- Monitoramento e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semanapara detecção, mitigação e orientação especializada contra ataques a APIs
- Operacionalização de APIs e serviços de consultoria para orientação e personalização contínuas para segurança
- Gerenciamento de escalonamento e suporte escalável para atender às crescentes necessidades de segurança
- Busca de ameaças e análise comportamental para a descoberta de vulnerabilidades na postura de segurança
- Equipes de serviços profissionais para dar suporte à configuração e ao ajuste de protocolos
- SLAs aprimorados para detecção mais rápida e resposta priorizada em todas as suas defesas
MDR (detecção e resposta gerenciadas) dedicadas para segurança de APIs: detecção, resposta e proteção para APIs 24 horas por dia, 7 dias por semana
Proteja suas APIs com investigação de incidentes conduzida por especialistas e resposta rápida. O Akamai Managed Service for API Security permite que as organizações operacionalizem a segurança de APIs, contribuindo para a mitigação do impacto de possíveis ataques e para a implementação de uma estratégia de defesa robusta e escalável.
Fique à frente das ameaças a APIs com monitoramento proativo e resposta a incidentes
Como o Managed Service for API Security funciona
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