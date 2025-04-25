OWASP 상위 10대 API 보안 리스크 및 기타 위협으로부터 API를 보호하려면 IT 및 보안팀은 API 보안을 위한 멀티레이어 전략을 배포해야 합니다.

이 접근 방식의 핵심은 다음과 같은 4가지 핵심 기능을 제공하는 완전한 API 보안 솔루션을 배포하는 것입니다. API 검색, API 보안 체계 관리, 런타임 보호, API 보안 테스트가 이러한 기능에 해당합니다.

이 포괄적인 접근 방식은 API 게이트웨이 및 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)와 같이 API를 관리하고 보호하기 위해 사용하는 기업의 기존 툴을 보완하는 중요한 역할을 합니다.

API 검색: 대부분의 기업은 API 트래픽의 대부분에 대한 가시성이 거의 없거나 전혀 없는데, 모든 API가 API 게이트웨이를 통해 라우팅된다고 가정하기 때문입니다. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 일반적인 기업의 API 중 다수는 관리되지 않습니다(예: 잊혀졌지만 여전히 실행 중이며 민감한 데이터와 접촉하는 휴면 API). 완전하고 정확한 인벤토리가 없으면 기업은 다양한 리스크에 노출됩니다. 필요한 핵심 기능은 다음과 같습니다.

설정이나 종류에 관계없이 모든 API의 위치 및 인벤토리 파악

휴면, 레거시, 좀비 API 탐지

잊히거나, 방치되거나, 알려지지 않은 섀도 도메인 식별

사각지대 제거 및 잠재적 공격 경로 파악

API 체계 관리: 완전한 API 인벤토리를 구축한 후에는 API를 통해 어떤 종류의 데이터가 이동하고 있는지, 이것이 규제 요구사항을 준수하는 데 있어서 어떤 영향을 미치는지 파악해야 합니다. API 체계 관리는 트래픽, 코드, 설정에 대한 포괄적인 보기를 제공해 기업의 API 보안 체계를 평가합니다. 필요한 핵심 기능은 다음과 같습니다.

인프라를 자동으로 스캔해 설정 오류와 숨겨진 리스크 발견

주요 이해관계자에게 취약점을 알리는 맞춤형 워크플로우 생성

민감한 데이터에 접속할 수 있는 API 및 내부 사용자 식별

탐지된 문제에 심각도 순위를 할당해 해결 우선순위 지정

API 런타임 보안: ‘유출 가정’이라는 개념에 대해 다들 잘 알고 계실 것입니다. API 관련 유출 및 공격도 이와 같이 불가피한 수준에 도달하고 있습니다. 프로덕션 환경에서 운영 중인 모든 API에 대해 실시간으로 공격을 탐지하고 차단할 수 있어야 합니다. 필요한 핵심 기능은 다음과 같습니다.

데이터 변조 및 유출, 정책 위반, 의심스러운 행동, API 공격 모니터링

추가적인 네트워크 변경이나 설치하기 어려운 에이전트 없이 API 트래픽 분석

기존 워크플로우(티켓팅, SIEM 등)와 통합해 보안 및 운영 팀에 알림 제공

부분적으로 또는 완전히 자동화된 해결을 통해 실시간으로 공격 및 오용 방지

API 보안 테스트: API 개발팀은 가능한 한 빨리 작업해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 모든 애플리케이션을 개발할 때 속도가 필수적인데, 개발 속도가 빠르면 취약점이나 설계 결함이 발생하고 이를 발견하지 못할 가능성이 큽니다. 개발 중인 API를 프로덕션에 출시하기 전에 테스트하면 취약한 API를 수정하는 데 드는 리스크와 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 필요한 핵심 기능은 다음과 같습니다.

