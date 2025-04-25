Qu'est-ce que la détection des menaces ?

Akamai Guardicore Segmentation Notre équipe bénéficie de la visibilité la plus complète sur votre environnement grâce à cette combinaison de données générées par les déploiements de la solution Guardicore Segmentation d'Akamai et les capteurs mondiaux d'Akamai. Les plus de sept mille milliards de requêtes DNS par jour émanant du cloud DNS d'Akamai l'attestent.

Secure Internet Access

Protège les utilisateurs et les terminaux avec la passerelle Web sécurisée d'Akamai et Secure Internet Access. Plusieurs moteurs de détection des logiciels malveillants statiques et dynamiques identifient et bloquent de manière proactive les menaces ciblées, telles que les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et le vol de données via DNS. Bloque les charges utiles malveillantes pour une meilleure protection Zero Day en analysant les fichiers et le contenu Web demandés pour arrêter les menaces avant qu'elles compromettent les terminaux des points de terminaison.

Client-side Protection & Compliance

Détecte et atténue les attaques basées sur des scripts et des pages Web en identifiant les ressources les plus vulnérables, en détectant les comportements suspects et en bloquant les activités malveillantes. En détectant les comportements JavaScript compromettants, cette technologie d'Akamai empêche les vols de données des clients et la détérioration de l'expérience utilisateur.

App & API Protector

Le modèle de détection des menaces multidimensionnel et adaptatif met en corrélation les informations sur les menaces de notre plateforme pour détecter jusqu'à deux fois plus d'attaques d'applications Web et d'API. App & API Protector élimine instantanément les attaques DDoS au niveau de la couche réseau en bordure de l'Internet tout en atténuant les attaques au niveau de la couche applicative en quelques secondes. Bénéficiez d'une protection étendue contre l'injection, les attaques Slowloris, les botnets automatisés, et bien plus encore.

Bot Manager

repose sur des fonctionnalités de détection et d'atténuation inégalées pour arrêter les bots au premier contact, plutôt que de les laisser accéder à votre site d'abord. Akamai Bot Manager met constamment à jour les protections au fur et à mesure que les menaces évoluent et que de nouvelles menaces se produisent, intégrant automatiquement les informations fournies par nos chercheurs en lutte contre les menaces dans la détection et l'analyse des intrusions.

Account Protector

Akamai Account Protector utilise des analyses comportementales pour établir le profil des modèles d'activité des propriétaires de comptes, des anomalies des terminaux et de la fiabilité des sources. Au fur et à mesure que les demandes de connexion des clients sont reçues, cette solution évalue en temps réel le risque que cette demande n'ait pas été émise par le propriétaire légitime du compte en détectant les anomalies par rapport aux comportements typiques de cet utilisateur.