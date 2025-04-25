Qu'est-ce que la détection des menaces ?

La détection des menaces est beaucoup plus facile et plus précise lorsque les moteurs de détection sont continuellement mis à jour avec les dernières informations sur les menaces. Une connaissance claire des techniques et des méthodes de détection des menaces permet aux équipes de sécurité d'ajuster et de configurer les moteurs de détection des menaces de manière plus précise afin d'identifier et d'atténuer les menaces plus rapidement.
Une meilleure détection des menaces pour mettre fin aux violations
La détection des menaces est aujourd'hui un élément essentiel de la cybersécurité. À mesure que les cyberattaques deviennent plus sophistiquées et dévastatrices, les systèmes de détection des menaces peuvent aider à identifier rapidement les attaques en cours et à bloquer ou atténuer les vulnérabilités avant qu'elles n'entraînent une violation.
Les cyberattaques menacent presque tous les aspects de votre écosystème informatique, des applications et API aux utilisateurs et centres de données. Par conséquent, une détection efficace des menaces nécessite plusieurs couches de sécurité, utilisant des informations en temps réel sur les menaces. Pour limiter les coûts et les efforts, l'élimination automatisée est essentielle.
La suite de solutions de sécurité d'Akamai intègre plusieurs technologies de détection des menaces pour aider vos équipes à identifier les menaces de sécurité plus tôt, à les atténuer plus rapidement et à limiter les dommages et les conséquences financières.
Solutions de sécurité Akamai
Akamai dispose de plus de vingt ans d'expérience en matière de sécurité et réunit le meilleur des experts de la sécurité, des informations sur les menaces et des technologies de sécurité. Notre plateforme complète fournit une défense en profondeur pour répondre aux plus grandes menaces de nos clients, et l'étendue unique de nos outils et défenses de sécurité leur permet d'accéder aux fonctionnalités de sécurité les plus efficaces, dans une seule et même plateforme.
La détection avancée des menaces est intégrée à bon nombre de nos solutions de sécurité.
Akamai Guardicore Segmentation et Akamai Hunt
Notre équipe de chasseurs recueille des indicateurs d'infection, allant des adresses IP aux domaines en passant par les processus, les utilisateurs et les services, grâce à la solution Akamai Guardicore Segmentation et à la masse d'informations mondiales sur les menaces d'Akamai.
Akamai Guardicore Segmentation Notre équipe bénéficie de la visibilité la plus complète sur votre environnement grâce à cette combinaison de données générées par les déploiements de la solution Guardicore Segmentation d'Akamai et les capteurs mondiaux d'Akamai. Les plus de sept mille milliards de requêtes DNS par jour émanant du cloud DNS d'Akamai l'attestent.
Secure Internet Access
Protège les utilisateurs et les terminaux avec la passerelle Web sécurisée d'Akamai et Secure Internet Access. Plusieurs moteurs de détection des logiciels malveillants statiques et dynamiques identifient et bloquent de manière proactive les menaces ciblées, telles que les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et le vol de données via DNS. Bloque les charges utiles malveillantes pour une meilleure protection Zero Day en analysant les fichiers et le contenu Web demandés pour arrêter les menaces avant qu'elles compromettent les terminaux des points de terminaison.
Client-side Protection & Compliance
Détecte et atténue les attaques basées sur des scripts et des pages Web en identifiant les ressources les plus vulnérables, en détectant les comportements suspects et en bloquant les activités malveillantes. En détectant les comportements JavaScript compromettants, cette technologie d'Akamai empêche les vols de données des clients et la détérioration de l'expérience utilisateur.
App & API Protector
Le modèle de détection des menaces multidimensionnel et adaptatif met en corrélation les informations sur les menaces de notre plateforme pour détecter jusqu'à deux fois plus d'attaques d'applications Web et d'API. App & API Protector élimine instantanément les attaques DDoS au niveau de la couche réseau en bordure de l'Internet tout en atténuant les attaques au niveau de la couche applicative en quelques secondes. Bénéficiez d'une protection étendue contre l'injection, les attaques Slowloris, les botnets automatisés, et bien plus encore.
Bot Manager
repose sur des fonctionnalités de détection et d'atténuation inégalées pour arrêter les bots au premier contact, plutôt que de les laisser accéder à votre site d'abord. Akamai Bot Manager met constamment à jour les protections au fur et à mesure que les menaces évoluent et que de nouvelles menaces se produisent, intégrant automatiquement les informations fournies par nos chercheurs en lutte contre les menaces dans la détection et l'analyse des intrusions.
