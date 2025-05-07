¿Qué es la detección de amenazas?

La detección de amenazas es mucho más fácil y precisa cuando los motores de detección se actualizan continuamente con la última inteligencia contra amenazas. Gracias a las técnicas y los métodos de búsqueda de amenazas, los equipos de seguridad pueden ajustar y configurar motores de detección de amenazas con mayor precisión para poder identificarlas y mitigarlas antes.
Detención de filtraciones con una detección de amenazas sin igual
La detección de amenazas es un elemento esencial de la ciberseguridad actual. Debido a que los ciberataques son cada vez más sofisticados y devastadores, los sistemas de detección de amenazas pueden ayudar a identificar rápidamente los ataques en curso y bloquear las vulnerabilidades o mitigarlas antes de que provoquen una filtración.
Los ciberataques amenazan casi todos los aspectos de su ecosistema de TI, desde las aplicaciones y API hasta los usuarios y centros de datos. Por lo tanto, para detectar amenazas de manera eficaz se necesitan varias capas de seguridad, actualizadas con inteligencia contra amenazas. Para minimizar los costes y el esfuerzo, la corrección automatizada es fundamental.
El catálogo de aplicaciones de soluciones de seguridadde Akamai incluye diferentes tecnologías de detección de amenazas para ayudar a sus equipos a identificar las amenazas de seguridad antes, mitigarlas más rápido y minimizar los daños y las consecuencias financieras.
Soluciones de seguridad de Akamai
Akamai, que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el campo de la seguridad, reúne a los mejores expertos del sector, la información sobre amenazas más exhaustiva y la tecnología de protección más eficaz. Nuestra completa plataforma proporciona una protección exhaustiva para hacer frente a las mayores amenazas de nuestros clientes, y la amplitud única de nuestras herramientas y defensas de seguridad permite que nuestros clientes accedan a las funciones de seguridad más eficaces en una sola plataforma.
La detección de amenazas avanzada está integrada en muchas de nuestras soluciones de seguridad.
Guardicore Segmentation y Akamai Hunt
Nuestro equipo de Hunt recopila los indicadores de riesgo, desde IP y dominios hasta procesos, usuarios y servicios, con la ayuda de Guardicore Segmentation y la inteligencia global frente a amenazas de Akamai.
Esta combinación de datos generada a partir de la implementación de Guardicore Segmentation de Akamai y los sensores globales de Akamai (incluidas más de 7000 millones de solicitudes de DNS diarias) proporciona a nuestro equipo una visibilidad completa de su entorno.
Secure Internet Access
Proteja a los usuarios y dispositivos con la puerta de enlace web segura de Akamai y Secure Internet Access . Varios motores de detección de malware estáticos y dinámicos identifican y bloquean de forma proactiva amenazas específicas como malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos confidenciales basada en DNS. Bloquee cargas maliciosas para una mejor protección de día cero, mediante el análisis de los archivos y contenido web solicitados, con el fin de detener la amenaza antes de que afecte a la seguridad de los dispositivos de punto final.
Client-Side Protection & Compliance
Detecte y mitigue los ataques basados en scripts y páginas web mediante la identificación de recursos vulnerables, la detección de comportamientos sospechosos y el bloqueo de actividades maliciosas. Gracias a la detección del comportamiento JavaScript afectado, esta tecnología de Akamai minimiza el robo de datos de los clientes y cualquier riesgo de la experiencia de usuario.
App & API Protector
Las detecciones multidimensionales adaptables basadas en amenazas correlacionan la inteligencia ante amenazas en toda nuestra plataforma para detectar hasta el doble de ataques a aplicaciones web y API. App & API Protector descarta de forma instantánea los ataques DDoS dirigidos a la capa de red en el borde de Internet, al tiempo que mitiga los ataques a la capa de aplicación en cuestión de segundos. Disfrute de una amplia protección frente a inyecciones, ataques de Slowloris, botnets automatizadas y mucho más.
Bot Manager
Recurra a varias funciones de detección y mitigación sin precedentes para detener los bots cuando establecen un contacto inicial, en lugar de permitirles acceder de inmediato al sitio web. Akamai Bot Manager actualiza constantemente las protecciones a medida que surgen nuevas amenazas y que estas evolucionan, incorporando automáticamente información de nuestros investigadores de inteligencia sobre amenazas en la detección y el análisis de intrusiones.
