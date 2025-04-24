API 是一组规则和协议，它使高度多样化的软件应用程序和系统能够轻松进行通信并共享数据和功能。从本质上说，API 定义了一套方法和数据格式，不同的应用程序可遵循这些方法和数据格式来彼此请求和共享信息。

此功能为软件开发人员带来了巨大的好处。在开发人员构建新的应用程序和 Web 应用程序时，API 使他们能够整合数据并利用现有软件的功能，而不是创建新数据库和从头开始构建新功能。因此，开发人员可以加快时间表并创建更强大的软件。

由于 API 得到了广泛使用，并且它们经常会访问敏感数据，因此 API 已成为恶意攻击者的主要攻击媒介。API 安全是部署协议、最佳实践和技术来防范各种 API 攻击的实践。