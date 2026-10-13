Como uma das principais empresas prestadoras de serviços de viagens, a Yatra está sempre na vanguarda para oferecer aos seus clientes uma experiência incrível de pesquisa e compra online. Independentemente de os clientes acessarem o site por meio de um computador ou de um aplicativo móvel, a equipe da Yatra tem investido para otimizar toda essa experiência. Para isso, a Yatra investiu nas melhores soluções de mercado, como a solução de desempenho na Web da Akamai, Ion. Além disso, para garantir a segurança das aplicações na edge, a Yatra investiu nas soluções App & API Protector e Bot Manager Premier da Akamai. A Yatra continua investindo em ferramentas adicionais da Akamai para se manter à frente no competitivo setor online de viagens em constante transformação.
Sobre a Yatra
A Yatra Online, Inc. é a controladora da Yatra Online Pvt. Ltd., com sede em Gurgaon, na Índia, e é a principal prestadora de serviços de viagens corporativas do país, com mais de 700 clientes corporativos, além de ser uma das principais empresas de viagens para o público em geral da Índia. Continuamos comprometidos com nossa missão de "criar viajantes felizes". Por meio de nosso website, www.yatra.com, de nossos aplicativos móveis e nossas outras plataformas associadas, viajantes a lazer e a negócios podem explorar, pesquisar, comparar preços e reservar uma ampla variedade de serviços, incluindo passagens aéreas domésticas e internacionais, reservas em hotéis, estadias em residências, pacotes de férias, bilhetes de ônibus, passagens de trem, atividades e serviços auxiliares para suas necessidades de viagem.
Nossos clientes podem analisar e reservar voos em todas as principais companhias aéreas indianas e internacionais, e podem reservar acomodações em mais de 101.000 hotéis, em mais de 1.300 cidades na Índia, bem como mais de 1 milhão de hotéis em todo o mundo. Para garantir que nosso serviço seja realmente um "balcão único" para os viajantes, também fornecemos aos nossos clientes acesso a mais de 1.000 pacotes de férias e mais de 43.000 atividades. Nossa marca está entre as marcas indianas mais reconhecidas não apenas no setor de viagens online, mas também em todo o comércio na Internet do país.
Com base em nossa ampla e fiel base de clientes existente, nossas ofertas de serviços abrangentes, nossa experiente equipe de gerenciamento e estratégia multicanal, acreditamos que estamos bem posicionados para aproveitar o crescente mercado indiano de viagens.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.