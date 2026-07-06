Was ist Bedrohungserkennung?

Diese Kombination aus Daten, die durch Akamai Guardicore Segmentation-Bereitstellungen generiert werden, und den globalen Sensoren von Akamai – einschließlich mehr als 7 Billionen täglicher DNS-Anfragen an die Akamai DNS-Cloud – bietet Ihrem Security-Team eine umfassende Transparenz in Ihrer Umgebung.

Secure Internet Access

Schützen Sie Benutzer und Geräte mit dem Secure Web Gateway und Secure Internet Access von Akamai. Mehrere statische und dynamische Engines zur Erkennung von Malware identifizieren und blockieren proaktiv gezielte Bedrohungen wie Malware, Ransomware, Phishing und DNS-basierte Extraktion sensibler Daten. Blockieren Sie schädliche Payloads für besseren Zero-Day-Schutz durch Untersuchung von Anfragedateien und Webinhalten. So werden Bedrohungen blockiert, bevor sie Endgeräte infizieren.

Client-side Protection & Compliance

Erkennen und entschärfen Sie skriptbasierte Angriffe und Webseiten, indem Sie anfällige Ressourcen identifizieren, verdächtiges Verhalten erkennen und bösartige Aktivitäten blockieren. Durch die Erkennung von kompromittiertem JavaScript-Verhalten minimiert diese Technologie von Akamai außerdem den Diebstahl von Nutzerdaten und jegliche Beeinträchtigung des Nutzererlebnisses.

App & API Protector

Mehrdimensionale adaptive Bedrohungserkennung korreliert Bedrohungsinformationen auf unserer gesamten Plattform. Dadurch erkennt die Lösung bis zu doppelt so viele Angriffe auf Webanwendungen und APIs. App & API Protector wehrt DDoS-Angriffe auf Netzwerkschicht sofort an der Edge ab und entschärft Angriffe auf Anwendungsschicht innerhalb von Sekunden. Genießen Sie umfassenden Schutz vor Injektionsangriffen, Slowloris-Angriffen, automatisierten Botnets und vielem mehr.

Bot Manager

Verlassen Sie sich auf die unvergleichlichen Erkennungs- und Abwehrfähigkeiten, mit deren Hilfe der Bot direkt beim ersten Kontakt aufgehalten wird und gar nicht erst auf Ihre Website gelangt. Akamai Bot Manager aktualisiert die Schutzmaßnahmen kontinuierlich, während sich Bedrohungen weiterentwickeln und neue Risiken entstehen. Dabei werden die Erkenntnisse unserer Bedrohungsforscher automatisch in die Angriffserkennung und -analyse integriert.

Account Protector

Akamai Account Protector nutzt Verhaltensanalysen, um die Aktivitätsmuster von Kontoinhabern, Geräteanomalien und die Reputation von Quellen zu profilieren. Wenn Anmeldeanfragen von Kunden eingehen, aggregiert diese Lösung Anomalien gegenüber dem typischen Nutzerverhalten und bewertet in Echtzeit, wie groß das Risiko ist, dass die Anfrage nicht von einem legitimen Kontoinhaber kommt.