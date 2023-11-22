O Groupe Rocher é uma empresa familiar fundada na Bretanha em 1959. Convencido pela experiência pessoal do seu fundador, Yves Rocher, de que a natureza tem um impacto positivo no bem-estar das pessoas e, portanto, em seu desejo de agir em prol do planeta, o propósito declarado do Groupe Rocher é "reconectar as pessoas à natureza". Dessa forma, ele foi o primeiro grupo internacional a se tornar uma "empresa orientada para a missão" (Entreprise à Mission) de acordo com a legislação francesa. Estamos muito satisfeitos com o fato de uma empresa tão inovadora, com valores tão alinhados aos nossos, ter escolhido a Akamai para oferecer uma experiência perfeita para seus clientes.
Cuidado, bots
Para uma organização que se orgulha de seus produtos inovadores, é essencial manter a fidelidade do cliente. Os bots podem prejudicar a experiência de compra e gerar frustração nos clientes que perderam o lançamento do produto mais recente porque os bots chegaram antes deles.
É aqui que a Akamai entra em cena. O Akamai Bot Manager Premier é excelente em distinguir o tráfego real do tráfego de bots, ajudando a superar até mesmo os bots mais sofisticados. Obtemos inteligência dos dados mais limpos com base em 11,5 bilhões de solicitações de bots e 280 milhões de logins de bots diariamente. Tudo isso ajuda o Groupe Rocher a proteger toda a sua superfície de ataque e suas marcas mais famosas, incluindo Yves Rocher, Arbonne e Dr. Pierre Ricaud.
Experiências de compras seguras e eficientes
Os clientes do Groupe Rocher esperam poder comprar os produtos cosméticos mais inovadores de suas lojas ou online de forma fácil e eficiente. Mesmo durante as épocas mais movimentadas, como a Black Friday ou a Cyber Monday, espera-se que o website da empresa ofereça uma experiência de compra segura e perfeita.
A Akamai fornece ao Groupe Rocher a infraestrutura para fazer exatamente isso. O Akamai App & API Protector combina um firewall de aplicações web, segurança de API e proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS) na camada 7 em uma única solução. Ele identifica rapidamente as vulnerabilidades e atenua as ameaças nas propriedades da Web e de API da empresa.
Jérôme Etienne, diretor de segurança da informação do Groupe Rocher, falou mais sobre a colaboração com a Akamai: "Adoramos trabalhar com a Akamai. Ela fornece altíssima confiabilidade e desempenho consistentemente por meio de suas soluções, que também estão em total conformidade com as mais recentes normas de segurança. A equipe é praticamente uma extensão da nossa, agindo de maneira altamente profissional e sempre disponível se precisamos de ajuda. Ela nos permite satisfazer nossos clientes com experiências de compras seguras e eficientes. O valor comercial que obtemos por meio da colaboração é fantástico, e estamos ansiosos pelo nosso trabalho futuro juntos, que nos permitirá continuar a reconectar as pessoas à natureza."
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.