A Yatra Online, Inc. é a controladora da Yatra Online Pvt. Ltd., com sede em Gurgaon, na Índia, e é a principal prestadora de serviços de viagens corporativas do país, com mais de 700 clientes corporativos, além de ser uma das principais empresas de viagens para o público em geral da Índia. Continuamos comprometidos com nossa missão de "criar viajantes felizes". Por meio de nosso website, www.yatra.com, de nossos aplicativos móveis e nossas outras plataformas associadas, viajantes a lazer e a negócios podem explorar, pesquisar, comparar preços e reservar uma ampla variedade de serviços, incluindo passagens aéreas domésticas e internacionais, reservas em hotéis, estadias em residências, pacotes de férias, bilhetes de ônibus, passagens de trem, atividades e serviços auxiliares para suas necessidades de viagem.



Nossos clientes podem analisar e reservar voos em todas as principais companhias aéreas indianas e internacionais, e podem reservar acomodações em mais de 101.000 hotéis, em mais de 1.300 cidades na Índia, bem como mais de 1 milhão de hotéis em todo o mundo. Para garantir que nosso serviço seja realmente um "balcão único" para os viajantes, também fornecemos aos nossos clientes acesso a mais de 1.000 pacotes de férias e mais de 43.000 atividades. Nossa marca está entre as marcas indianas mais reconhecidas não apenas no setor de viagens online, mas também em todo o comércio na Internet do país.

Com base em nossa ampla e fiel base de clientes existente, nossas ofertas de serviços abrangentes, nossa experiente equipe de gerenciamento e estratégia multicanal, acreditamos que estamos bem posicionados para aproveitar o crescente mercado indiano de viagens.