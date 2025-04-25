Qu'est-ce que la sécurité informatique ?

Une sécurité informatique supérieure prévient la cybercriminalité et les violations de données, ainsi que l'impact dévastateur qu'elles peuvent avoir sur les entreprises. Les solutions de sécurité peuvent aider à prévenir la perte de données, le vol d'informations financières et les dommages causés à la réputation d'une entreprise. En adoptant une approche multicouche de la sécurité informatique, les entreprises peuvent également protéger leurs utilisateurs, leurs clients, leurs partenaires et leurs fournisseurs contre les cyberattaques.
La clé d'une sécurité informatique optimale ? Une défense multicouche
Les cybercriminels trouvent sans cesse de nouveaux moyens plus efficaces d'attaquer votre écosystème digital. Qu'il s'agisse de ransomwares dévastateurs, de logiciels malveillants, de campagnes de type BEC (Business Email Compromise, ou Compromission par e-mail d'entreprise), ou encore de programmes d'hameçonnage, d'information d'identification compromises ou d'attaques Zero Day sur les applications Web et les API, le nombre de menaces de sécurité semble augmenter de jour en jour.
À mesure que les entreprises deviennent de plus en plus interconnectées et que les systèmes informatiques reposent de plus en plus sur l'infrastructure cloud, une bonne défense requiert une approche multicouche qui protège l'ensemble de votre écosystème. Notez toutefois que la gestion de solutions multipoints est à la fois complexe et coûteuse et peut rapidement épuiser les budgets consacrés à la sécurité informatique et nuire à la flexibilité et à la vitesse de l'entreprise.
Akamai peut vous aider. Notre portefeuille complet de solutions de cybersécurité entoure et protège l'ensemble de votre écosystème, y compris les environnements cloud, les applications, les API et les utilisateurs afin de garantir la sécurité de votre entreprise face aux risques de sécurité, sans ralentir ses performances.
Garantir la sécurité informatique dans un écosystème des menaces en constante évolution
Dans le cadre de la gestion de votre sécurité informatique, vos équipes doivent développer des stratégies visant à protéger chaque élément de votre surface d'attaque.
- Applications Web. Les botnets, les attaques par déni de service et les attaques d'applications Web peuvent rapidement interrompre l'activité des sites Web et des applications Web. Lorsque ces ressources sont essentielles au fonctionnement, les attaques réussies peuvent avoir un impact considérable sur votre entreprise.
- API. Vos API sont essentielles à l'agilité, à la collaboration et à la compétitivité d'une entreprise. Cependant, elles étendent également votre surface d'attaque, offrant ainsi aux cybercriminels encore plus d'opportunités d'accéder de manière illégitime à votre réseau.
- Centres de données. Les ressources essentielles de votre centre de données peuvent être corrompues, volées, mais aussi détournées par des attaques par déni de service, des logiciels malveillants et des attaques telles que des campagnes ransomware qui utilisent des mouvements latéraux pour se propager sans être détectés dans le périmètre du réseau.
- Services DNS. Vos services DNS (système de noms de domaine) sont également exposés aux attaques par déni de service, aux corruptions et aux manipulations. La protection de vos services DNS (lien vers https://www.akamai.com/products/edge-dns) est donc primordiale pour s'assurer de leur fiabilité, de leur rapidité et de leur disponibilité, afin que les visiteurs puissent toujours trouver vos sites Web et applications.
- Employés. En dépit de vos efforts continus pour sensibiliser vos employés aux mesures de sécurité, ces derniers restent les maillons les plus faibles de vos défenses de sécurité. Les attaques sophistiquées par hameçonnage et d'ingénierie sociale peuvent les tromper pour qu'ils partageant des informations sensibles, révèlent des informations d'identification ou téléchargent des fichiers malveillants.
La sécurité informatique avec Akamai
Les solutions de sécurité contre les cybermenaces d'Akamai protègent l'ensemble de votre surface d'attaque. Nos technologies sont soutenues par des centaines d'experts spécialistes des menaces qui analysent chaque jour 300 To de données d'attaque, les transformant en informations intégrées, pour une protection automatisée contre les menaces croissantes. Déployées sur une plateforme mondiale qui s'étend des applications et de l'infrastructure jusqu'à l'utilisateur, les solutions de sécurité Akamai bloquent les attaques dans le cloud et en bordure du réseau, avant qu'elles ne puissent mettre en péril les applications et l'infrastructure.
Ces solutions fournissent une protection de bout en bout pour se défendre contre de nombreuses menaces multivectorielles. Notre technologie protège ainsi l'ensemble de votre écosystème et vous offre une protection complète dans plusieurs domaines de la sécurité informatique.
