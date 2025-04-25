OWASP Top 10 APIセキュリティリスクやその他の脅威からAPIを保護するために、ITチームとセキュリティチームはAPIセキュリティの多層戦略を展開する必要があります。

このアプローチの中核となるのは、次の4つの主要機能を備えた完全なAPIセキュリティソリューションの展開です。その 4 つとは、API 探索、API セキュリティ体制管理、ランタイム保護、API セキュリティテストです。

この包括的なアプローチは、API ライフサイクル全体で API を管理してセキュリティを確保する上で、API ゲートウェイやWeb アプリケーションファイアウォール（WAF）といった組織の既存のツールを補完する重要な役割を果たします。

API 探索：ほとんどの組織では、API トラフィックの大部分が可視化されていません。多くの場合、API はすべて API ゲートウェイ経由でルーティングされると想定されているからです。しかし、必ずしもそうではありません。一般的な組織の API の多くは管理されていません（例えば、忘れられているが、依然として動作していて、機微な情報に接している休眠 API など）。インベントリが完全かつ正確なものでなければ、エンタープライズはさまざまなリスクにさらされてしまいます。必要なコア機能は次のとおりです。

設定やタイプに関係なく、すべての API を検索してインベントリを作成する

休眠 API、レガシー API、ゾンビ API を検知する

忘れられているドメイン、見落とされているドメイン、またはその他の不明なシャドードメインを特定する

盲点を解消し、潜在的な攻撃経路を明らかにする

API 体制管理：完全な API インベントリを導入した場合、API を通過するデータフローのタイプを把握し、規制要件への準拠に与える影響を理解することが重要になります。API 体制管理では、トラフィック、コード、設定が包括的に示され、組織の API セキュリティ体制を評価することができます。必要なコア機能：

インフラを自動的にスキャンして、設定ミスや隠れたリスクを把握する

カスタムワークフローを作成して、主要関係者に脆弱性を通知する

機微な情報にアクセスできる API と内部ユーザーを特定する

検知した問題に重大度のランクを付けて、修復の優先順位を設定する

API ランタイムセキュリティ：「データ侵害を想定する」という概念については周知のことでしょう。API 固有の侵入や攻撃は、必然の域に達していると言えます。本番環境で稼働しているすべての API において、攻撃をリアルタイムで検知してブロックできる必要があります。必要なコア機能：

データの改ざんや漏えい、ポリシー違反、不審なふるまい、API 攻撃を監視する

ネットワークの変更や面倒なエージェントのインストールを行うことなく、API トラフィックを分析する

既存のワークフロー（チケット発行、SIEM など）と統合して、セキュリティ／運用チームに警告する

攻撃や悪用をリアルタイムで阻止し、修復の一部または全部を自動化する

API セキュリティテスト：API 開発チームは、1 秒でも早く作業するよう求められています。あらゆるアプリケーションの開発において、スピードは非常に重要です。しかし、急ぐあまり脆弱性や設計上の欠陥が発生しやすくなったり、検知されないまま進行してしまったりするものです。開発中の API は、本番環境にリリースする前にテストを実施しておくことで、リスクだけでなく、脆弱な API を修正するコストも大幅に軽減することができます。必要なコア機能：

さまざまな自動テストを実行して、悪性トラフィックをシミュレーションする

API を本番環境に展開する前に脆弱性を発見し、攻撃が成功するリスクを緩和する

定められたガバナンスポリシーやルールに照らして、API の仕様を確認する

API に特化したセキュリティテストをオンデマンドで、または CI／CD パイプラインの一環として実行する

注：APIセキュリティソリューションに加えて、組織はWebアプリケーションおよび API 保護（WAAP）の機能を検討できます。WAAPは、複数の攻撃ベクトルからの脅威を迅速に特定して緩和するように設計されており、WAFの従来の保護を拡張します。WAFやWAAPと連携するAPIセキュリティソリューションは、ファイアウォールをさらに超えて保護を拡張し、可能な限り強力な防御を構築します。

APIセキュリティアプローチを強化しようとしている組織は、次の手法やテクノロジーを使用することもできます。

認証と認可

きめ細かい認可の実装 ：すべてのAPIリクエストが、特定のオブジェクトにアクセスするためのユーザーの権限をチェックするようにします。これらのルールを適用するには、ロールベースのアクセス制御（RBAC）または属性ベースのアクセス制御（ABAC）を使用します。

：すべてのAPIリクエストが、特定のオブジェクトにアクセスするためのユーザーの権限をチェックするようにします。これらのルールを適用するには、ロールベースのアクセス制御（RBAC）または属性ベースのアクセス制御（ABAC）を使用します。 強力な認証メカニズムの使用 ：多要素認証（MFA）を実装し、OAuth 2.0やOpenID Connectなどの安全なプロトコルを使用してユーザーアイデンティティを検証します。

