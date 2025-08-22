O que é detecção de ameaças?

Essa combinação de dados gerados a partir das implantações do Akamai Guardicore Segmentation e dos sensores globais da Akamai, incluindo mais de 7 trilhões de solicitações de DNS diárias feitas para a nuvem de DNS da Akamai, oferece à nossa equipe a visibilidade mais abrangente do seu ambiente.

Acesso seguro à Internet

Proteja usuários e dispositivos com o gateway seguro da Web da Akamai e o acesso seguro à Internet. Vários mecanismos de detecção de malware estático e dinâmico identificam e bloqueiam, de forma proativa, ameaças direcionadas como malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados confidenciais com base em DNS. Bloqueie as cargas mal-intencionadas para melhorar a proteção de dia zero verificando os arquivos solicitados e o conteúdo da Web para interromper as ameaças antes que comprometam os dispositivos de ponto de extremidade.

Client-side Protection & Compliance

Detecte e mitigue ataques baseados em script e páginas da Web identificando recursos vulneráveis, detectando comportamento suspeito e bloqueando atividades mal-intencionadas. Ao detectar o comportamento comprometido do JavaScript, essa tecnologia da Akamai minimiza o roubo de dados do usuário e qualquer comprometimento da experiência do usuário.

App & API Protector

As detecções multidimensionais adaptativas baseadas em ameaças correlacionam a inteligência contra ameaças em toda a nossa plataforma para detectar até 2x mais ataques a aplicações Web e APIs. API do app & O Protector derruba instantaneamente os ataques de DDoS à camada de rede na edge e, ao mesmo tempo, mitiga os ataques de camada de aplicação em segundos. Desfrute de ampla proteção contra injeção, ataques Slowloris, botnets automatizados e muito mais.

Bot Manager

Confie nos recursos de detecção e atenuação incomparáveis para bloquear bots no ponto de contato inicial, em vez de permitir que eles primeiro entrem em seu website. O Akamai Bot Manager atualiza constantemente as proteções à medida que as ameaças evoluem e surgem novas ameaças, incorporando automaticamente as percepções de nossos pesquisadores de inteligência contra ameaças na detecção e análise de invasões.

Account Protector

O Akamai Account Protector usa detecções comportamentais para traçar o perfil dos padrões de atividade dos proprietários da conta, anomalias do dispositivo e reputação da origem. Conforme as solicitações de login do cliente são recebidas, essa solução agrega anomalias do comportamento típico do usuário, avaliando em tempo real o risco de que a solicitação não pertence a um proprietário de conta legítimo.