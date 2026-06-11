Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Soluções de serviços e suporte Guardicore

Para respostas a perguntas ou problemas técnicos

Para obter respostas a perguntas ou problemas técnicos, ou obter mais informações sobre a implantação, entre em contato com nossa equipe de suporte por e-mail, telefone ou pelo Portal de suporte Guardicore.

Envie solicitações de suporte pelo Akamai Control Center. Para acesso ao portal, envie um e-mail para: specialist@akamai.com
Estados Unidos: +1 415-200-1993
Reino Unido: +44 118 310 0896

Planos de suporte

A Guardicore oferece vários níveis de suporte para atender às diferentes necessidades dos clientes.

 

Serviço Premium Elite
Disponibilidade do suporte 24x7x365 24x7x365 + engenheiro designado para o sucesso do cliente
Casos ilimitados    
Atualizações e correções    
Telefone, e-mail, Slack e Portal    
Análise da causa    
Reuniões regulares de suporte e análise de negócios    
Tratamento prioritário de casos por um engenheiro designado    
Suporte proativo e alertas personalizados    
Dias de consulta no local    

Recursos

Tem alguma dúvida?

Entre em contato com as equipes de suporte do Akamai Guardicore para obter assistência técnica.

Entre em contato conosco

Recursos para desenvolvedores

Membros registrados da Rede de desenvolvedores da Akamai têm acesso a informações detalhadas sobre as soluções e a tecnologia da Akamai.

Visualizar recursos

Akamai Control Center
 

O Akamai Control Center fornece aos nossos clientes um recurso de suporte totalmente automatizado que está disponível 24 horas por dia.

Visualizar o Control Center

Termos de suporte para parceiros

Acesse recursos para parceiros, informações sobre o programa e opções de suporte.

Veja os detalhes

SLA de Suporte da Akamai 2026

Detalha metas de resposta de suporte, níveis de serviço e compromissos de manutenção para clientes.

Veja os detalhes

SLA do Akamai Guardicore Segmentation SaaS 2026

Detalha a disponibilidade, o suporte e os compromissos de serviço do Guardicore Segmentation SaaS.

Veja os detalhes