Per proteggere le loro API dai 10 principali rischi per la sicurezza delle API riportati nell'elenco OWASP e da altre minacce, i team IT e addetti alla sicurezza devono implementare una strategia multilivello per la sicurezza delle API.

Il fulcro di questo approccio è l'implementazione di una soluzione completa per la sicurezza delle API che offre quattro funzioni chiave: individuazione delle API, gestione del sistema di sicurezza delle API, protezione del runtime e test sulla sicurezza delle API.

Questo approccio completo è un complemento importante degli strumenti esistenti di un'organizzazione per la gestione e la protezione delle API, come gateway API e soluzioni WAF (Web Application Firewall).

Individuazione delle API: la maggior parte delle organizzazioni ha poca (se non nessuna) visibilità sulla gran parte del traffico delle proprie API, spesso perché si dà per scontato che tutte le API vengano instradate tramite un gateway API. Eppure non è così. Molte delle API di un'organizzazione tipica non sono gestite (ad esempio, le API inattive che vengono dimenticate, ma sono ancora in esecuzione e ancora a contatto con dati sensibili). La vostra azienda è esposta ad una serie di rischi se non viene stilato un inventario completo e accurato. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Individuazione e creazione di un inventario delle API, indipendentemente dalla configurazione o dal tipo

Rilevamento delle API inattive, tradizionali e zombie

Identificazione dei domini ombra dimenticati, trascurati o non conosciuti

Eliminazione dei punti ciechi e individuazione dei potenziali percorsi degli attacchi

Gestione del sistema delle API. Dopo aver stilato un inventario completo delle API, è fondamentale capire quali tipi di dati vengono distribuiti tramite le API e come influiscono sulla vostra capacità di soddisfare i requisiti normativi. La gestione del sistema delle API fornisce una visione completa sul traffico, sul codice e sulle configurazioni per poter valutare il livello di sicurezza delle API della vostra organizzazione. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Scansione automatica dell'infrastruttura per scoprire configurazioni errate e rischi nascosti

Creazione di workflow personalizzati per informare le principali persone coinvolte circa le vulnerabilità

Identificazione delle API e degli utenti interni che possono accedere ai dati sensibili

Classificazione dei problemi rilevati in base ai livelli di gravità per dare priorità alla mitigazione

Sicurezza del runtime delle API. Sicuramente, avete già familiarità con il concetto di dover "presupporre una violazione". Le violazioni e gli attacchi specifici delle API stanno raggiungendo lo stesso grado di inevitabilità. Per tutte le vostre API attualmente in fase di produzione, dovete essere in grado di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Monitoraggio della manomissione e della fuga di dati, della violazione delle policy, del comportamento sospetto e degli attacchi alle API

Analisi del traffico delle API senza apportare ulteriori modifiche alla rete o utilizzare agenti difficili da installare

Integrazione con i workflow esistenti (creazione di ticket, SIEM, ecc.) per avvisare i team addetti alla sicurezza/operazioni

Prevenzione degli attacchi e degli abusi in tempo reale con una mitigazione parzialmente o totalmente automatizzata

Esecuzione di test sulla sicurezza delle API: i team addetti allo sviluppo delle API sono sotto pressione perché devono lavorare il più rapidamente possibile. La velocità è essenziale per ogni applicazione sviluppata, il che rende più semplice il verificarsi di una vulnerabilità o un difetto di progettazione e, di conseguenza, più difficile che vengano rilevati. L'esecuzione di test sulle API in fase di sviluppo prima che entrino in produzione riduce notevolmente sia i rischi che i costi necessari per mitigare un'API vulnerabile. Queste sono le principali funzionalità richieste:

Esecuzione di un'ampia serie di test automatizzati che simulano il traffico dannoso

Individuazione delle vulnerabilità prima che le API entrino in fase di produzione per ridurre il rischio di un attacco

Verifica delle specifiche delle API sulla base delle regole e delle policy di governance stabilite

