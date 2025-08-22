Para proteger suas APIs contra os riscos de segurança de API da lista OWASP Top 10 e outras ameaças, as equipes de TI e segurança devem implementar uma estratégia em várias camadas para segurança de API.

No centro dessa abordagem: implantar uma solução completa de segurança de API que forneça quatro funções principais: descoberta de API, gerenciamento de postura de segurança de API, proteção em tempo de execução e teste de segurança de API.

Essa abordagem abrangente funciona como um complemento importante para as ferramentas existentes de uma organização para gerenciar e proteger APIs, como gateways de API e firewalls de aplicações web (WAFs).

Descoberta de APIs: A maioria das organizações tem pouca ou nenhuma visibilidade sobre uma grande porcentagem do tráfego de API, muitas vezes porque elas pressupõem que todas as APIs são roteadas por meio de um gateway de API. Mas esse não é o caso. Muitas das APIs de uma organização típica não são gerenciadas (por exemplo, APIs inativas que são esquecidas, mas ainda em execução e ainda em contato com dados confidenciais). Sua empresa está exposta a uma série de riscos sem um inventário completo e preciso. Recursos essenciais necessários:

Localizar e inventariar todas as suas APIs, independentemente da configuração ou tipo

Detectar APIs inativas, legadas e zumbis

Identificar domínios esquecidos, negligenciados ou de sombra desconhecidos

Eliminar pontos cegos e revelar possíveis caminhos de ataque

Gerenciamento de postura de APIs: Com um inventário de API completo, é fundamental entender quais tipos de dados fluem através de suas APIs e como isso afeta sua capacidade de cumprir os requisitos regulamentares. O gerenciamento de postura da API fornece uma visão abrangente do tráfego, código e configurações para avaliar a postura de segurança da API da sua organização. Recursos essenciais necessários:

Verificar automaticamente a infraestrutura para descobrir configurações incorretas e riscos ocultos

Criar fluxos de trabalho personalizados para notificar as principais partes interessadas sobre vulnerabilidades

Identificar quais APIs e usuários internos podem acessar dados confidenciais

Atribuir classificações de gravidade aos problemas detectados para priorizar a correção

Segurança de tempo de execução da API: Sem dúvida, você está familiarizado com o conceito de "presumir violações". Violações e ataques específicos de API estão atingindo esse mesmo grau de inevitabilidade. Para todas as APIs que estão em produção, você precisa ser capaz de detectar e bloquear ataques em tempo real. Recursos essenciais necessários:

Monitorar a violação e o vazamento de dados, violações de políticas, comportamento suspeito e ataques a APIs

Analisar o tráfego de APIs sem alterações de rede adicionais ou agentes de difícil instalação

Integrar fluxos de trabalho existentes (emissão de tickets, SIEM, entre outros) para alertar equipes de segurança/operações

Evitar ataques e uso indevido em tempo real com correção parcial ou totalmente automatizada

Testes de segurança de APIs: As equipes de desenvolvimento de API estão sob pressão para trabalhar o mais rápido possível. A velocidade é essencial para cada aplicativo desenvolvido, tornando mais fácil para uma vulnerabilidade ou falha de design acontecer e não ser detectada. Testar APIs em desenvolvimento antes de serem lançadas em produção reduz significativamente tanto o risco quanto o custo de corrigir uma API vulnerável. Recursos essenciais necessários:

Executar uma ampla gama de testes automatizados que simulam tráfego malicioso

Descobrir vulnerabilidades antes que as APIs entrem em produção para reduzir o risco de um ataque bem-sucedido

Inspecionar as especificações de API em relação às políticas e regras de governança estabelecidas

Executar testes de segurança com foco em API sob demanda ou como parte de um pipeline de CI/CD

Nota: Além das soluções de segurança de API, as organizações podem explorar os recursos de proteção de aplicações web e API (WAAP). Projetada para identificar e mitigar rapidamente ameaças de vários vetores de ataque, a WAAP amplia as proteções tradicionais de um WAF. Uma solução de segurança de API, trabalhando em conjunto com WAF e WAAP, amplia ainda mais as proteções além do firewall para criar a defesa mais forte possível.

As organizações que buscam fortalecer suas abordagens de segurança de API também podem usar as seguintes técnicas e tecnologias.

Autenticação e autorização

Implementar autorização detalhada : garantir que cada solicitação de API verifique as permissões do usuário para acessar objetos específicos. Usar controle de acesso baseado em função (RBAC) ou controle de acesso baseado em atributo (ABAC) para aplicar essas regras.

: garantir que cada solicitação de API verifique as permissões do usuário para acessar objetos específicos. Usar controle de acesso baseado em função (RBAC) ou controle de acesso baseado em atributo (ABAC) para aplicar essas regras. Usar mecanismos de autenticação fortes : implementar autenticação multifator (MFA) e usar protocolos seguros como OAuth 2.0 e OpenID Connect para verificar identidades de usuários.

: implementar autenticação multifator (MFA) e usar protocolos seguros como OAuth 2.0 e OpenID Connect para verificar identidades de usuários. Aplicar políticas rígidas de senha: exigir senhas complexas e aplicar políticas de rotação de senhas para aumentar a segurança.

