O que é preenchimento de credencial?

O preenchimento de credencial é uma tentativa de obter, de forma fraudulenta, acesso não autorizado a uma conta de usuário injetando automaticamente pares de nomes de usuário e senhas roubados em um formulário de login de website.
Os perigos do preenchimento de credencial
O preenchimento de credencial é uma atividade lucrativa para os cibercriminosos e um evento potencialmente caro para as empresas. De acordo com o Ponemon Institute, o custo associado a ataques de preenchimento de credencial pode variar de 6 milhões a 54 milhões de dólares por ano por meio de perdas relacionadas a fraudes, tempo de inatividade de aplicações e rotatividade de clientes.
O preenchimento de credenciais é um ataque cibernético automatizado no qual hackers usam bots para tentar acessar continuamente um site com credenciais de login roubadas, geralmente obtidas por meio de campanhas de phishing ou violações de dados em larga escala e compartilhadas ou vendidas em fóruns clandestinos. Esses ataques geralmente apresentam uma taxa de sucesso maior porque as pessoas tendem a reutilizar senhas em várias contas. Quando os invasores descobrem um conjunto de credenciais que funcionam, eles podem usá-las para acessar ilegalmente a rede de uma empresa ou vender as credenciais validadas para outros criminosos, que podem usá-las para cometer roubo de dados, ATO (apropriação de contas) e outras atividades fraudulentas.
Infelizmente, é difícil interromper os ataques de preenchimento de credencial, pois eles não têm um padrão que os torna fáceis de identificar e bloquear. Como esses tipos de ataques costumam ser automatizados, uma tecnologia de gerenciamento de bots em tempo real geralmente é a melhor defesa.
O abuso de credenciais ocorre quando bots maliciosos roubam as informações de login de usuários legítimos. Caso um conjunto de credenciais de login seja comprometido, os invasores podem usar ferramentas automatizadas para tentar realizar logins e cometer roubo de identidade em diversas plataformas, desde serviços bancários até redes sociais. Descubra como isso começa e como proteger seus usuários, sua marca e receita.
O Akamai Bot Manager oferece a visibilidade e o controle de que você precisa para proteger sua empresa contra ataques de preenchimento de credenciais. O Bot Manager usa várias tecnologias patenteadas para detectar e mitigar bots onde eles fazem contato inicial, em vez de permitir que primeiro eles entrem em seu website.
Como funciona o preenchimento de credencial
Com o preenchimento automatizado de credenciais, os invasores se aproveitam de práticas inadequadas de segurança de senhas para obter acesso à rede, às aplicações, aos endpoints de API expostos ou aos serviços de uma empresa. Os alvos mais prováveis são websites populares com alta reputação de marca, em que credenciais de usuários vazadas por violações de dados estão disponíveis na dark Web. Munidos de uma lista de combinações roubadas de nome de usuário e senha, os invasores tentam fazer login repetidamente em um website usando credenciais roubadas. Quando são bem-sucedidos, eles podem se apropriar da conta para obter ganhos financeiros ou vender as credenciais validadas na dark Web para outros criminosos.
Os ataques de preenchimento de credencial geralmente dependem de bots ou ferramentas automatizadas para tentar acessar repetidamente o website usando credenciais comprometidas. Quando os hackers usam um único bot para fazer tentativas repetidas de login a partir de um único endereço IP, o ataque é bem fácil de identificar e bloquear com ferramentas padrão de gerenciamento de tráfego IP. Mas quando as tentativas de login vêm de centenas ou milhares de endereços IP diferentes, como acontece com ferramentas automatizadas ou botnets, o ataque pode ser muito mais difícil de ser interrompido.
O preenchimento de credencial é notoriamente difícil de detectar. Os invasores frequentemente mudam os métodos que usam para burlar as defesas e personificar clientes autorizados. É difícil para as empresas distinguirem entre um ataque de preenchimento de credencial e um cliente que simplesmente confunde uma senha ou usa as credenciais erradas. Os falsos positivos em soluções contra preenchimento de credenciais são uma grande preocupação, e nenhuma empresa quer enfrentar a insatisfação de clientes frustrados que são erroneamente impedidos de acessar suas contas após tentativas de login malsucedidas.
