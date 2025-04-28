Che cos'è il rilevamento delle minacce?

Il rilevamento delle minacce risulta molto più semplice e accurato se i motori di rilevamento vengono continuamente aggiornati con le ultime informazioni sulle minacce. Informazioni chiare sulle tecniche e sui metodi utilizzati nella ricerca delle minacce consentono ai team addetti alla sicurezza di ottimizzare e configurare i motori di rilevamento delle minacce in modo più accurato per identificarle e mitigarle tempestivamente.
Fermare le violazioni con un eccellente rilevamento delle minacce
Il rilevamento delle minacce oggi è un elemento essenziale della cybersicurezza. Man mano che gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati e devastanti, i sistemi di rilevamento delle minacce possono aiutare a identificare rapidamente gli attacchi in corso e a bloccare le vulnerabilità o a mitigarle prima che possano condurre ad una violazione.
Gli attacchi informatici minacciano praticamente ogni aspetto dell'ecosistema IT, dalle app alle API fino agli utenti e ai data center. Di conseguenza, un efficace sistema di rilevamento delle minacce richiede più livelli di sicurezza, supportati da informazioni aggiornate. Per minimizzare costi e sforzi, è fondamentale ricorrere a sistemi di mitigazione automatizzati.
La suite di soluzioni per la sicurezzadi Akamai offre più tecnologie di rilevamento delle minacce in grado di aiutare i vostri team a identificare tempestivamente i rischi alla sicurezza, a mitigarli più rapidamente e a minimizzare i danni e le conseguenze finanziarie.
Soluzioni per la sicurezza Akamai
Con oltre vent'anni di competenze nel campo della sicurezza, Akamai riunisce i migliori talenti nei settori della sicurezza, dell'intelligence sulle minacce e delle tecnologie di protezione. La nostra piattaforma completa offre una difesa approfondita in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza dei nostri clienti e un'esclusiva gamma di strumenti e tecnologie di protezione per consentire ai nostri clienti di accedere alle funzionalità di sicurezza più efficaci in una singola piattaforma.
Un avanzato sistema di rilevamento delle minacce è integrato in molte delle nostre soluzioni per la sicurezza.
Akamai Guardicore Segmentation e Akamai Hunt
Il nostro team di addetti alla sicurezza raccoglie indicatori di compromissione che vanno da IP e domini a processi, utenti e servizi, sfruttando Akamai Guardicore Segmentation e la notevole intelligence globale sulle minacce di Akamai.
Questa combinazione di dati generati dall'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation e dei sensori globali di Akamai (inclusi più di 7 mila miliardi di richieste DNS al giorno effettuate al cloud DNS di Akamai) fornisce al nostro team la visibilità più completa del vostro ambiente.
Secure Internet Access
Proteggete utenti e dispositivi con la soluzione SWG di Akamai e Secure Internet Access. Più motori di rilevamento dei malware statici e dinamici consentono di identificare e bloccare in modo proattivo minacce mirate come malware, ransomware, phishing ed esfiltrazioni di dati sensibili basate sul DNS. Bloccate i payload dannosi per una migliore protezione zero-day sottoponendo a scansione i file e i contenuti web richiesti, al fine di arrestare le minacce prima che possano compromettere i dispositivi endpoint.
Client-side Protection & Compliance
Rilevate e mitigate gli attacchi basati su script identificando le risorse più vulnerabili, rilevando i comportamenti sospetti e bloccando le attività dannose. Mediante il rilevamento dei comportamenti JavaScript compromessi, questa tecnologia Akamai aiuta a minimizzare il furto di dati degli utenti, preservando, al contempo, le user experience.
App & API Protector
I rilevamenti multidimensionali e adattivi basati sulle minacce correlano l'intelligence sulle minacce nella nostra piattaforma per rilevare anche il doppio degli attacchi mirati alle applicazioni web e alle API. App & API Protector blocca immediatamente gli attacchi DDoS a livello di rete sull'edge, mitigando, al contempo, gli attacchi a livello di applicazione in pochi secondi. Una maggiore protezione dagli attacchi injection e Slowloris, dalle botnet automatizzate e molto altro.
Bot Manager
Si basa su impareggiabili funzionalità di rilevamento e mitigazione per bloccare i bot nel momento del contatto iniziale, anziché permettere che raggiungano il vostro sito. Akamai Bot Manager aggiorna costantemente i sistemi di protezione man mano che le minacce si evolvono e crescono di numero, integrando automaticamente le informazioni dei nostri ricercatori che si occupano di intelligence sulle minacce negli strumenti di rilevamento e analisi delle intrusioni.
