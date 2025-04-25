Was sind API-Angriffe?

APIs sind heute überall. Sie sind für den Geschäftsbetrieb, die Agilität und die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung, indem sie bspw. Anwendungen und Services im Internet unterstützen oder Apps und cloudbasierte Kundenservices ermöglichen. Dies macht sie auch zu einem äußerst beliebten Ziel für Cyberkriminelle.

API-Angriffe zu verhindern ist nicht einfach. Die Herausforderung, diese digitalen Assets zu sichern, wird erschwert durch moderne DevOps-Verfahren, Cloud-Transformationen und ständig wechselnde API-Produkte, die neue Komplexitätsstufen einführen.

Akamai App & API Protector bietet leistungsstarken, ganzheitlichen Schutz vor Bedrohungen für API-Umgebungen. App & API Protector wurde für eine einfache und intuitive Bedienung entwickelt und beinhaltet eine der derzeit fortschrittlichsten Sicherheitsautomatisierungen. Mit dieser Akamai-Lösung können Sie API-Angriffe blockieren und gleichzeitig Websites und Anwendungen vor einer Vielzahl von Bedrohungen schützen, Ihre Angriffsfläche minimieren und den Aufwand für IT-Administratoren verringern.