Che cos'è il rilevamento delle minacce?

Questa combinazione di dati generati dall'implementazione di Akamai Guardicore Segmentation e dei sensori globali di Akamai (inclusi più di 7 mila miliardi di richieste DNS al giorno effettuate al cloud DNS di Akamai) fornisce al nostro team la visibilità più completa del vostro ambiente.

Secure Internet Access

Proteggete utenti e dispositivi con la soluzione SWG di Akamai e Secure Internet Access. Più motori di rilevamento dei malware statici e dinamici consentono di identificare e bloccare in modo proattivo minacce mirate come malware, ransomware, phishing ed esfiltrazioni di dati sensibili basate sul DNS. Bloccate i payload dannosi per una migliore protezione zero-day sottoponendo a scansione i file e i contenuti web richiesti, al fine di arrestare le minacce prima che possano compromettere i dispositivi endpoint.

Client-side Protection & Compliance

Rilevate e mitigate gli attacchi basati su script identificando le risorse più vulnerabili, rilevando i comportamenti sospetti e bloccando le attività dannose. Mediante il rilevamento dei comportamenti JavaScript compromessi, questa tecnologia Akamai aiuta a minimizzare il furto di dati degli utenti, preservando, al contempo, le user experience.

App & API Protector

I rilevamenti multidimensionali e adattivi basati sulle minacce correlano l'intelligence sulle minacce nella nostra piattaforma per rilevare anche il doppio degli attacchi mirati alle applicazioni web e alle API. App & API Protector blocca immediatamente gli attacchi DDoS a livello di rete sull'edge, mitigando, al contempo, gli attacchi a livello di applicazione in pochi secondi. Una maggiore protezione dagli attacchi injection e Slowloris, dalle botnet automatizzate e molto altro.

Bot Manager

Si basa su impareggiabili funzionalità di rilevamento e mitigazione per bloccare i bot nel momento del contatto iniziale, anziché permettere che raggiungano il vostro sito. Akamai Bot Manager aggiorna costantemente i sistemi di protezione man mano che le minacce si evolvono e crescono di numero, integrando automaticamente le informazioni dei nostri ricercatori che si occupano di intelligence sulle minacce negli strumenti di rilevamento e analisi delle intrusioni.

Account Protector

Akamai Account Protector utilizza sistemi di analisi del comportamento per creare profili sulla base delle attività dei proprietari degli account, delle anomalie dei dispositivi e della reputazione delle fonti. Una volta ricevuta una richiesta di accesso del cliente, questa soluzione riunisce le anomalie rilevate nel tipico comportamento di un utente, valutando in tempo reale il grado di rischio di una richiesta e la possibilità che questa non provenga dal legittimo proprietario dell'account.