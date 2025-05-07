¿Qué son las soluciones de seguridad de API?

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) tienen una importancia central en los productos digitales, servicios y entornos de nube de las organizaciones. Dado que las API facilitan que funcionen juntos y compartan datos sistemas muy diferentes, son esenciales para la innovación, la productividad empresarial y el desarrollo de software.

Aunque las API son indispensables para los sistemas de TI modernos, también son uno de los objetivos favoritos de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, el acceso constante de las API a los datos las convierte en un riesgo operativo. Por este motivo, las soluciones de seguridad de API se han convertido en una parte fundamental de la infraestructura de seguridad. Al establecer protocolos, herramientas y prácticas que protejan las interacciones entre las API y otros sistemas, las soluciones de seguridad de API ayudan a evitar el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y otros ciberataques devastadores.