- Sécurité Zero Trust. Bloquez les mouvements latéraux et sécurisez les ressources informatiques stratégiques grâce à des outils afin de les visualiser et de les segmenter dans le centre de données, le cloud ou l'infrastructure de cloud hybride. Renforcez les processus d'authentification et protégez les comptes de vos employés contre les violations de données grâce à une authentification multifactorielle. Connectez en toute sécurité les utilisateurs et les terminaux à Internet grâce à une passerelle Web sécurisée. Adaptez l'accès à distance tout en évitant les VPN lents et peu pratiques.
- Sécurité des applications et des API. Optez pour une sécurité tout-en-un et sans compromis pour les applications, les sites Web et les API. Faites confiance à un DNS hautement sécurisé pour des applications Web et des API toujours disponibles. Protégez vos sites Web des menaces côté client en détectant et bloquant les activités malveillantes.
- Protection contre le piratage de compte. Bloquez les bots les plus dangereux et les plus sournois avant qu'ils n'érodent la confiance des clients. Empêchez le piratage de comptes grâce à des solutions de protection des données qui vous protègent des fraudeurs et préservent la confiance. Réduisez les obstacles pour les clients lorsqu'ils s'inscrivent, s'authentifient ou se connectent, pour offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisée.
- Protection contre les attaques DDoS. Bloquez les attaques DDoS avec la meilleure défense à grande échelle.
Gardez une longueur d'avance sur les menaces grâce à la solution Managed Security Service d'Akamai
Pour protéger vos sites Web, vos réseaux informatiques, vos applications, vos API et vos utilisateurs, vos équipes de sécurité informatique ont besoin d'une expertise approfondie et d'une technologie de pointe. Akamai Managed Security Service (MSS) propose les deux.
Votre équipe MSS associe aux besoins de votre entreprise une stratégie de sécurité qui intègre l'expertise du secteur et les meilleures pratiques, le tout appuyé par l'envergure mondiale d'Akamai Cloud. Notre surveillance proactive des incidents de sécurité permet une détection anticipée des menaces, tandis que les rapports consultatifs fournissent des informations exploitables sur les menaces. En effet, si votre entreprise fait l'objet d'une attaque, notre équipe d'ingénieurs de sécurité expérimentés vous aidera à mettre en œuvre les réponses appropriées pour atténuer rapidement les menaces actives.
La diligence en matière de sécurité est essentielle dans un écosystème des menaces en constante évolution. Votre équipe MSS s'engage donc à mettre régulièrement à jour les configurations de gestion des risques et de sécurité afin de maintenir les niveaux de protection les plus élevés possible. Nos experts en sécurité prennent également en charge les solutions de sécurité informatique d'Akamai capables de s'adapter pour prévenir les attaques de déni de service distribué (DDoS) de grande envergure, bloquer les activités de bots nuisibles, mais aussi détecter et atténuer les vulnérabilités de script.
Grâce aux services de sécurité informatique gérés d'Akamai, vous pouvez :
- réduire les risques en vous appuyant sur un service géré unique et complet pour votre stratégie de sécurité et vos solutions de sécurité intégrées ;
- détecter les menaces plus tôt grâce à une surveillance proactive des anomalies comportementales ;
- Découvrez une défense experte avec un accès 24 h sur 24 et 7 j sur 7 au centre de commandement des opérations de sécurité (SOCC) d'Akamai
- réduire plus rapidement les risques liés aux ransomwares, aux attaques Zero Day et aux menaces persistantes avancées grâce à des informations unifiées et à l'efficacité opérationnelle de notre SOCC mondial ;
- réduire votre surface d'attaque grâce à des informations de sécurité basées sur des analyses approfondies, des évaluations et des rapports consultatifs améliorés.
Foire aux questions (FAQ)
La sécurité informatique englobe les stratégies, les programmes et la technologie mis en place pour empêcher tout accès non autorisé aux ressources informatiques telles que les ordinateurs, les réseaux et les données. Elle vise à empêcher les pirates informatiques de pénétrer dans l'écosystème informatique d'une entreprise et les initiés d'exposer accidentellement ou de manière malveillante des données, de révéler des informations d'identification ou de télécharger des logiciels malveillants. La sécurité informatique englobe diverses initiatives, notamment la sécurité du réseau, la sécurité du cloud, la sécurité des applications et la sécurité des points de terminaison.
Les principes fondamentaux de la sécurité de l'information sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La confidentialité protège les données contre tout accès ou divulgation non autorisé. L'intégrité protège les données contre toute modification non autorisée ou accidentelle. La disponibilité garantit l'accès aux données aux utilisateurs autorisés en cas de besoin.
La sécurité informatique et la sécurité de l'information sont deux termes utilisés pour décrire la pratique qui consiste à protéger les réseaux, les systèmes et les données contre les attaques malveillantes. La différence entre les deux réside dans le fait que la sécurité informatique se concentre sur la protection de l'infrastructure informatique d'une entreprise, tandis que la sécurité de l'information se concentre sur la protection des ressources d'information de l'entreprise.
