Was sind Lösungen für die API-Sicherheit?

Eine API ist ein Satz von Regeln und Protokollen, mit denen sehr unterschiedliche Softwareanwendungen und Systeme einfach kommunizieren und Daten und Funktionen gemeinsam nutzen können. APIs definieren im Wesentlichen die Methoden und Datenformate, mit denen eine Anwendung Informationen anfordern und mit einer anderen teilen kann.

Diese Funktion hat enorme Vorteile für Softwareentwickler. Wenn Entwickler neue Apps und Webanwendungen entwickeln, ermöglichen APIs ihnen, Daten zu integrieren und Funktionen aus vorhandener Software zu nutzen, anstatt von Grund auf neue Datenbanken und neue Funktionen zu erstellen. So können Entwickler Zeitpläne beschleunigen und leistungsfähigere Software erstellen.

Da sie so weit verbreitet sind und häufig auf sensible Daten zugreifen, sind APIs zu einem primären Angriffsvektor für Cyberkriminelle geworden. API-Sicherheit umfasst alle Praktiken, in denen Protokolle, Best Practices und Technologien eingeführt werden, um sich vor einer Vielzahl von API-Angriffen zu schützen.