：多要素認証（MFA）を実装し、OAuth 2.0やOpenID Connectなどの安全なプロトコルを使用してユーザーアイデンティティを検証します。 強力なパスワードポリシーの適用：複雑なパスワードを要求し、パスワードローテーションポリシーを適用してセキュリティを強化します。

アクセス制御

プロパティレベルのアクセス制御 ：オブジェクト内のプロパティレベルでアクセス制御を適用して、ユーザーが権限を持つプロパティにのみアクセスまたは変更できるようにします。

：オブジェクト内のプロパティレベルでアクセス制御を適用して、ユーザーが権限を持つプロパティにのみアクセスまたは変更できるようにします。 機能レベルのアクセス制御：ユーザーの役割と権限に基づいて、各API機能へのアクセスが制限されるようにします。最小権限の原則を使用してアクセスを最小限に抑えます。

レート制限、スロットリング、リソース監視

レート制限とスロットルの実行：リソースの枯渇を防ぐために、ユーザーが特定の期間に実行できるAPIリクエスト数に制限を設定します。

リソースの監視とスケーリング ：リソースの使用状況を継続的に監視し、インフラを動的にスケーリングして、可用性を損なうことなく、正当なトラフィックの急増に対応します。

検証とサニタイズ（無害化）

ユーザー入力の検証とサニタイズ ：サーバー側のリクエストのURLやその他の入力が適切に検証され、サニタイズされるようにし、悪性のリクエストを防止します。

：サーバー側のリクエストのURLやその他の入力が適切に検証され、サニタイズされるようにし、悪性のリクエストを防止します。 APIレスポンスの検証とサニタイズ：サードパーティAPIからのデータを使用前に検証およびサニタイズすることで、ユーザー入力と同じ検査で処理します。

セグメンテーション

設定とインベントリ

環境設定の強化：API設定を定期的に見直して更新し、セキュリティのベストプラクティスに従います。不要な機能やサービスを無効にします。

セキュリティ設定管理の自動化：自動化されたツールを使用して、すべての環境でセキュリティ設定を一貫して管理および適用します。

テストと監査

継続的なセキュリティテスト ：APIエンドポイントに脆弱性がないか定期的にテストし、問題を迅速に修正します。

：APIエンドポイントに脆弱性がないか定期的にテストし、問題を迅速に修正します。 定期的な監査：定期的なセキュリティ監査を実施して、認可の欠陥を特定し、修正します。

インベントリ、ドキュメント、レビュー

APIインベントリの維持 ：バージョンや使用状況を含め、すべてのAPIエンドポイントの最新のインベントリを維持します。非推奨のエンドポイントが適切に廃止されるようにします。

：バージョンや使用状況を含め、すべてのAPIエンドポイントの最新のインベントリを維持します。非推奨のエンドポイントが適切に廃止されるようにします。 APIの 文書化と監視 ：API機能を文書化し、その使用状況を監視して、不適切な管理に関連するセキュリティリスクを検知して緩和します。

：API機能を文書化し、その使用状況を監視して、不適切な管理に関連するセキュリティリスクを検知して緩和します。 異常なアクティビティの監視 ：継続的な監視を行い、ビジネスフローの悪用の試みを示す可能性のある異常なAPI使用パターンを検知し、対応します。

：継続的な監視を行い、ビジネスフローの悪用の試みを示す可能性のある異常なAPI使用パターンを検知し、対応します。 定期的なセキュリティレビュー ：アクセス制御ポリシーを定期的に見直し、更新して、効果を維持します。

：アクセス制御ポリシーを定期的に見直し、更新して、効果を維持します。 安全なライブラリとフレームワークの使用：サードパーティAPIとのやり取りに使用されるライブラリとフレームワークが安全で、定期的に更新されるようにします。

暗号化

転送中のデータの暗号化：Transport Layer Security（TLS）を使用して転送中のデータを暗号化し、機微な情報が攻撃者に傍受されるのを防ぎます。

ファイアウォールとゲートウェイ

Web アプリケーションファイアウォール（WAF）の実装 ：Webアプリケーションファイアウォールは、悪性のリクエストをブロックすることで、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング（XSS）などの一般的なWebベースの攻撃からAPIを保護します。

：Webアプリケーションファイアウォールは、悪性のリクエストをブロックすることで、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング（XSS）などの一般的なWebベースの攻撃からAPIを保護します。 API ゲートウェイの使用：API ゲートウェイは、すべての API リクエストのエントリーポイントとして機能し、クライアントの認証、レート制限、トラフィック管理、DDoS 攻撃の防止などのセキュリティタスクをリアルタイムで実行します。

パッチ適用と更新

パッチ管理：パッチ、アップデート、セキュリティ修正を定期的に適用して、既知の脆弱性に対処します。テスト環境を確立して、パッチによって互換性の問題や意図しない結果が生じないようにします。

ゼロトラスト