악성 트래픽을 시뮬레이션하는 광범위한 자동화된 테스트 실행

API가 프로덕션 환경에 들어가기 전에 취약점을 발견해 공격 성공 리스크 줄이기

확립된 거버넌스 정책 및 룰에 따라 API 사양 검사

온디맨드 또는 CI/CD 파이프라인의 일부로 실행되는 API 중심 보안 테스트 실행

참고: 기업은 API 보안 솔루션 외에도 웹 애플리케이션 및 API 보안(WAAP)의 기능을 살펴볼 수 있습니다. 다중 공격 기법에서 위협을 신속하게 탐지하고 방어하기 위해 설계된 WAAP는 기존 WAF의 보호 기능을 확장합니다. WAF 및 WAAP와 함께 여기에 API 보안 솔루션을 사용하면 방화벽 너머로 보안을 확장하기 때문에 훨씬 더 강력한 방어가 가능합니다.

API 보안 접근 방식을 강화하려는 기업은 다음 기법과 기술을 사용할 수도 있습니다.

인증 및 권한 확인

세분화된 권한 확인 구축 : 모든 API 요청에서 특정 오브젝트에 접속하기 위한 사용자의 권한을 확인하도록 합니다. 역할 기반 접속 제어(RBAC) 또는 속성 기반 접속 제어(ABAC)를 사용해 이러한 룰을 적용합니다.

: 모든 API 요청에서 특정 오브젝트에 접속하기 위한 사용자의 권한을 확인하도록 합니다. 역할 기반 접속 제어(RBAC) 또는 속성 기반 접속 제어(ABAC)를 사용해 이러한 룰을 적용합니다. 강력한 인증 메커니즘 사용 : 멀티팩터 인증(MFA)을 구축하고 OAuth 2.0 및 OpenID Connect와 같은 보안 프로토콜을 사용해 사용자 ID를 확인합니다.

: 멀티팩터 인증(MFA)을 구축하고 OAuth 2.0 및 OpenID Connect와 같은 보안 프로토콜을 사용해 사용자 ID를 확인합니다. 강력한 암호 정책 적용: 복잡한 암호를 요구하고 암호 교체 정책을 적용해 보안을 강화합니다.

Access Control

속성 수준 접속 제어 : 오브젝트 내 속성 수준에서 접속 제어를 적용해 사용자가 권한이 있는 속성에만 접속하거나 해당 속성을 수정할 수 있도록 합니다.

: 오브젝트 내 속성 수준에서 접속 제어를 적용해 사용자가 권한이 있는 속성에만 접속하거나 해당 속성을 수정할 수 있도록 합니다. 기능 수준 접속 제어: 사용자 역할 및 권한에 따라 각 API 기능에 대한 접속이 제한되는지 확인합니다. 최소 권한 원칙을 사용해 접속을 최소화합니다.

전송률 제한, 스로틀링, 리소스 모니터링

전송률 제한 및 스로틀링 구축 : 사용자가 특정 기간에 수행할 수 있는 API 요청 수를 제한함으로써 리소스 고갈을 방지합니다.

: 사용자가 특정 기간에 수행할 수 있는 API 요청 수를 제한함으로써 리소스 고갈을 방지합니다. 리소스 모니터링 및 확장 : 리소스 사용량을 지속적으로 모니터링하고 인프라를 동적으로 확장해 가용성을 유지하면서 정상적인 트래픽 급증을 처리합니다.

검증 및 위협 요소 삭제

사용자 입력 검증 및 위협 요소 삭제 : 서버 측 요청의 URL 또는 기타 입력을 적절히 검증하고 위협 요소를 삭제해 악성 요청을 차단합니다.

: 서버 측 요청의 URL 또는 기타 입력을 적절히 검증하고 위협 요소를 삭제해 악성 요청을 차단합니다. API 응답 검증 및 위협 요소 삭제: 써드파티 API의 데이터를 사용자 입력과 동일한 방식으로 사용 전에 검증하고 위협 요소를 삭제해 처리합니다.

세그멘테이션

네트워크 세그멘테이션: 필요한 내부 서비스로만 서버 측 요청을 제한하고 네트워크 세그멘테이션을 사용해 잠재적인 SSRF 공격의 영향을 제한합니다.

