O que é segurança da TI?

Os cibercriminosos estão constantemente encontrando maneiras novas e melhores de atacar seu ecossistema digital. Desde campanhas devastadoras de ransomware, malware e comprometimento de e-mail comercial (BEC) a esquemas de phishing, credenciais comprometidas e ataques de dia zero a apps e APIs da Web, o número de ameaças à segurança parece aumentar a cada dia.

À medida que as empresas se tornam cada vez mais interconectadas e os sistemas de computador dependem mais fortemente da infraestrutura em nuvem, uma boa defesa requer uma abordagem multicamadas que cubra todo o seu ecossistema. No entanto, gerenciar várias soluções pontuais é um esforço caro e complexo que pode rapidamente esgotar os orçamentos de segurança de TI e prejudicar a agilidade e a velocidade dos negócios.

A Akamai ajuda. Nosso portfólio abrangente de soluções de cibersegurança protege todo o seu ecossistema — nuvens, aplicativos, APIs e usuários — para manter sua empresa segura contra riscos de segurança, sem comprometer o desempenho.