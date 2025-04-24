为保护 API 免受 OWASP 十大 API 安全风险和其他威胁的侵害，IT 和安全团队应部署多层 API 安全策略。

这种方法的核心在于：部署完整的 API 安全解决方案，提供四个关键功能：API 发现、API 安全态势管理、运行时保护和 API 安全测试。

这种全面的方法可作为对企业在整个 API 生命周期内管理和保护 API 的现有工具（例如 API 网关和 Web 应用程序防火墙 (WAF)）的重要补充。

API 发现：大多数企业几乎不具备对大部分 API 流量进行监测的能力，往往是因为他们认为其所有 API 都会通过 API 网关路由。但事实并非如此。企业的许多典型 API 都是不受管 API，例如被遗忘但仍在运行并持续接触敏感数据的休眠 API。如果没有完整、准确的清单，您的企业将会面临各种风险。所需的核心功能：

无论配置或类型如何，找到您的所有 API 并将其加入清单中

检测休眠、遗留和僵尸 API

识别被遗忘、被忽视或未知的影子域名

消除监控盲点，发现潜在攻击路径

API 态势管理：在有完整 API 清单的情况下，了解哪些类型的数据会流经您的 API 以及这会如何影响您遵从监管要求的能力至关重要。API 态势管理让您可以全面了解流量、代码和配置以评估贵企业的 API 安全态势。所需的核心功能：

自动扫描基础架构，从而发现配置错误和隐藏的风险

创建自定义工作流，从而通知主要利益相关者有关漏洞的情况

确定哪些 API 和内部用户能够访问敏感数据

为检测到的问题分配严重程度评级，从而确定补救工作的优先级

API 运行时安全：毫无疑问，您熟悉“假设存在入侵”的概念。专门针对 API 的入侵和攻击同样不可避免。对于生产环境中存在的所有 API 来说，您需要能够实时检测和阻止攻击。所需的核心功能：

监控数据篡改和泄露、策略违反情况、可疑行为以及 API 攻击

无需进行额外的网络调整或安装难以部署的代理，即可轻松分析 API 流量

与现有工作流（工单、SIEM 等）进行集成，以便向安全/运营团队发出告警

通过部分自动化或全自动化补救，实时防止各类攻击和滥用行为

API 安全测试：API 开发团队压力重重，需要尽可能快地完成工作。速度对于所开发的每个应用程序都至关重要，这更容易导致漏洞或设计缺陷发生且随后无法被检测到。将 API 发布到生产环境中之前在开发阶段对其进行测试，可以显著降低风险并减少修复易受攻击 API 的成本。所需的核心功能：

运行模拟恶意流量的各种自动化测试

在 API 进入生产环境之前发现漏洞，从而降低攻击得逞的风险

依据已确立的管理策略和规则，对 API 规范进行检查

根据实际需求或在 CI/CD 管道中运行以 API 为重点的安全测试

注意：除了 API 安全解决方案之外，企业还可以探索网络应用程序和 API 保护 (WAAP) 的功能。WAAP 扩展了 WAF 的传统保护范围，旨在快速识别和抵御来自多种攻击媒介的威胁。API 安全解决方案与 WAF 和 WAAP 协同工作，将保护范围进一步扩展到防火墙之外，建立更强大的防御系统。

寻求加强 API 安全方法的企业也可以使用以下技术与技巧。

身份验证和授权

实施精细授权 ：每个 API 请求都会检查用户访问特定对象的权限。使用基于角色的访问控制 (RBAC) 或基于属性的访问控制 (ABAC) 来实施这些规则。

：每个 API 请求都会检查用户访问特定对象的权限。使用基于角色的访问控制 (RBAC) 或基于属性的访问控制 (ABAC) 来实施这些规则。 使用强身份验证机制 ：实施 多重身份验证 (MFA)，并使用 OAuth 2.0 和 OpenID Connect 等安全协议来验证用户身份。

