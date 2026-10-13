A Sport Network é um dos principais nomes no setor de publicidade e mídia esportivas na Itália, representando marcas nacionais como a Corriere dello Sport e a Tuttosport em 18 websites, aplicativos móveis, TVs, rádios e eventos. Com a migração da audiência para o ambiente online, e com a evolução das fontes de tráfego, a empresa precisa acelerar sua entrega de conteúdo, proteger-se contra ataques, atender às regulamentações de dados e otimizar suas operações, tudo isso com uma equipe enxuta. Com a Akamai como sua fornecedora de soluções completas para desempenho, proteção e observabilidade, a Sport Network fornece conteúdos esportivos rápidos, seguros e baseados em insights a um público digital global.
"A Akamai nos proporciona tudo de que precisamos: desempenho, proteção, observabilidade, com um só parceiro. Isso significa menos ferramentas para gerenciar, mais rapidez nas tomadas de decisões e muito mais robustez nas bases do nosso negócio."— Paolo Potitò, Chefe de conteúdo digital da Sport Network
Fornecendo conteúdo rápido e seguro para espectadores globais
A grande questão digital: desafios diante das mudanças no cenário de mídias
A Sport Network está acelerando sua mudança para o ambiente digital, diversificando seu conteúdo para atrair novos públicos e buscando um equilíbrio sustentável entre visualizações de página e receita de anúncios. Um de seus maiores desafios? Converter visitantes em assinantes pagantes com serviços de valor agregado que aumentem a fidelidade e o engajamento.
Ao mesmo tempo, os padrões de tráfego mudaram drasticamente. Em vez de chegarem por meio de canais diretos, mais de 10 milhões de visitantes únicos agora estão vindo mensalmente de origens como o Google Discover e os feeds das redes sociais. Para se manter relevante nesse ecossistema baseado em algoritmos, a Sport Network precisa garantir o que suas páginas sejam carregadas rapidamente, com conteúdo envolvente e infraestrutura sólida.
Mas não para por aí! As bem-estabelecidas marcas digitais da empresa geram grandes quantidades de tráfego e, consequentemente, dados. Esses dados devem ser coletados de acordo com as normas de privacidade, e devem ser facilmente acessados pelas partes interessadas não técnicas que, diariamente, dependem deles para tomarem decisões editoriais e comerciais.
Ou seja: a Sport Network precisava de velocidade, visão e proteção, tudo isso em grande escala.
Conteúdo na velocidade do esporte: Image & Video Manager
Para garantir o engajamento de fãs de esportes em tempo real, imagens de carregamento rápido são essenciais. Com o Akamai Image & Video Manager, a Sport Network otimiza e redimensiona automaticamente imagens, sem depender da infraestrutura de back-end. Também acelerou em 35% a entrega de sua página inicial. A redução dos tempos de carregamento aprimorou a experiência do visitante do site e melhorou as métricas de SEO, como a Google Core Web Vitals, garantindo, ao mesmo tempo, uma experiência de usuário mais fluida e integrada em todos os dispositivos.
Protegendo o jogo por trás dos bastidores: App & API Protector
Embora não seja um alvo pesado dos invasores, a Sport Network opera sites esportivos de alto perfil que atraem tráfego mal-intencionado. O Akamai App & API Protector protege os websites, os aplicativos e as APIs da empresa contra bots, tentativas de Ataque de Negação de Serviço Distribuído (DDoS) e abuso, sem afetar os usuários legítimos, como os rastreadores dos mecanismos de busca. Consequentemente, a Sport Network mantém a integridade da marca e a confiança do cliente durante suas campanhas críticas.
Esta proteção demonstrou ser fundamental para viabilizar o prêmio Golden Boy, criado em 2003 pela Tuttosport e agora um dos prêmios mais prestigiosos do futebol europeu. Quando os bots automatizados tentaram manipular o sistema de votação do prêmio Golden Boy, a Akamai bloqueou a atividade fraudulenta sem impedir os fãs reais. Além disso, a Akamai protegeu a Sport Network de um sofisticado ataque DDoS de camada 7 direcionado às suas plataformas digitais, garantindo assim que os fãs conseguissem acessar conteúdo sem interrupção.
Visibilidade irrestrita e em tempo real: TrafficPeak
A Sport Network também precisava de uma solução que pudesse simplificar o acesso aos registros, correlacionar o tráfego com o desempenho de front-end e evidenciar os erros em tempo real, antes que prejudicassem a receita. Com o TrafficPeak, a empresa pode monitorar o desempenho e o comportamento das suas propriedades digitais e acompanhar as constantes mudanças dos tráfegos, como os que são originados no Google Discover e nos feeds das redes sociais.
Painéis personalizados exibem visualizações de páginas, a atividade na borda e erros em tempo real, viabilizando assim a rápida solução dos problemas e a tomada de decisões editoriais mais inteligentes e mais rápidas. Com acesso a registros e visibilidade de longo prazo do que está acontecendo na borda, a Sport Network agora pode identificar quando as unidades de anúncios falham, rastrear o impacto das iniciativas de SEO e tomar decisões mais embasadas sobre qual conteúdo apresentar. "Por meio do TrafficPeak, temos percepções que nos permitem exibir os anúncios mais relevantes aos fãs de esportes. Em resumo, isso nos permite agir rapidamente e competir com os gigantes do setor", explicou Andrea Barbieri, Gerente de inteligência artificial, dados e SEO da Sport Network.
A tão necessária visibilidade fornecida pelo TrafficPeak também orienta a Sport Network na tomada de ações concretas para melhorar o desempenho. "Graças à Akamai, alcançamos o desempenho necessário para que o nosso conteúdo apareça mais nos resultados do Google e de outras redes sociais", explica Barbieri.
Criado para gerar agilidade; orientado por especialistas
A enxuta equipe de TI da Sport Network conta com os especialistas em serviços profissionais da Akamai para obter orientação proativa sobre as configurações e otimizações de desempenho. Essa parceria colaborativa resulta em mais rapidez de implementação, continuidade dos ajustes e redução do tempo gasto com a solução de problemas, fatores esses que são essenciais para evitar a sobrecarga dos recursos externos.
Pronta para o futuro: evoluindo para a nuvem
Com desempenho, proteção e observabilidade, a Sport Network agora está explorando a Akamai Cloud como o próximo passo em sua transformação digital. A empresa está avaliando a plataforma em nuvem distribuída e os serviços de computação em nuvem da Akamai. "A Akamai tem sido mais do que apenas um provedor; ela é uma parceira estratégica. O suporte contínuo que a Akamai nos oferece, combinado com monitoramento em tempo real e segurança baseada em inteligência artificial, nos permite manter a agilidade em um cenário de mídia em constante evolução", conclui Filippo Di Leva, Chefe de infraestrutura da Sport Network.
Sobre a Sport Network
Fundada em 1999 e sediada em Roma, a Sport Network é a agência de publicidade italiana especializada no mundo dos esportes. Ao entrar no mercado com competência e sinergia, graças à força editorial das publicações que representa, a Sport Network se estabeleceu como parte integrante de uma grande corporação que controla históricas editoras italianas e centrais gráficas de última geração em toda a Itália. A sua presença é também muito forte e incisiva no setor de turismo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.