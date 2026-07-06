Was ist Bedrohungserkennung?

Die Bedrohungserkennung ist viel einfacher und genauer, wenn Erkennungsengines permanent durch die neueste Threat Intelligence aktualisiert werden. Klare Einblicke in die Techniken und Methoden von Threat Hunting ermöglichen Sicherheitsteams, Engines zur Bedrohungserkennung genauer einzustellen und zu konfigurieren, um Bedrohungen schneller zu erkennen und abzuwehren.
Verhindern von Angriffen durch eine überragende Bedrohungserkennung
Bedrohungserkennung ist heutzutage ein wesentlicher Bestandteil der Cybersicherheit. Da Cyberangriffe immer komplexer und verheerender werden, können Systeme zur Bedrohungserkennung dazu beitragen, laufende Angriffe schnell zu erkennen und Schwachstellen zu blockieren oder zu beseitigen, bevor sie zu einem Angriff führen.
Cyberangriffe bedrohen nahezu jeden Aspekt Ihres IT-Ökosystems, von Anwendungen und APIs bis hin zu Nutzern und Rechenzentren. Daher erfordert eine effektive Bedrohungserkennung mehrere Sicherheitsebenen, die ihre Informationen durch hochaktuelle Threat Intelligence erhalten. Um Kosten und Aufwand zu minimieren, ist eine automatisierte Problembehebung entscheidend.
Die Sicherheitslösungen von Akamai umfassen mehrere Technologien zur Bedrohungserkennung. Diese unterstützen Ihr Team dabei, Sicherheitsbedrohungen früher zu erkennen, schneller abzuwehren und Schäden und finanzielle Folgen zu minimieren.
Akamai Security-Lösungen
Seit nunmehr über zwei Jahrzehnten hat sich die Sicherheitskompetenz von Akamai bewährt, da wir die besten Sicherheitsfachkräfte, Bedrohungsinformationen und Sicherheitstechnologien vereinen. Unsere umfassende Plattform bietet weitreichende Abwehrmaßnahmen, um die größten Bedrohungen für unsere Kunden abzuwehren. Die einzigartige Bandbreite unserer Sicherheitstools und Abwehrmechanismen ermöglicht unseren Kunden den Zugriff auf die effektivsten Sicherheitsfunktionen in einer Plattform.
Fortschrittliche Bedrohungserkennung ist in vielen unserer Sicherheitslösungen integriert.
Akamai Guardicore Segmentation und Bedrohungserkennung
Akamai Guardicore Segmentation sammelt Compromise-Indikatoren (IoCs) – von IPs und Domains bis hin zu Prozessen, Benutzern und Diensten –, indem es die enormen globalen Bedrohungsdaten von Akamai nutzt.
Diese Kombination aus Daten, die durch Akamai Guardicore Segmentation-Bereitstellungen generiert werden, und den globalen Sensoren von Akamai – einschließlich mehr als 7 Billionen täglicher DNS-Anfragen an die Akamai DNS-Cloud – bietet Ihrem Security-Team eine umfassende Transparenz in Ihrer Umgebung.
Secure Internet Access
Schützen Sie Benutzer und Geräte mit dem Secure Web Gateway und Secure Internet Access von Akamai. Mehrere statische und dynamische Engines zur Erkennung von Malware identifizieren und blockieren proaktiv gezielte Bedrohungen wie Malware, Ransomware, Phishing und DNS-basierte Extraktion sensibler Daten. Blockieren Sie schädliche Payloads für besseren Zero-Day-Schutz durch Untersuchung von Anfragedateien und Webinhalten. So werden Bedrohungen blockiert, bevor sie Endgeräte infizieren.
Client-side Protection & Compliance
Erkennen und entschärfen Sie skriptbasierte Angriffe und Webseiten, indem Sie anfällige Ressourcen identifizieren, verdächtiges Verhalten erkennen und bösartige Aktivitäten blockieren. Durch die Erkennung von kompromittiertem JavaScript-Verhalten minimiert diese Technologie von Akamai außerdem den Diebstahl von Nutzerdaten und jegliche Beeinträchtigung des Nutzererlebnisses.
App & API Protector
Mehrdimensionale adaptive Bedrohungserkennung korreliert Bedrohungsinformationen auf unserer gesamten Plattform. Dadurch erkennt die Lösung bis zu doppelt so viele Angriffe auf Webanwendungen und APIs. App & API Protector wehrt DDoS-Angriffe auf Netzwerkschicht sofort an der Edge ab und entschärft Angriffe auf Anwendungsschicht innerhalb von Sekunden. Genießen Sie umfassenden Schutz vor Injektionsangriffen, Slowloris-Angriffen, automatisierten Botnets und vielem mehr.
Bot Manager
Verlassen Sie sich auf die unvergleichlichen Erkennungs- und Abwehrfähigkeiten, mit deren Hilfe der Bot direkt beim ersten Kontakt aufgehalten wird und gar nicht erst auf Ihre Website gelangt. Akamai Bot Manager aktualisiert die Schutzmaßnahmen kontinuierlich, während sich Bedrohungen weiterentwickeln und neue Risiken entstehen. Dabei werden die Erkenntnisse unserer Bedrohungsforscher automatisch in die Angriffserkennung und -analyse integriert.
