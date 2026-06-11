Soluções de serviços e suporte Guardicore

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Planos de suporte
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|Serviço
|Premium
|Elite
|Disponibilidade do suporte
|24x7x365
|24x7x365 + engenheiro designado para o sucesso do cliente
|Casos ilimitados
|Atualizações e correções
|Telefone, e-mail, Slack e Portal
|Análise da causa
|Reuniões regulares de suporte e análise de negócios
|Tratamento prioritário de casos por um engenheiro designado
|Suporte proativo e alertas personalizados
|Dias de consulta no local