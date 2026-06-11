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Managed Service for API Security

Obtenha segurança de APIs 24 horas por dia, 7 dias por semana com monitoramento proativo, detecção e suporte para resposta

Assista ao vídeo (1:10)

MDR (detecção e resposta gerenciadas) dedicadas para segurança de APIs: detecção, resposta e proteção para APIs 24 horas por dia, 7 dias por semana

Proteja suas APIs com investigação de incidentes conduzida por especialistas e resposta rápida. O Akamai Managed Service for API Security permite que as organizações operacionalizem a segurança de APIs, contribuindo para a mitigação do impacto de possíveis ataques e para a implementação de uma estratégia de defesa robusta e escalável.

Leia o resumo do produto

Fique à frente das ameaças a APIs com monitoramento proativo e resposta a incidentes

Aprimore suas proteções de segurança de APIs

Um único serviço gerenciado se integra à sua estratégia de segurança mais ampla e minimiza os riscos para seus sistemas e dados.

Mitigue ameaças a APIs com a experiência do SOCC (Security Operations Command Center, Centro de comando de operações de segurança)

O SOCC global da Akamai oferece inteligência avançada contra ameaças e gerenciamento proativo de incidentes.

Acelere a resposta a incidentes com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana

O monitoramento contínuo agiliza a detecção, a investigação e a mitigação de incidentes de segurança.

Como o Managed Service for API Security funciona

Monitorar

A detecção avançada de anomalias identifica e avalia atividades de API maliciosas ou de alto risco.

Mitigar

Os analistas de segurança de APIs investigam eventos e pesquisam ativamente padrões de ataque, vulnerabilidades e anomalias.

Relatório

Equipes especializadas fornecem recomendações práticas e/ou de mitigação e soluções de causa raiz.

Prevenção

Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao SOCC da Akamai para receber orientações e evitar futuras ameaças.

Recursos

  • Monitoramento e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semanapara detecção, mitigação e orientação especializada contra ataques a APIs
  • Operacionalização de APIs e serviços de consultoria para orientação e personalização contínuas para segurança
  • Gerenciamento de escalonamento e suporte escalável para atender às crescentes necessidades de segurança
  • Busca de ameaças e análise comportamental para a descoberta de vulnerabilidades na postura de segurança
  • Equipes de serviços profissionais para dar suporte à configuração e ao ajuste de protocolos
  • SLAs aprimorados para detecção mais rápida e resposta priorizada em todas as suas defesas

Tem alguma dúvida?

Resolver problemas é a razão da nossa existência. Entre em contato, mesmo que você não tenha certeza do próximo passo. Um especialista entrará em contato com você hoje mesmo.