheitsereignissen. IT-Administratoren können E-Mail-Warnungen in Echtzeit mit statischen Filtern und Schwellenwerten erstellen. Reporting-Tools für die Websicherheit überwachen und bewerten kontinuierlich die Effektivität des Schutzes vor API-Angriffen.
- Vereinfachte Implementierung. Ein nutzerfreundlicher Assistent vereinfacht die Implementierung von Assets mit Integrations- und Konfigurationsworkflows, die den Onboarding-Prozess optimieren und vereinfachen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Programmierschnittstellen (Application Programming Interface, API) sind Softwareprogramme, mithilfe derer zwei Anwendungen miteinander kommunizieren können. APIs vereinfachen und beschleunigen die Anwendungsentwicklung und verbessern die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern, Anbietern und externen Nutzern.
Ein API-Angriff ist ein Versuch eines Schadakteurs, unberechtigten Zugriff auf eine API zu erlangen, um in ein System oder Netzwerk einzubrechen oder Daten zu übertragen. Wenn sie erfolgreich sind, können Angreifer den Geschäftsbetrieb unterbrechen oder Daten, Geld oder Anmeldedaten stehlen. Die meisten API-Angriffe nutzen Sicherheitslücken innerhalb der APIs selbst aus.
Der wirksamste Schutz vor API-Angriffen ist ein mehrschichtiger Sicherheitsansatz. Unternehmen benötigen Sicherheitslösungen, mit denen APIs identifiziert, auf Schwachstellen getestet und mit einer Reihe von Schutzmechanismen geschützt werden können. Dazu gehören Web Application Firewalls, Multi-Faktor-Authentifizierung, Bot-Management-Lösungen, DDoS-Schutz und andere hochmoderne Schutzmechanismen.
Im Erfolgsfall ist Datenextraktion ein häufiges Resultat von API-Angriffen und -Missbrauch. In einigen Fällen bezieht sich dies auf hochsensible, nicht öffentliche Informationen, die von einem Schadakteur durch API-Angriffe oder -Missbrauch gestohlen wurden. Sie kann jedoch auch für weniger schwere Arten von API-Missbrauch angewendet werden. Ein Beispiel dafür wären aggressive Daten-Scrapings von öffentlich verfügbaren Daten, um große Datensätze zu erstellen, die in aggregierter Form wertvoll sind.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