Account Protector
Akamai Account Protector utilizza sistemi di analisi del comportamento per creare profili sulla base delle attività dei proprietari degli account, delle anomalie dei dispositivi e della reputazione delle fonti. Una volta ricevuta una richiesta di accesso del cliente, questa soluzione riunisce le anomalie rilevate nel tipico comportamento di un utente, valutando in tempo reale il grado di rischio di una richiesta e la possibilità che questa non provenga dal legittimo proprietario dell'account.
Rilevamento delle minacce con Akamai Guardicore Segmentation
Gli strumenti di rilevamento delle minacce contenuti in Akamai Guardicore Segmentation possono bloccare attacchi pericolosi come i ransomware e avanzate minacce persistenti che utilizzano il movimento laterale per compromettere le risorse più importanti del vostro ecosistema IT. Questa soluzione per la sicurezza delle reti è il modo più semplice, rapido e intuitivo per segmentare le risorse nel data center, nel cloud o nell'infrastruttura del cloud ibrido, applicando i principi del modello Zero Trust alla vostra rete.
Akamai Guardicore Segmentation vi consente di semplificare e velocizzare la visualizzazione delle attività all'interno degli ambienti IT, implementando, al contempo, policy di microsegmentazione precise nelle reti segmentate per proteggere i server, le macchine virtuali, gli endpoint e altre risorse IT. Queste policy di segmentazione granulari sono supportate da più metodi di rilevamento delle minacce che vi consentono di rilevare più rapidamente le violazioni, tra cui:
- Analisi della reputazione. Rilevate nomi di dominio, indirizzi IP e hash file sospetti all'interno dei flussi di traffico.
- Rilevamento basato sulle policy. Riconoscete immediatamente comunicazioni non autorizzate e traffico non compatibile con le policy di sicurezza a livello di rete e processo.
- Elusione dinamica. Implementate un'architettura di reindirizzamento per generare in modo dinamico ambienti live in grado di individuare gli hacker e identificare i loro metodi di attività sospette, senza influire sulle performance dei data center.
- Ricerca delle minacce gestita. Per i clienti di Akamai Guardicore Segmentation, il nostro team può effettuare ricerche in modo proattivo per individuare gli attacchi emergenti e in corso sulla vostra rete, riducendo al minimo il tempo di permanenza e diminuendo i tempi di mitigazione complessivi.
Servizi gestiti di rilevamento delle minacce
Akamai Managed Security Service (MSS) consente di accedere ad esperti di sicurezza competenti e a sistemi di difesa online di comprovata validità per aiutarvi ad implementare una strategia di sicurezza più efficace. La nostra soluzione completamente gestita integra funzionalità di monitoraggio proattivo, generazione di rapporti, rilevamento delle minacce, rapida risposta agli incidenti, ottimizzazione periodica insieme ad esperti della sicurezza dedicati in un servizio in grado di proteggere la vostra organizzazione dagli attacchi più estesi e sofisticati, nonché dai vettori di attacco più recenti.
La soluzione MSS include funzionalità di monitoraggio proattivo offrendo visibilità sulle attività online per rilevare tempestivamente le minacce. I nostri esperti eseguono analisi in tempo reale per rilevare anomalie nel comportamento del traffico ed evitare potenziali minacce. Le funzionalità aggiuntive di Akamai MSS includono:
- Rapida risposta agli incidenti. Una volta rilevata una minaccia, siamo in grado di fornire assistenza immediata o entro 30 minuti, a seconda della gravità dell'evento.
- Ottimizzazione continua. Il nostro team esegue controlli di integrità dei sistemi, analisi approfondite e messa a punto della configurazione.
- Servizi di consulenza. Ricevete raccomandazioni personalizzate da un esperto di sicurezza dedicato che comprende i vostri obiettivi.
- Prontezza operativa. Processi di sicurezza a prova di futuro con esercizi e strategie per migliorare la comunicazione, i percorsi di escalation e la flessibilità.
- Generazione di rapporti dettagliati. Scoprite nuove informazioni tramite rapporti mensili, analisi delle attività trimestrali, rapporti successivi agli attacchi e altro ancora.
Domande frequenti (FAQ)
Il rilevamento delle minacce consiste nella pratica di analizzare continuamente gli ecosistemi IT per identificare le attività potenzialmente dannose che potrebbero compromettere la vostra sicurezza.
La suite di soluzioni per la sicurezza di Akamai offre più tecnologie di rilevamento delle minacce in grado di aiutare i vostri team a identificare tempestivamente i rischi alla sicurezza, a mitigarli più rapidamente e a minimizzare i danni e le conseguenze finanziarie.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.