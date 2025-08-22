O que é detecção de ameaças?

A detecção de ameaças é muito mais fácil e precisa quando os mecanismos de detecção são continuamente atualizados com as mais recentes inteligências contra ameaças. Uma visão clara das técnicas e dos métodos de busca de ameaças permite que as equipes de segurança ajustem e configurem mecanismos de detecção de ameaças com mais precisão para identificar e mitigar as ameaças mais rapidamente.
Impedir invasões com detecção superior de ameaças
Atualmente, a detecção de ameaças é um elemento essencial da cibersegurança. Conforme os ataques cibernéticos ficam mais sofisticados e devastadores, os sistemas de detecção de ameaças podem ajudar a identificar rapidamente os ataques em andamento e bloquear vulnerabilidades ou mitigá-los antes que resultem em uma invasão.
Ataques cibernéticos ameaçam quase todos os aspectos do ecossistema de TI, de aplicações e APIs a usuários e data centers. Sendo assim, a detecção eficaz de ameaças requer várias camadas de segurança, informadas por dados atualizados sobre ameaças. Para minimizar custos e esforços, uma remediação automatizada é essencial.
O conjunto de soluções de segurança da Akamai apresenta várias tecnologias de detecção de ameaças para ajudar suas equipes a identificar ameaças de segurança precocemente, mitigá-las com mais rapidez e minimizar danos e consequências financeiras.
Soluções de segurança da Akamai
Com mais de duas décadas de experiência em segurança, a Akamai reúne os melhores talentos em segurança, informações de ameaças e tecnologia de segurança. Nossa plataforma abrangente oferece uma defesa em profundidade para lidar com as maiores ameaças de nossos clientes, além da amplitude exclusiva de nossas ferramentas e defesas de segurança que permitem que nossos clientes acessem os recursos de segurança mais eficientes em apenas uma plataforma.
A detecção avançada de ameaças está integrada em muitas de nossas soluções de segurança.
Akamai Guardicore Segmentation e Akamai Hunt
Nossa equipe de Hunters coleta indicadores de comprometimento, de IPs e domínios a processos, usuários e serviços, aproveitando a Akamai Guardicore Segmentation e a enorme rede de informações global da Akamai contra ameaças.
Essa combinação de dados gerados a partir das implantações do Akamai Guardicore Segmentation e dos sensores globais da Akamai, incluindo mais de 7 trilhões de solicitações de DNS diárias feitas para a nuvem de DNS da Akamai, oferece à nossa equipe a visibilidade mais abrangente do seu ambiente.
Acesso seguro à Internet
Proteja usuários e dispositivos com o gateway seguro da Web da Akamai e o acesso seguro à Internet. Vários mecanismos de detecção de malware estático e dinâmico identificam e bloqueiam, de forma proativa, ameaças direcionadas como malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados confidenciais com base em DNS. Bloqueie as cargas mal-intencionadas para melhorar a proteção de dia zero verificando os arquivos solicitados e o conteúdo da Web para interromper as ameaças antes que comprometam os dispositivos de ponto de extremidade.
Client-side Protection & Compliance
Detecte e mitigue ataques baseados em script e páginas da Web identificando recursos vulneráveis, detectando comportamento suspeito e bloqueando atividades mal-intencionadas. Ao detectar o comportamento comprometido do JavaScript, essa tecnologia da Akamai minimiza o roubo de dados do usuário e qualquer comprometimento da experiência do usuário.
App & API Protector
As detecções multidimensionais adaptativas baseadas em ameaças correlacionam a inteligência contra ameaças em toda a nossa plataforma para detectar até 2x mais ataques a aplicações Web e APIs. API do app & O Protector derruba instantaneamente os ataques de DDoS à camada de rede na edge e, ao mesmo tempo, mitiga os ataques de camada de aplicação em segundos. Desfrute de ampla proteção contra injeção, ataques Slowloris, botnets automatizados e muito mais.
Bot Manager
Confie nos recursos de detecção e atenuação incomparáveis para bloquear bots no ponto de contato inicial, em vez de permitir que eles primeiro entrem em seu website. O Akamai Bot Manager atualiza constantemente as proteções à medida que as ameaças evoluem e surgem novas ameaças, incorporando automaticamente as percepções de nossos pesquisadores de inteligência contra ameaças na detecção e análise de invasões.
