Quelles sont les solutions API Security ?

Une API est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à des applications et systèmes logiciels très divers de communiquer facilement et de partager des données et des fonctionnalités. Les API définissent essentiellement les méthodes et les formats de données qu'une application peut utiliser pour demander et partager des informations avec une autre.

Cette fonctionnalité présente d'énormes avantages pour les développeurs de logiciels. À mesure que les développeurs créent de nouvelles applications et applications Web, les API leur permettent d'intégrer des données et d'exploiter les fonctionnalités des logiciels existants, plutôt que de créer de nouvelles bases de données et de créer de nouvelles fonctionnalités à partir de zéro. Par conséquent, les développeurs peuvent accélérer les délais et créer des logiciels plus puissants.

Étant donné qu'elles sont très largement utilisées et qu'elles accèdent fréquemment à des données sensibles, les API sont devenues un vecteur d'attaque principal pour les acteurs malveillants. API Security est la pratique consistant à mettre en place des protocoles, des meilleures pratiques et des technologies pour se protéger contre un large éventail d'attaques d'API.