Qu'est-ce que la sécurité informatique ?

Les cybercriminels trouvent sans cesse de nouveaux moyens plus efficaces d'attaquer votre écosystème digital. Qu'il s'agisse de ransomwares dévastateurs, de logiciels malveillants, de campagnes de type BEC (Business Email Compromise, ou Compromission par e-mail d'entreprise), ou encore de programmes d'hameçonnage, d'information d'identification compromises ou d'attaques Zero Day sur les applications Web et les API, le nombre de menaces de sécurité semble augmenter de jour en jour.

À mesure que les entreprises deviennent de plus en plus interconnectées et que les systèmes informatiques reposent de plus en plus sur l'infrastructure cloud, une bonne défense requiert une approche multicouche qui protège l'ensemble de votre écosystème. Notez toutefois que la gestion de solutions multipoints est à la fois complexe et coûteuse et peut rapidement épuiser les budgets consacrés à la sécurité informatique et nuire à la flexibilité et à la vitesse de l'entreprise.

Akamai peut vous aider. Notre portefeuille complet de solutions de cybersécurité entoure et protège l'ensemble de votre écosystème, y compris les environnements cloud, les applications, les API et les utilisateurs afin de garantir la sécurité de votre entreprise face aux risques de sécurité, sans ralentir ses performances.