Account Protector
O Akamai Account Protector usa detecções comportamentais para traçar o perfil dos padrões de atividade dos proprietários da conta, anomalias do dispositivo e reputação da origem. Conforme as solicitações de login do cliente são recebidas, essa solução agrega anomalias do comportamento típico do usuário, avaliando em tempo real o risco de que a solicitação não pertence a um proprietário de conta legítimo.
Detecção de ameaças com a Akamai Guardicore Segmentation
As ferramentas de detecção de ameaças na Akamai Guardicore Segmentation podem interromper ataques perigosos, como ransomware, e ameaças persistentes avançadas que usam movimento lateral, para comprometer ativos de alto valor dentro do seu ecossistema de TI. Essa solução de segurança de rede é a maneira mais simples, rápida e intuitiva de segmentar ativos no data center, na nuvem ou na infraestrutura de nuvem híbrida, impondo princípios de Zero Trust em sua rede.
O Akamai Guardicore Segmentation permite visualizar de forma rápida e fácil a atividade dentro de seus ambientes de TI e implementar políticas de microssegmentação precisas em redes segmentadas para proteger servidores, máquinas virtuais, pontos de extremidade e outros ativos de TI. Essas políticas de segmentação granular são suportadas por vários métodos de detecção de ameaças que permitem detectar violações mais rapidamente. Isso inclui:
- Análise de reputação. Detecção de nomes de domínio suspeitos, endereços IP e hashes de arquivos dentro de fluxos de tráfego.
- Detecção baseada em políticas. Reconhecimento instantâneo de comunicações não autorizadas e tráfego não compatível com políticas de segurança no nível da rede e do processo.
- Fraude dinâmica. Implante uma arquitetura de redirecionamento para gerar dinamicamente ambientes ao vivo que envolvam hackers e identifiquem seus métodos de atividade suspeita, sem interromper o desempenho do data center.
- Busca gerenciada de ameaças. Para os clientes da Akamai Guardicore Segmentation, nossa equipe pode procurar, de forma proativa, ataques contínuos e emergentes em sua rede, minimizando o tempo de espera e reduzindo o tempo geral de mitigação.
Serviços gerenciados de detecção de ameaças
O Akamai Managed Security Service (MSS) oferece acesso a especialistas em segurança e defesas online comprovadas para ajudar sua empresa a alcançar uma sólida postura de segurança. Nossa solução totalmente gerenciada integra monitoramento proativo, geração de relatórios, detecção de ameaças, resposta rápida a incidentes, ajuste periódico e experiência em segurança dedicada em um serviço com escala para proteger sua organização contra as maiores e mais sofisticadas ameaças e os mais recentes vetores de ataque.
O MSS inclui monitoramento proativo, com visibilidade da atividade online para detecção precoce de ameaças. Nossos especialistas realizam análises em tempo real para detectar anormalidades no comportamento do tráfego e evitar possíveis ameaças. Os elementos adicionais do Akamai MSS incluem:
- Resposta rápida a incidentes. Quando uma ameaça é detectada, prestamos ajuda imediata ou dentro de 30 minutos, dependendo da gravidade do evento.
- Otimização contínua. Nossa equipe faz verificações de integridade de segurança, análises detalhadas e ajustes de configuração.
- Serviços de consultoria. Receba recomendações personalizadas de um especialista em segurança dedicado que entende suas metas.
- Prontidão operacional. Processos de segurança prontos para o futuro com exercícios e simulações para melhorar a comunicação, os caminhos de escalonamento e a agilidade.
- Relatórios em profundidade. Descubra novas percepções por meio de relatórios mensais, revisões trimestrais de negócios, após eventos e muito mais.
Detecção de ameaças é a prática de analisar continuamente os ecossistemas de TI para identificar atividades potencialmente mal-intencionadas que possam comprometer a segurança.
O conjunto de soluções de segurança da Akamai apresenta várias tecnologias de detecção de ameaças para ajudar suas equipes a identificar ameaças de segurança precocemente, mitigá-las com mais rapidez e minimizar danos e consequências financeiras.
