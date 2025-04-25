APIは、非常に多様なソフトウェアアプリケーションやシステムが簡単に通信し、データや機能を共有できるようにするための一連のルールとプロトコルです。APIは基本的に、あるアプリケーションが情報をリクエストして別のアプリケーションと共有するために使用できるメソッドとデータ形式を定義します。

この機能は、ソフトウェア開発者に大きなメリットをもたらします。開発者が新しいアプリやWebアプリケーションを構築する際に、APIを使用することで、新しいデータベースを作成したり、新しい機能をゼロから構築したりするのではなく、既存のソフトウェアのデータを統合して機能を活用できます。その結果、開発者はタイムラインを短縮し、より強力なソフトウェアを作成できます。

APIは広く使用されており、機微な情報に頻繁にアクセスするため、攻撃者にとって主要な攻撃ベクトルとなっています。APIセキュリティとは、さまざまなAPI攻撃から保護するために、プロトコル、ベストプラクティス、テクノロジーを導入することです。