O que é um barramento de eventos?

A arquitetura orientada a eventos e os barramentos de eventos oferecem diversos benefícios para os sistemas de TI corporativos.

Com os barramentos de eventos como intermediários, os sistemas EDA permitem mensagens assíncronas e acoplamento fraco entre aplicações. Os sistemas que publicam eventos não precisam saber para onde estão enviando informações e os consumidores de eventos não precisam saber de onde as mensagens de eventos estão se originando. Isso oferece uma vantagem significativa sobre a arquitetura de “solicitação/resposta”, na qual uma aplicação solicita informações a outra e aguarda pela resposta.

Essa troca assíncrona de mensagens significa que editores e consumidores não precisam esperar por respostas antes de agir com base nas informações ou passar para a próxima tarefa. Os produtores de eventos não precisam saber sobre os consumidores de eventos, e os consumidores de eventos não precisam saber sobre os produtores de eventos. Os produtores simplesmente indicam que algo aconteceu, e os consumidores ouvem os eventos com os quais eles se importam. Esse acoplamento fraco torna o sistema mais resiliente a falhas. Consequentemente, a arquitetura orientada a eventos permite que vários componentes escalem de forma independente quando necessário, e possibilita que os sistemas processem grandes volumes de dados com mais velocidade e processamento em tempo real.