：实施 多重身份验证 (MFA)，并使用 OAuth 2.0 和 OpenID Connect 等安全协议来验证用户身份。 实施强密码策略：要求使用复杂的密码并实施密码轮换策略，以增强安全性。

访问控制

属性级访问控制 ：在对象内的属性级别应用访问控制，以确保用户只能访问或修改其拥有权限的属性。

：在对象内的属性级别应用访问控制，以确保用户只能访问或修改其拥有权限的属性。 功能级访问控制：根据用户角色和权限，限制对每个 API 功能的访问。使用最小权限原则来尽可能减少访问权限。

速率限制、节流和资源监控

实施速率限制和节流 ：设置用户在特定时间段内可发出的 API 请求数量限制，以防止资源耗尽。

：设置用户在特定时间段内可发出的 API 请求数量限制，以防止资源耗尽。 资源监控和扩展 ：持续监控资源使用情况并动态扩展基础架构，以应对合法流量高峰，同时确保不影响可用性。

验证与清理

验证并清理用户输入 ：正确验证和清理服务器端请求中的 URL 或其他输入，以防止恶意请求。

：正确验证和清理服务器端请求中的 URL 或其他输入，以防止恶意请求。 验证并清理 API 响应：按照对待用户输入时相同的谨慎态度，在使用前对来自第三方 API 的数据进行验证和清理。

分段

网络分段：服务器端请求仅限于必要的内部服务，并使用网络分段来限制潜在 SSRF 攻击的影响。

配置和资源清册

强化配置设置 ：定期审核并更新 API 配置设置，以遵循安全最佳实践。禁用不需要的功能和服务。

：定期审核并更新 API 配置设置，以遵循安全最佳实践。禁用不需要的功能和服务。 自动化安全配置管理：使用自动化工具，在所有环境中一致地管理和实施安全配置。

测试与审计

持续安全测试 ：定期测试 API 端点是否存在漏洞，并及时修复任何问题。

：定期测试 API 端点是否存在漏洞，并及时修复任何问题。 定期审计：定期执行安全审计，以识别和修复授权漏洞。

资源清册、文档和审核

维护 API 资源清册 ：维护所有 API 端点的最新资源清册，包括其版本和使用情况。正确停用已弃用的端点。

：维护所有 API 端点的最新资源清册，包括其版本和使用情况。正确停用已弃用的端点。 记录和监控 API：记录 API 功能并监控其使用情况，以检测并抵御与不当管理相关的安全风险。

API：记录 API 功能并监控其使用情况，以检测并抵御与不当管理相关的安全风险。 监控异常活动 ：实施持续监控，以检测和响应可能表明企图利用业务流的 API 异常使用模式。

：实施持续监控，以检测和响应可能表明企图利用业务流的 API 异常使用模式。 定期安全审查 ：定期审查和更新访问控制策略，以确保其始终有效。

：定期审查和更新访问控制策略，以确保其始终有效。 使用安全的库和框架：确保用于与第三方 API 交互的库和框架安全且定期更新。

加密

加密传输中数据：使用传输层安全 (TLS) 对传输中数据进行加密，以保护敏感信息免受攻击者拦截。

防火墙和网关

实施 Web 应用程序防火墙 (WAF) ：Web 应用程序防火墙可拦截恶意请求，从而保护 API 免受基于 Web 的常见攻击，例如 SQL 注入和跨站点脚本攻击 (XSS)。

：Web 应用程序防火墙可拦截恶意请求，从而保护 API 免受基于 Web 的常见攻击，例如 SQL 注入和跨站点脚本攻击 (XSS)。 使用 API 网关：API 网关充当所有 API 请求的入口点，可执行客户端身份验证、实施速率限制、管理流量和实时防范 DDoS 攻击等安全任务。

修补和更新

补丁管理：定期应用补丁、更新和安全修复，以解决已知漏洞。建立测试环境，以确保补丁不会引入任何兼容性问题或意外后果。

Zero Trust