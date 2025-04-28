Che cosa sono le soluzioni per la sicurezza delle API?

Un'API è un insieme di regole e protocolli che consentono ad applicazioni e sistemi software altamente diversificati di comunicare facilmente e condividere dati e funzionalità. Le API definiscono essenzialmente i metodi e i formati di dati che un'applicazione può utilizzare per richiedere e condividere informazioni con un'altra applicazione.

Questa funzionalità presenta enormi vantaggi per gli sviluppatori di software. Man mano che gli sviluppatori creano nuove app e applicazioni web, le API consentono loro di integrare i dati e sfruttare le funzionalità del software esistente, anziché creare nuovi database e progettare nuove funzionalità da zero. Di conseguenza, gli sviluppatori possono accelerare le tempistiche e creare software più potenti.

Poiché sono così ampiamente utilizzate e accedono frequentemente ai dati sensibili, le API sono diventate un vettore di attacco primario per i criminali. La sicurezza delle API è la pratica di mettere in atto protocolli, best practice e tecnologie utili per difendersi da un'ampia gamma di attacchi alle API.