Account Protector
Akamai Account Protector utilise des analyses comportementales pour établir le profil des modèles d'activité des propriétaires de comptes, des anomalies des terminaux et de la fiabilité des sources. Au fur et à mesure que les demandes de connexion des clients sont reçues, cette solution évalue en temps réel le risque que cette demande n'ait pas été émise par le propriétaire légitime du compte en détectant les anomalies par rapport aux comportements typiques de cet utilisateur.
Détection des menaces avec la technologie Akamai Guardicore Segmentation
Les outils de détection des menaces d'Akamai Guardicore Segmentation peuvent empêcher les attaques dangereuses telles que les ransomwares et les menaces persistantes avancées qui utilisent des mouvements latéraux afin de compromettre les ressources de grande valeur de votre écosystème informatique. Cette solution de sécurité réseau constitue le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif de segmenter les ressources dans le centre de données, le cloud ou l'infrastructure de cloud hybride, en appliquant les principes Zero Trust au sein de votre réseau.
Guardicore Segmentation d'Akamai vous permet de visualiser rapidement et facilement l'activité au sein de vos environnements informatiques et de mettre en œuvre des stratégies de microsegmentation précises dans les réseaux segmentés afin de protéger les serveurs, les machines virtuelles, les terminaux et autres ressources informatiques. Ces stratégies de segmentation granulaire sont prises en charge par plusieurs méthodes de détection des menaces qui vous permettent de détecter les violations plus rapidement. En voici quelques exemples :
- Analyse de la réputation. Détecte les noms de domaine, les adresses IP et les hachages de fichiers suspects dans les flux de trafic.
- Détection basée sur la stratégie. Reconnaît instantanément les communications non autorisées et le trafic non conforme grâce à des stratégies de sécurité au niveau du réseau et des processus.
- Leurres dynamiques. Cette méthode consiste à déployer une architecture de redirection pour générer de manière dynamique des environnements connectés qui mobilisent les pirates et identifient leurs méthodes d'activité suspecte, sans perturber les performances du centre de données.
- Recherche de menaces gérée. Pour les clients d'Akamai Guardicore Segmentation, notre équipe peut rechercher de manière proactive les attaques en cours et émergentes sur votre réseau, réduisant ainsi les temps d'arrêt et le temps total nécessaire à la neutralisation.
Service de détection des menaces gérée
Managed Security Service d'Akamai (MSS) vous permet d'accéder à des experts en sécurité et à des mécanismes de défense en ligne éprouvés afin de renforcer votre sécurité. Notre solution entièrement gérée intègre une surveillance proactive, des rapports, une détection des menaces, une réponse rapide aux incidents, un réglage périodique et une expertise dédiée en matière de sécurité dans un service capable de protéger votre entreprise contre les menaces les plus importantes et les plus sophistiquées, et contre les vecteurs d'attaque les plus récents.
MSS inclut une surveillance proactive, avec une visibilité sur l'activité en ligne pour une détection précoce des menaces. Nos experts effectuent des analyses en temps réel pour détecter les anomalies du trafic et bloquer les menaces potentielles. Parmi les autres éléments d'Akamai MSS, citons les suivants :
- Réponse rapide aux incidents. Lorsqu'une menace est détectée, nous fournissons de l'aide immédiatement ou dans les 30 minutes, en fonction de la gravité de l'événement.
- Optimisation continue. Notre équipe effectue des contrôles d'intégrité de la sécurité, des analyses approfondies et une configuration affinée.
- Service de conseils. Obtenez des recommandations personnalisées d'un expert spécialisé en sécurité qui comprend vos objectifs.
- Préparation opérationnelle. Processus de sécurité paré pour l'avenir avec exercices pour améliorer la communication, les procédures de remontée des problèmes et la flexibilité.
- Rapports détaillés. Découvrez de nouvelles informations grâce à des rapports mensuels, des rapports d'activité trimestriels, des analyses d'événements passés et bien plus encore.
Foire aux questions (FAQ)
La détection des menaces consiste à analyser en permanence les écosystèmes informatiques afin d'identifier les activités potentiellement malveillantes susceptibles de compromettre la sécurité.
La suite de solutions de sécurité d'Akamai intègre plusieurs technologies de détection des menaces pour aider vos équipes à identifier les menaces de sécurité plus tôt, à les atténuer plus rapidement et à minimiser les dommages et les conséquences financières.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.