¿Qué es la detección de amenazas?

Esta combinación de datos generada a partir de la implementación de Guardicore Segmentation de Akamai y los sensores globales de Akamai (incluidas más de 7000 millones de solicitudes de DNS diarias) proporciona a nuestro equipo una visibilidad completa de su entorno.

Secure Internet Access

Proteja a los usuarios y dispositivos con la puerta de enlace web segura de Akamai y Secure Internet Access . Varios motores de detección de malware estáticos y dinámicos identifican y bloquean de forma proactiva amenazas específicas como malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos confidenciales basada en DNS. Bloquee cargas maliciosas para una mejor protección de día cero, mediante el análisis de los archivos y contenido web solicitados, con el fin de detener la amenaza antes de que afecte a la seguridad de los dispositivos de punto final.

Client-Side Protection & Compliance

Detecte y mitigue los ataques basados en scripts y páginas web mediante la identificación de recursos vulnerables, la detección de comportamientos sospechosos y el bloqueo de actividades maliciosas. Gracias a la detección del comportamiento JavaScript afectado, esta tecnología de Akamai minimiza el robo de datos de los clientes y cualquier riesgo de la experiencia de usuario.

App & API Protector

Las detecciones multidimensionales adaptables basadas en amenazas correlacionan la inteligencia ante amenazas en toda nuestra plataforma para detectar hasta el doble de ataques a aplicaciones web y API. App & API Protector descarta de forma instantánea los ataques DDoS dirigidos a la capa de red en el borde de Internet, al tiempo que mitiga los ataques a la capa de aplicación en cuestión de segundos. Disfrute de una amplia protección frente a inyecciones, ataques de Slowloris, botnets automatizadas y mucho más.

Bot Manager

Recurra a varias funciones de detección y mitigación sin precedentes para detener los bots cuando establecen un contacto inicial, en lugar de permitirles acceder de inmediato al sitio web. Akamai Bot Manager actualiza constantemente las protecciones a medida que surgen nuevas amenazas y que estas evolucionan, incorporando automáticamente información de nuestros investigadores de inteligencia sobre amenazas en la detección y el análisis de intrusiones.

Account Protector

Akamai Account Protector utiliza el análisis de comportamiento para crear un perfil de los patrones de actividad de los propietarios de las cuentas, las anomalías en dispositivos y la reputación de las fuentes. A medida que recibe solicitudes de inicio de sesión, esta solución detecta anomalías con respecto al comportamiento habitual del usuario, evaluando en tiempo real el riesgo de que la solicitud no proceda del propietario legítimo de la cuenta.