Account Protector
Akamai Account Protector nutzt Verhaltensanalysen, um die Aktivitätsmuster von Kontoinhabern, Geräteanomalien und die Reputation von Quellen zu profilieren. Wenn Anmeldeanfragen von Kunden eingehen, aggregiert diese Lösung Anomalien gegenüber dem typischen Nutzerverhalten und bewertet in Echtzeit, wie groß das Risiko ist, dass die Anfrage nicht von einem legitimen Kontoinhaber kommt.
Bedrohungserkennung mit Akamai Guardicore Segmentation
Die Tools zur Bedrohungserkennung in Akamai Guardicore Segmentation können gefährliche Angriffe wie Ransomware-Angriffe und Advanced Persistent Threats abwehren, die sich mithilfe lateraler Netzwerkbewegung ausbreiten, um wertvolle Ressourcen in Ihrem IT-Ökosystem anzugreifen. Diese Netzwerksicherheitslösung ist die einfachste, schnellste und intuitivste Möglichkeit, Ressourcen im Rechenzentrum, in der Cloud oder in einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur zu segmentieren, um Zero-Trust-Prinzipien in Ihrem Netzwerk durchzusetzen.
Mit Akamai Guardicore Segmentation können Sie Aktivitäten innerhalb Ihrer IT-Umgebungen schnell und einfach visualisieren sowie präzise Mikrosegmentierungs-Richtlinien in segmentierten Netzwerken implementieren, um Server, virtuelle Maschinen, Endpunkte und andere IT-Assets zu schützen. Diese detaillierten Segmentierungsrichtlinien werden durch mehrere Methoden zur Bedrohungserkennung, mit denen Sie Angriffe schneller erkennen können, unterstützt. Dazu gehören:
- Reputationsanalyse. Erkennen Sie verdächtige Domainnamen, IP-Adressen und Datei-Hashes im Traffic.
- Richtlinienbasierte Erkennung. Mit Sicherheitsrichtlinien auf Netzwerk- und Prozessebene erkennen Sie unbefugte Kommunikation und nicht konformen Traffic sofort.
- Dynamische Täuschung. Implementieren Sie eine Umleitungsarchitektur, um dynamisch Live-Umgebungen zu generieren, die Hacker beschäftigen und identifizieren Sie ihre verdächtigen Aktivitäten, ohne die Performance des Rechenzentrums zu beeinträchtigen.
- Managed Threat Hunting. Für Kunden von Akamai Guardicore Segmentation kann unser Team proaktiv laufende und beginnende Angriffen in Ihrem Netzwerk suchen, die Verweildauer minimieren und die Zeit bis zur Schadensbegrenzung verkürzen.
Managed Threat Detection
Der Akamai Managed Security Service (MSS) bietet Zugang zu erfahrenen Sicherheitsexperten und bewährten Online-Schutzmechanismen, um Sie beim Aufbau einer stärkeren Sicherheitsstruktur zu unterstützen. Unsere vollständig verwaltete Lösung kombiniert proaktive Überwachung, Reporting, Bedrohungserkennung, schnelle Vorfallsreaktion, regelmäßige Optimierung und dedizierte Sicherheitsexperten in einem Service, der Ihr Unternehmen vor den größten und komplexesten Bedrohungen sowie den neuesten Angriffsvektoren schützt.
MSS umfasst eine proaktive Überwachung mit Einblicken in Onlineaktivitäten zur frühzeitigen Bedrohungserkennung. Unsere Experten führen Echtzeit-Analysen durch, um Verhaltensanomalien im Traffic zu erkennen und potenzielle Bedrohungen aufzuhalten. Weitere Bestandteile von Akamai MSS umfassen:
- Schnelle Vorfallsreaktion. Wenn eine Bedrohung erkannt wird, stellen wir je nach Schweregrad des Ereignisses sofort oder innerhalb von 30 Minuten Hilfe bereit.
- Regelmäßige Optimierung. Unser Team führt Sicherheitsprüfungen, detaillierte Analysen und Feinabstimmungen der Konfiguration durch.
- Beratungsservices. Erhalten Sie individuelle Empfehlungen von dedizierten Sicherheitsexperten, die Ihre Ziele verstehen.
- Betriebsbereitschaft. Zukunftssichere Sicherheitsprozesse mit Übungen zur Verbesserung der Kommunikation, für Eskalationspfade und Agilität.
- Detailliertes Reporting. Gewinnen Sie neue Einblicke durch monatliche Berichte, vierteljährliche Geschäftsberichte, Nachbereitungsberichte und vieles mehr.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Bedrohungserkennung ist die kontinuierliche Analyse von IT-Ökosystemen, um potenziell schädliche Aktivitäten zu identifizieren, die die Sicherheit gefährden könnten.
Die Sicherheitslösungen von Akamai umfassen mehrere Technologien zur Bedrohungserkennung. Diese unterstützen Ihr Team dabei, Sicherheitsbedrohungen früher zu erkennen, schneller abzuwehren und Schäden und finanzielle Folgen zu minimieren.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Bedrohungsinformationen und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.