Esecuzione di test sulla sicurezza delle API on-demand o come parte di una pipeline CI/CD

Nota: oltre alle soluzioni per la sicurezza delle API, le organizzazioni possono esaminare le funzionalità delle soluzioni WAAP (Web Application and API Protection). Progettate per identificare e mitigare rapidamente le minacce provenienti da più vettori di attacco, le soluzioni WAAP superano i tradizionali sistemi di protezione della tecnologia WAF. Una soluzione per la sicurezza delle API, insieme con le soluzioni WAF e WAAP, deve includere strumenti tali da estendere la protezione oltre il firewall per creare la migliore difesa possibile.

Le organizzazioni che cercano di rafforzare i propri approcci alla sicurezza delle API possono anche utilizzare le tecniche e tecnologie riportate di seguito.

Autenticazione e autorizzazione

Implementazione di un'autorizzazione minuziosa : assicuratevi che ogni richiesta API controlli le autorizzazioni dell'utente per accedere a oggetti specifici. Utilizzate i controlli RBAC (Role-Based Access Control) o ABAC (Attribute-Based Access Control) per applicare queste regole.

: assicuratevi che ogni richiesta API controlli le autorizzazioni dell'utente per accedere a oggetti specifici. Utilizzate i controlli RBAC (Role-Based Access Control) o ABAC (Attribute-Based Access Control) per applicare queste regole. Utilizzo di solidi meccanismi di autenticazione : Implementate l'autenticazione multifattore (MFA) e utilizzate protocolli sicuri come OAuth 2.0 e OpenID Connect per verificare le identità degli utenti.

: Implementate l'autenticazione multifattore (MFA) e utilizzate protocolli sicuri come OAuth 2.0 e OpenID Connect per verificare le identità degli utenti. Applicazione di solide policy sulle password: Richiedete password complesse e applicate policy di rotazione delle password per migliorare la sicurezza.

Controllo degli accessi

Controllo degli accessi a livello di proprietà : applicate i controlli degli accessi a livello di proprietà all'interno degli oggetti per garantire che gli utenti possano accedere o modificare solo le proprietà per cui dispongono delle autorizzazioni.

: applicate i controlli degli accessi a livello di proprietà all'interno degli oggetti per garantire che gli utenti possano accedere o modificare solo le proprietà per cui dispongono delle autorizzazioni. Controllo degli accessi a livello di funzione: assicuratevi che l'accesso a ciascuna funzione API sia limitato in base ai ruoli e alle autorizzazioni degli utenti. Utilizzate i principi del privilegio minimo per ridurre al minimo l'accesso.

Limitazione della velocità, regolazione e monitoraggio delle risorse

Implementazione della limitazione e della regolazione della velocità : impostate limiti al numero di richieste API che un utente può effettuare in un determinato periodo per evitare l'esaurimento delle risorse.

: impostate limiti al numero di richieste API che un utente può effettuare in un determinato periodo per evitare l'esaurimento delle risorse. Monitoraggio e scalabilità delle risorse : monitorate continuamente l'utilizzo delle risorse e scalate dinamicamente l'infrastruttura per gestire i picchi di traffico legittimi senza compromettere la disponibilità.

Verifica e sanificazione

Verifica e sanificazione degli input degli utenti : assicuratevi che gli URL o altri input nelle richieste lato server siano adeguatamente verificati e sanificati per prevenire richieste dannose.

: assicuratevi che gli URL o altri input nelle richieste lato server siano adeguatamente verificati e sanificati per prevenire richieste dannose. Verifica e sanificazione delle risposte delle API: trattate i dati provenienti da API di terze parti con lo stesso controllo degli input degli utenti, verificandoli e sanificandoli prima dell'uso.

Segmentazione

Segmentazione della rete: limitate le richieste lato server solo ai servizi interni necessari e utilizzate la segmentazione della rete per limitare l'impatto di potenziali attacchi SSRF.