Uma das estratégias mais bem-sucedidas para evitar o preenchimento de credencial é a conscientização dos clientes, além de uma solução de gerenciamento de bots que combine análise avançada de anomalias comportamentais e telemetria comportamental com machine learning. É aí que o Akamai Bot Manager pode ajudar.
Leia o blog da Akamai: A ameaça bate à porta: Análise de ataques a serviços financeiros
Akamai Bot Manager
O Akamai Bot Manager usa várias tecnologias patenteadas para detectar e mitigar bots no primeiro contato. O Bot Manager visualiza o tráfego na edge, onde os usuários se conectam primeiro a uma aplicação, e onde o Bot Manager pode acessar dados limpos relacionados a padrões de tráfego, tipos de tráfego e volume de tráfego. Observando uma média de 1,5 bilhão de solicitações de bots e 280 milhões de logins de bots por dia, o Bot Manager usa algoritmos de machine learning para entender como é o "tráfego limpo" e para distinguir bots bons dos ruins. Ao incorporar automaticamente os insights dos pesquisadores de inteligência de ameaças da Akamai, o Bot Manager emite um Bot Score que combina todos os acionadores de detecção para identificar bots sofisticados e obter uma avaliação mais precisa de cada solicitação.
Com o Akamai Bot Manager, as equipes de segurança podem:
- Mitigar os ataques de preenchimento de credencial. Entender quais interações são legítimas para proteger sua empresa contra atividades fraudulentas e, ao mesmo tempo, inspirar confiança em clientes e parceiros.
- Minimizar o ônus da correção. Reduzir os recursos financeiros e de equipe necessários para verificar constantemente se há contas comprometidas, substituir contas roubadas e solucionar reclamações de usuários após um ataque de bot.
- Aprimorar a tomada de decisões. Análises e relatórios detalhados permitem que suas equipes de TI tomem decisões melhores e orientadas por dados sobre jornadas de clientes, postura de segurança, tolerância a riscos e operações de TI
Leia o blog da Akamai: preenchimento de credencial e apropriação de contas: a visão comercial
Principais recursos do Akamai Bot Manager
O Akamai Bot Manager inclui recursos sofisticados e inovadores para evitar ataques de preenchimento de credencial e outras atividades nocivas de bots.
- Os diretórios de bots conhecidos permitem que o Bot Manager responda automaticamente de maneira adequada a bots conhecidos, tanto legítimos quanto maliciosos.
- A detecção dinâmica de bots usa modelos e técnicas de IA e machine learning para detectar bots desconhecidos já na primeira interação. Isso inclui análise de comportamento de usuários, detecção automatizada de navegadores, detecção de anomalias em HTTP, análise de impressões digitais para navegadores, altas taxas de solicitação e muito mais.
- Um modelo de Bot Score atribui automaticamente uma pontuação a cada solicitação, calculando a probabilidade de ela ter sido originada por um bot.
- As configurações personalizadas para pontos de extremidade fornecem a flexibilidade necessária para definir respostas estratégicas de forma diferente para cada ponto de extremidade. Um simulador de ajuste de resposta ajusta as respostas estratégicas com base no ponto de extremidade e na tolerância a riscos.
- Os recursos de ajuste automático reduzem a necessidade de intervenção humana à medida que os bots evoluem.
- Ações de resposta mais precisas aprimoram a mitigação de bots ao oferecer opções como oferta de conteúdo alternativo, lançamento de obstáculos e muito mais.
- Exigir que os usuários concluam um CAPTCHA ou uma autenticação multifator como parte do processo de login ajuda a impedir ataques automatizados de preenchimento de credenciais.
Perguntas frequentes
Os ataques de força bruta tentam adivinhar senhas sem contexto ou pistas, usando caracteres aleatórios. O preenchimento de credenciais usa dados pessoais expostos, reduzindo drasticamente o número de respostas corretas possíveis.
A autenticação multifator (MFA) , ou autenticação de dois fatores, é uma tecnologia que adiciona uma camada extra de segurança cibernética ao processo de login. Os serviços de MFA exigem que os usuários apresentem dois ou mais "fatores" para comprovar sua identidade. Os fatores de autenticação por MFA podem incluir algo que o usuário sabe, como um PIN, algo que faz parte dele, como a verificação de sua impressão digital, ou algo que ele possui, como uma notificação push. A tecnologia de MFA desempenha um papel importante na segurança do trabalho remoto, na transição para a rede Zero Trust e a estrutura de segurança SASE.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.