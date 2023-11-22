Para uma organização que se orgulha de seus produtos inovadores, é essencial manter a fidelidade do cliente. Os bots podem prejudicar a experiência de compra e gerar frustração nos clientes que perderam o lançamento do produto mais recente porque os bots chegaram antes deles.

É aqui que a Akamai entra em cena. O Akamai Bot Manager Premier é excelente em distinguir o tráfego real do tráfego de bots, ajudando a superar até mesmo os bots mais sofisticados. Obtemos inteligência dos dados mais limpos com base em 11,5 bilhões de solicitações de bots e 280 milhões de logins de bots diariamente. Tudo isso ajuda o Groupe Rocher a proteger toda a sua superfície de ataque e suas marcas mais famosas, incluindo Yves Rocher, Arbonne e Dr. Pierre Ricaud.