Configurazione e inventario

Potenziamento delle impostazioni di configurazione : rivedete e aggiornate regolarmente le impostazioni di configurazione delle API per seguire le best practice di sicurezza. Disabilitate funzioni e servizi non necessari.

: rivedete e aggiornate regolarmente le impostazioni di configurazione delle API per seguire le best practice di sicurezza. Disabilitate funzioni e servizi non necessari. Gestione automatizzata della configurazione della sicurezza: utilizzate strumenti automatizzati per gestire e applicare le configurazioni di sicurezza in modo coerente in tutti gli ambienti.

Test e verifiche

Esecuzione continua di test sulla sicurezza : eseguite test regolari sugli endpoint delle API alla ricerca di vulnerabilità e risolvete tempestivamente eventuali problemi.

: eseguite test regolari sugli endpoint delle API alla ricerca di vulnerabilità e risolvete tempestivamente eventuali problemi. Verifiche regolari: effettuate regolari controlli di sicurezza per identificare e correggere i difetti di autorizzazione.

Inventario, documentazione e revisioni

Mantenere un inventario delle API : mantenete un inventario aggiornato di tutti gli endpoint delle API, che include le relative versioni e l'utilizzo. Assicuratevi che gli endpoint obsoleti siano ritirati correttamente.

: mantenete un inventario aggiornato di tutti gli endpoint delle API, che include le relative versioni e l'utilizzo. Assicuratevi che gli endpoint obsoleti siano ritirati correttamente. Documentare e monitorare le API: documentate le funzionalità delle API e monitorate il loro utilizzo per rilevare e mitigare i rischi per la sicurezza associati a una gestione inadeguata.

le API: documentate le funzionalità delle API e monitorate il loro utilizzo per rilevare e mitigare i rischi per la sicurezza associati a una gestione inadeguata. Monitorare l'attività anomala : implementate un monitoraggio continuo per rilevare e rispondere a modelli insoliti di utilizzo delle API che potrebbero indicare un tentativo di sfruttare i flussi aziendali.

: implementate un monitoraggio continuo per rilevare e rispondere a modelli insoliti di utilizzo delle API che potrebbero indicare un tentativo di sfruttare i flussi aziendali. Revisioni periodiche sulla sicurezza : rivedete e aggiornate periodicamente le policy di controllo degli accessi per assicurarvi che rimangano efficaci.

: rivedete e aggiornate periodicamente le policy di controllo degli accessi per assicurarvi che rimangano efficaci. Utilizzare librerie e sistemi sicuri: assicuratevi che le librerie e i sistemi utilizzati per interagire con le API di terze parti siano sicuri e aggiornati regolarmente.

Crittografia

Crittografare i dati in transito: utilizzate la tecnologia TLS (Transport Layer Security) per crittografare i dati in transito per proteggere le informazioni sensibili dall'intercettazione da parte dei criminali.

Firewall e gateway

Implementazione di una soluzione WAF (Web Application Firewall) : Le soluzioni WAF (Web Application Firewall) proteggono le API dai comuni attacchi basati sul web, come gli attacchi SQL injection e XSS (Cross-Site Scripting), bloccando le richieste dannose.

: Le soluzioni WAF (Web Application Firewall) proteggono le API dai comuni attacchi basati sul web, come gli attacchi SQL injection e XSS (Cross-Site Scripting), bloccando le richieste dannose. Utilizzo di un gateway API: un gateway API funge da punto di ingresso per tutte le richieste API, eseguendo attività di sicurezza, come autenticare i client, implementare la limitazione della velocità, gestire il traffico e prevenire gli attacchi DDoS in tempo reale.

Applicazione di patch e aggiornamenti

Gestione delle patch: applicate regolarmente patch, aggiornamenti e correzioni di sicurezza per risolvere le vulnerabilità note. Stabilite un ambiente di test per garantire che le patch non introducano problemi di compatibilità o conseguenze indesiderate.

Zero Trust