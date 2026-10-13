A Sport Network está acelerando sua mudança para o ambiente digital, diversificando seu conteúdo para atrair novos públicos e buscando um equilíbrio sustentável entre visualizações de página e receita de anúncios. Um de seus maiores desafios? Converter visitantes em assinantes pagantes com serviços de valor agregado que aumentem a fidelidade e o engajamento.

Ao mesmo tempo, os padrões de tráfego mudaram drasticamente. Em vez de chegarem por meio de canais diretos, mais de 10 milhões de visitantes únicos agora estão vindo mensalmente de origens como o Google Discover e os feeds das redes sociais. Para se manter relevante nesse ecossistema baseado em algoritmos, a Sport Network precisa garantir o que suas páginas sejam carregadas rapidamente, com conteúdo envolvente e infraestrutura sólida.

Mas não para por aí! As bem-estabelecidas marcas digitais da empresa geram grandes quantidades de tráfego e, consequentemente, dados. Esses dados devem ser coletados de acordo com as normas de privacidade, e devem ser facilmente acessados pelas partes interessadas não técnicas que, diariamente, dependem deles para tomarem decisões editoriais e comerciais.

Ou seja: a Sport Network precisava de velocidade, visão e proteção, tudo isso em grande escala.