설정 및 인벤토리

설정 강화 API 설정을 정기적으로 검토하고 업데이트해 보안 모범 사례를 따릅니다. 불필요한 기능과 서비스를 비활성화합니다.

API 설정을 정기적으로 검토하고 업데이트해 보안 모범 사례를 따릅니다. 불필요한 기능과 서비스를 비활성화합니다. 보안 설정 관리 자동화: 자동화된 툴을 사용해 모든 환경에서 보안 설정을 일관되게 관리하고 적용합니다.

테스트 및 감사

지속적인 보안 테스트 : API 엔드포인트의 취약점을 정기적으로 테스트하고 문제를 즉각적으로 해결합니다.

: API 엔드포인트의 취약점을 정기적으로 테스트하고 문제를 즉각적으로 해결합니다. 정기 감사: 정기적인 보안 감사를 수행해 권한 확인 결함을 식별하고 수정합니다.

인벤토리, 문서화 및 검토

API 인벤토리 유지 관리 : 버전 및 사용 사례를 비롯해 모든 API 엔드포인트의 최신 인벤토리를 유지합니다. 사용되지 않는 엔드포인트가 제대로 폐기되었는지 확인합니다.

: 버전 및 사용 사례를 비롯해 모든 API 엔드포인트의 최신 인벤토리를 유지합니다. 사용되지 않는 엔드포인트가 제대로 폐기되었는지 확인합니다. API 문서화 및 모니터링 : API 기능을 문서화하고 사용 사례를 모니터링해 부적절한 관리와 관련된 보안 리스크를 탐지하고 방어합니다.

: API 기능을 문서화하고 사용 사례를 모니터링해 부적절한 관리와 관련된 보안 리스크를 탐지하고 방어합니다. 비정상 활동 모니터링 : 지속적인 모니터링을 구축해 비즈니스 흐름을 악용하려는 시도를 나타낼 수 있는 비정상적인 API 사용 패턴을 탐지하고 이에 대응합니다.

: 지속적인 모니터링을 구축해 비즈니스 흐름을 악용하려는 시도를 나타낼 수 있는 비정상적인 API 사용 패턴을 탐지하고 이에 대응합니다. 정기적인 보안 검토 : 접속 제어 정책을 주기적으로 검토하고 업데이트해 유효성을 유지합니다.

: 접속 제어 정책을 주기적으로 검토하고 업데이트해 유효성을 유지합니다. 보안 라이브러리 및 프레임워크 사용: 써드파티 API와 상호 작용하는 데 사용되는 라이브러리와 프레임워크가 안전하고 정기적으로 업데이트되는지 확인합니다.

암호화

전송 중인 데이터 암호화: TLS(Transport Layer Security)를 사용해 전송 중인 데이터를 암호화함으로써 공격자가 민감한 정보를 가로채지 못하도록 보호합니다.

방화벽 및 게이트웨이

웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 구축 : 웹 애플리케이션 방화벽은 악성 요청을 차단해 SQL 인젝션 및 크로스 사이트 스크립팅(XSS)과 같은 일반적인 웹 기반 공격으로부터 API를 보호합니다.

: 웹 애플리케이션 방화벽은 악성 요청을 차단해 SQL 인젝션 및 크로스 사이트 스크립팅(XSS)과 같은 일반적인 웹 기반 공격으로부터 API를 보호합니다. API 게이트웨이 사용: API 게이트웨이는 모든 API 요청의 진입점 역할을 하며 클라이언트 인증, 전송률 제한 구축, 트래픽 관리, DDoS 공격을 실시간으로 방지하는 등 보안 작업을 수행합니다.

패치 및 업데이트

패치 관리: 패치, 업데이트, 보안 수정 사항을 정기적으로 적용해 알려진 취약점을 해결합니다. 패치가 호환성 문제나 의도하지 않은 결과를 초래하지 않도록 테스트 환경을 준비합니다.

제로 트러스트