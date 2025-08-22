O que é segurança da TI?

A segurança de TI superior evita crimes cibernéticos e violações de dados — e o impacto devastador que eles podem ter nas organizações. As soluções de segurança podem ajudar a evitar a perda de dados, o roubo de finanças e os danos à reputação de uma empresa. Ao implementar uma abordagem multicamadas à segurança da TI, as empresas também podem proteger seus usuários, clientes, parceiros e fornecedores contra ataques cibernéticos.
A chave para a segurança da tecnologia da informação: uma defesa multicamadas
Os cibercriminosos estão constantemente encontrando maneiras novas e melhores de atacar seu ecossistema digital. Desde campanhas devastadoras de ransomware, malware e comprometimento de e-mail comercial (BEC) a esquemas de phishing, credenciais comprometidas e ataques de dia zero a apps e APIs da Web, o número de ameaças à segurança parece aumentar a cada dia.
À medida que as empresas se tornam cada vez mais interconectadas e os sistemas de computador dependem mais fortemente da infraestrutura em nuvem, uma boa defesa requer uma abordagem multicamadas que cubra todo o seu ecossistema. No entanto, gerenciar várias soluções pontuais é um esforço caro e complexo que pode rapidamente esgotar os orçamentos de segurança de TI e prejudicar a agilidade e a velocidade dos negócios.
A Akamai ajuda. Nosso portfólio abrangente de soluções de cibersegurança protege todo o seu ecossistema — nuvens, aplicativos, APIs e usuários — para manter sua empresa segura contra riscos de segurança, sem comprometer o desempenho.
O desafio da segurança de TI em um cenário de ameaças em evolução
Ao gerenciar a segurança da TI, suas equipes devem desenvolver estratégias para proteger cada elemento da superfície de ataque.
- Web applications. Botnets, ataques de negação de serviço e ataques a aplicações Web podem encerrar rapidamente websites e aplicações Web. Quando esses ativos são essenciais para as operações, os ataques bem-sucedidos podem ter um impacto superdimensionado em sua empresa.
- APIs. Suas APIs são fundamentais para a agilidade, colaboração e competitividade dos negócios. Mas também ampliam sua superfície de ataque, oferecendo aos cibercriminosos ainda mais oportunidades para obter acesso ilegítimo à sua rede.
- Data centers. Os ativos de infraestrutura crítica no seu data center podem ser corrompidos, roubados ou interrompidos por ataques de negação de serviço, software mal-intencionado e ataques como campanhas de ransomware que usam movimento lateral para se espalhar sem serem detectados dentro do perímetro da rede.
- Serviços de DNS. Os serviços do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) são vulneráveis a ataques de negação de serviço, falsificação e manipulação. Proteger os serviços do DNS (link para https://www.akamai.com/pt/products/edge-dns) é essencial para garantir que eles sejam confiáveis, rápidos e disponíveis, para que os visitantes possam sempre encontrar seus websites e aplicações.
- Funcionários. Apesar dos seus esforços contínuos para aumentar a conscientização sobre as medidas de segurança, seus funcionários são os vínculos mais fracos em suas defesas de segurança. Ataques sofisticados de phishing e de engenharia social podem induzi-los a compartilhar informações confidenciais, revelar credenciais ou baixar arquivos maliciosos.
Segurança da TI com a Akamai
As soluções de segurança contra ameaças cibernéticas da Akamai oferecem proteção para toda a sua superfície de ataque. Nossas tecnologias são apoiadas por centenas de pesquisadores especializados em ameaças que analisam 300 TB de dados de ataque diariamente, transformando-os em inteligência integrada e proteção automatizada contra ameaças crescentes. Implantadas em uma plataforma global que se estende das aplicações e da infraestrutura até o usuário, as soluções de segurança da Akamai bloqueiam os ataques na nuvem e na borda da rede — antes que possam comprometer aplicações e infraestrutura.
As soluções de segurança da TI da Akamai oferecem proteção completa para se defender contra uma ampla variedade de ataques de vários vetores. Nossa tecnologia cobre todo o seu ecossistema, fornecendo proteção abrangente para várias áreas de segurança da TI.
