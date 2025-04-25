API Security 솔루션이란 무엇일까요?

API는 매우 다양한 소프트웨어 애플리케이션과 시스템이 쉽게 통신하고 데이터와 기능을 공유할 수 있도록 하는 일련의 룰과 프로토콜입니다. API는 기본적으로 한 애플리케이션이 다른 애플리케이션과 정보를 요청하고 공유하는 데 사용할 수 있는 방법과 데이터 형식을 정의합니다.

이 기능은 소프트웨어 개발자에게 엄청난 장점을 제공합니다. 개발자가 새로운 앱과 웹 애플리케이션을 구축할 때 처음부터 새로운 데이터베이스를 생성하고 새로운 기능을 구축하는 대신 API를 통해 데이터를 통합하고 기존 소프트웨어의 기능을 활용할 수 있습니다. 그 결과 개발자는 타임라인을 가속하고 더 강력한 소프트웨어를 만들 수 있습니다.

API는 매우 널리 사용되고 민감한 데이터에 자주 접속하기 때문에 악성 공격자의 주요 공격 기법이 되었습니다. API 보안은 다양한 API 공격을 방어하기 위해 프로토콜, 모범 사례, 기술을 구현하는 관행입니다.