Controle de acesso

Controle de acesso no nível da propriedade : aplicar controles de acesso no nível de propriedade dentro dos objetos para garantir que os usuários só possam acessar ou modificar propriedades para as quais têm permissão.

: aplicar controles de acesso no nível de propriedade dentro dos objetos para garantir que os usuários só possam acessar ou modificar propriedades para as quais têm permissão. Controle de acesso no nível da função: garantir que o acesso a cada função de API seja restrito com base nas funções e permissões do usuário. Usar princípios de menor privilégio para minimizar o acesso.

Limitação de taxa, limitação de tráfego e monitoramento de recursos

Implementar restrição e limitação de taxa : definir limites para o número de solicitações de API que um usuário pode fazer em um determinado período para evitar o esgotamento de recursos.

: definir limites para o número de solicitações de API que um usuário pode fazer em um determinado período para evitar o esgotamento de recursos. Dimensionamento e monitoramento de recursos : monitorar continuamente o uso de recursos e dimensionar a infraestrutura dinamicamente para lidar com picos de tráfego legítimo sem comprometer a disponibilidade.

Validação e sanitização

Validar e higienizar entradas de usuários : garantir que URLs ou outras entradas em solicitações do lado do servidor sejam devidamente validadas e higienizadas para evitar solicitações maliciosas.

: garantir que URLs ou outras entradas em solicitações do lado do servidor sejam devidamente validadas e higienizadas para evitar solicitações maliciosas. Validar e higienizar respostas de API: tratar dados de APIs de terceiros com o mesmo rigor aplicado às entradas de usuários, validando e higienizando antes do uso.

Segmentação

Segmentação de rede: restringir solicitações do lado do servidor apenas aos serviços internos necessários e usar segmentação de rede para limitar o impacto de possíveis ataques SSRF.

Configuração e inventário

Fortalecer configurações : revisar e atualizar regularmente as configurações das APIs para seguir as melhores práticas de segurança. Desativar recursos e serviços desnecessários.

: revisar e atualizar regularmente as configurações das APIs para seguir as melhores práticas de segurança. Desativar recursos e serviços desnecessários. Automatizar o gerenciamento de configurações de segurança: usar ferramentas automatizadas para gerenciar e impor configurações de segurança de forma consistente em todos os ambientes.

Testes e auditorias

Testes contínuos de segurança : testar regularmente os pontos de extremidade da API em busca de vulnerabilidades e corrigir quaisquer problemas prontamente.

: testar regularmente os pontos de extremidade da API em busca de vulnerabilidades e corrigir quaisquer problemas prontamente. Auditorias regulares: realizar auditorias de segurança periódicas para identificar e corrigir falhas de autorização.

Inventário, documentação e análises

Manter um inventário de APIs : manter um inventário atualizado de todos os pontos de extremidade de API, incluindo suas versões e uso. Garantir que pontos de extremidade obsoletos sejam desativados corretamente.

: manter um inventário atualizado de todos os pontos de extremidade de API, incluindo suas versões e uso. Garantir que pontos de extremidade obsoletos sejam desativados corretamente. Documentar e monitorar APIs: documentar a funcionalidade da API e monitorar seu uso para detectar e mitigar riscos de segurança associados ao gerenciamento inadequado.

APIs: documentar a funcionalidade da API e monitorar seu uso para detectar e mitigar riscos de segurança associados ao gerenciamento inadequado. Monitorar atividades anormais : implementar monitoramento contínuo para detecção e resposta a padrões incomuns de uso de API que possam indicar uma tentativa de explorar fluxos de negócios.

: implementar monitoramento contínuo para detecção e resposta a padrões incomuns de uso de API que possam indicar uma tentativa de explorar fluxos de negócios. Revisões regulares de segurança : revisar e atualizar periodicamente as políticas de controle de acesso para garantir que permaneçam eficazes.

: revisar e atualizar periodicamente as políticas de controle de acesso para garantir que permaneçam eficazes. Usar bibliotecas e estruturas seguras: garantir que as bibliotecas e estruturas usadas para interagir com APIs de terceiros sejam seguras e atualizadas regularmente.

Criptografia

Criptografar dados em trânsito: usar Transport Layer Security (TLS) para criptografar dados em trânsito e proteger informações confidenciais contra interceptação por invasores.

Firewalls e gateways

Implementar firewalls de aplicações web (WAFs) : os firewalls de aplicações web protegem as APIs contra ataques baseados na web, como injeção SQL e cross-site scripting (XSS), bloqueando solicitações maliciosas.

: os firewalls de aplicações web protegem as APIs contra ataques baseados na web, como injeção SQL e cross-site scripting (XSS), bloqueando solicitações maliciosas. Usar um gateway de API: os gateways de API servem como ponto de entrada para todas as solicitações de API e executam tarefas de segurança, como autenticação de clientes, implementação de limitação de taxa, gerenciamento de tráfego e prevenção de ataques de DDoS em tempo real.

Correções e atualizações

Gerenciamento de patches: aplicar regularmente patches, atualizações e correções de segurança para resolver vulnerabilidades conhecidas. Estabelecer um ambiente de testes para garantir que os patches não introduzam problemas de compatibilidade ou consequências não intencionais.

Zero Trust