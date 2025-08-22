O que são soluções de segurança de API?

Uma API é um conjunto de regras e protocolos que permitem que aplicações de software e sistemas altamente diversos se comuniquem facilmente e compartilhem dados e funcionalidade. Essencialmente, as APIs definem os métodos e formatos de dados que uma aplicação pode usar para solicitar e compartilhar informações com outra.

Essa funcionalidade tem enormes benefícios para desenvolvedores de software. À medida que desenvolvedores constroem novos aplicativos e aplicações web, APIs permitem que eles incorporem dados e aproveitem funcionalidades de softwares existentes, em vez de criar novos bancos de dados e desenvolver novas funcionalidades do zero. Como resultado, desenvolvedores podem acelerar prazos e criar softwares mais poderosos.

Como são tão amplamente usadas e frequentemente acessam dados confidenciais, as APIs se tornaram um vetor primário de ataque para agentes maliciosos. A segurança de APIs é a prática de implementar protocolos, práticas recomendadas e tecnologia para proteger contra uma ampla gama de ataques a API.