Account Protector
Akamai Account Protector utiliza el análisis de comportamiento para crear un perfil de los patrones de actividad de los propietarios de las cuentas, las anomalías en dispositivos y la reputación de las fuentes. A medida que recibe solicitudes de inicio de sesión, esta solución detecta anomalías con respecto al comportamiento habitual del usuario, evaluando en tiempo real el riesgo de que la solicitud no proceda del propietario legítimo de la cuenta.
Detección de amenazas con Guardicore Segmentation de Akamai
Las herramientas de detección de amenazas de Guardicore Segmentation de Akamai pueden detener ataques peligrosos como el ransomware y amenazas persistentes avanzadas que utilizan movimiento lateral para poner en peligro los activos de gran valor de su ecosistema de TI. Esta solución de seguridad de red es la forma más sencilla, rápida e intuitiva de segmentar los activos de la infraestructura del centro de datos, la nube o la nube híbrida mediante la aplicación de los principios Zero Trust en la red.
Guardicore Segmentation de Akamai le permite ver rápida y fácilmente la actividad de sus entornos de TI e implementar políticas de microsegmentación precisas en redes segmentadas para proteger los servidores, las máquinas virtuales, los terminales y otros activos de TI. Estas políticas de segmentación detalladas son compatibles con varios métodos de detección de amenazas que le permiten detectar filtraciones con mayor rapidez. Entre ellas se incluyen las siguientes:
- Análisis de reputación: detecte nombres de dominio, direcciones IP y hashes de archivos sospechosos en flujos de tráfico.
- Detección basada en políticas: reconozca de manera instantánea comunicaciones no autorizadas y tráfico que incumple los estándares a nivel de red y proceso.
- Engaño dinámico: implemente una arquitectura de redirección para generar de forma dinámica entornos activos que atraigan a los hackers e identifiquen métodos de actividad sospechosa sin interrumpir el rendimiento del centro de datos.
- Búsqueda de amenazas: si es cliente de Guardicore Segmentation de Akamai, nuestro equipo busca proactivamente ataques emergentes y en curso en su red, lo que minimiza el tiempo de permanencia y reduce el tiempo total de mitigación.
Servicios de detección de amenazas
Managed Security Service (MSS) de Akamai proporciona acceso a expertos en seguridad y defensas online demostradas para ayudar a su empresa a lograr una sólida postura de seguridad. Nuestra solución totalmente gestionada integra supervisión proactiva, generación de informes, detección de amenazas, respuesta rápida ante incidentes, ajustes periódicos y experiencia en seguridad dedicada en un servicio con la escalabilidad necesaria para proteger su empresa frente a las amenazas de mayor alcance y sofisticación, así como los últimos vectores de ataque.
MSS incluye supervisión proactiva, junto con visibilidad de la actividad online para la detección temprana de amenazas. Nuestros expertos realizan análisis en tiempo real para detectar anomalías en el comportamiento del tráfico y evitar posibles amenazas. Entre los elementos adicionales de MSS de Akamai se incluyen:
- Rápida respuesta ante incidentes: cuando se detecta una amenaza, proporcionamos asistencia inmediata o en un plazo de 30 minutos, dependiendo de la gravedad del evento.
- Optimización continua: nuestro equipo realiza comprobaciones del estado de la seguridad, análisis en profundidad y ajustes de configuración.
- Servicios de asesoramiento: obtenga recomendaciones personalizadas de un experto en seguridad especializado que entiende sus objetivos.
- Capacidad operativa: procesos de seguridad con garantías de futuro con ejercicios y simulacros para mejorar la comunicación y garantizar la mayor agilidad.
- Informes detallados: descubra nuevas perspectivas con informes mensuales, revisiones comerciales trimestrales, informes post mortem y mucho más.
Preguntas frecuentes
La detección de amenazas es el análisis continuo de ecosistemas de TI para identificar actividades potencialmente maliciosas que podrían poner en peligro la seguridad.
El conjunto de soluciones de seguridad de Akamai incluye diferentes tecnologías de detección de amenazas para ayudar a sus equipos a identificar las amenazas de seguridad antes, mitigarlas más rápido y minimizar los daños y las consecuencias financieras.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.