- Zero Trust security. Impeça o movimento lateral e proteja os ativos críticos de TI com ferramentas para visualizar e segmentar ativos no data center, na nuvem ou em uma infraestrutura de nuvem híbrida. Fortaleça os processos de autenticação e proteja as contas dos colaboradores contra vazamentos de dados com autenticação multifator à prova de phishing. Conecte usuários e dispositivos à Internet com segurança usando um gateway Web seguro. Dimensione o acesso remoto enquanto evita VPNs lentas e inconvenientes.
- Segurança de aplicação e de API. Conte com segurança completa e sem comprometimento para aplicações, websites e APIs. Conte com um DNS altamente seguro para ter disponibilidade ininterrupta de apps da Web e APIs. Defenda seus websites contra ameaças no lado do cliente, identificando e bloqueando atividades mal-intencionadas.
- Proteção contra apropriação indevida de contas. Detenha os bots mais perigosos e evasivos antes que a confiança dos clientes seja afetada. Previna o sequestro de contas com proteções de dados que mantêm os fraudadores fora e preservam a confiança. Reduza o atrito para os clientes conforme eles se registram, autenticam ou fazem login para proporcionar uma experiência de usuário perfeita e personalizada.
- Proteção contra DDoS. Interrompa ataques de DDoS com a defesa mais rápida e eficaz — em escala.
Fique à frente das ameaças com o Akamai Managed Security Service
Para manter seus websites, redes de computadores, apps, APIs e usuários seguros, suas equipes de segurança de TI precisam de profundo conhecimento e tecnologia de classe mundial. O Akamai Managed Security Service (MSS) oferece ambos.
Sua equipe de MSS mapeará uma estratégia de segurança de acordo com as necessidades da sua empresa, integrando melhores práticas e o conhecimento especializado no setor, tudo com o respaldo da escala global da Akamai Cloud. Nosso monitoramento proativo de eventos de segurança permite a detecção antecipada de ameaças, e os relatórios de consultoria produzem inteligência contra ameaças para insights práticos. Se a sua empresa sofrer um ataque, nossa equipe de engenheiros de segurança experientes ajudará a implementar as respostas apropriadas para mitigar rapidamente as ameaças ativas.
A diligência de segurança é essencial em um cenário de ameaças em constante mudança. Sua equipe de MSS atualizará regularmente as configurações de segurança e de gerenciamento de riscos para manter os mais altos níveis de proteção. Nossos especialistas em segurança também oferecem suporte às soluções de segurança de TI da Akamai que podem ser dimensionadas para evitar grandes ataques DDoS (distribuídos de negação de serviço), bloquear atividades prejudiciais de bots e detectar e mitigar vulnerabilidades de scripts.
Com os serviços gerenciados de segurança de TI da Akamai, você pode:
- Minimizar os riscos, contando com um serviço gerenciado único e abrangente para sua estratégia de segurança e soluções de segurança integradas
- Detectar ameaças antecipadamente com monitoramento proativo de anomalias comportamentais
- Defesa projetada por especialistas, com proteção escalonável por meio de acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao SOCC (Centro de comando de operações de segurança) da Akamai
- Mitigar mais rapidamente as ameaças persistentes avançadas, de dia zero e ransomware com insights unificados e eficiências operacionais do nosso SOCC global
- Reduzir sua superfície de ataque com inteligência de segurança com base em análises detalhadas, avaliações e relatórios de consultoria aprimorados
Perguntas frequentes (FAQ)
A segurança da TI abrange estratégias, programas e tecnologias que são projetadas para impedir o acesso não autorizado a ativos de tecnologia da informação, como computadores, redes e dados. A segurança da TI destina-se a impedir que hackers entrem no ecossistema de TI de uma organização e a impedir que pessoas com informações privilegiadas exponham dados, revelem credenciais ou baixem malware prejudicial de forma acidental ou mal-intencionada. A segurança da TI pode abranger uma variedade de iniciativas, incluindo segurança de rede, segurança na nuvem, segurança de aplicações e segurança de pontos de extremidade.
Os princípios fundamentais da segurança da informação são confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade protege os dados contra acesso ou divulgação não autorizados. A integridade protege os dados contra modificações não autorizadas ou acidentais. A disponibilidade garante que os usuários autorizados possam acessar os dados quando necessário.
Segurança da TI e infosec são termos usados para descrever a prática de proteger redes, sistemas e dados contra ataques mal-intencionados. A diferença entre os dois é que a segurança da TI se concentra na proteção da infraestrutura de TI de uma organização, enquanto a infosec se concentra na proteção dos ativos de informações da organização.
