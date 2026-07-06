O que é preenchimento de credencial?

O preenchimento de credencial é uma atividade lucrativa para os cibercriminosos e um evento potencialmente caro para as empresas. De acordo com o Ponemon Institute, o custo associado a ataques de preenchimento de credencial pode variar de 6 milhões a 54 milhões de dólares por ano por meio de perdas relacionadas a fraudes, tempo de inatividade de aplicações e rotatividade de clientes.

O preenchimento de credenciais é um ataque cibernético automatizado no qual hackers usam bots para tentar acessar continuamente um site com credenciais de login roubadas, geralmente obtidas por meio de campanhas de phishing ou violações de dados em larga escala e compartilhadas ou vendidas em fóruns clandestinos. Esses ataques geralmente apresentam uma taxa de sucesso maior porque as pessoas tendem a reutilizar senhas em várias contas. Quando os invasores descobrem um conjunto de credenciais que funcionam, eles podem usá-las para acessar ilegalmente a rede de uma empresa ou vender as credenciais validadas para outros criminosos, que podem usá-las para cometer roubo de dados, ATO (apropriação de contas) e outras atividades fraudulentas.

Infelizmente, é difícil interromper os ataques de preenchimento de credencial, pois eles não têm um padrão que os torna fáceis de identificar e bloquear. Como esses tipos de ataques costumam ser automatizados, uma tecnologia de gerenciamento de bots em tempo real geralmente é a melhor defesa.