Was ist IT-Sicherheit?

Erstklassige IT-Sicherheit verhindert Cyberkriminalität und Datendiebstahl – und die verheerenden Auswirkungen, die diese auf ein Unternehmen haben können. Sicherheitslösungen können dazu beitragen, Datenverluste, Finanzdiebstahl und Rufschädigungen für ein Unternehmen zu verhindern. Durch die Implementierung von mehrschichtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen schützen Unternehmen auch ihre Nutzer, Kunden, Partner und Anbieter vor Cyberangriffen.
Der Schlüssel zur IT-Sicherheit: Eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur
Cyberkriminelle finden permanent neue und effektivere Wege, Ihr digitales Ökosystem anzugreifen. Von verheerenden Ransomware-, Malware- und BEC-Kampagnen (Business Email Compromise) bis hin zu Phishing, kompromittierten Anmeldedaten und Zero-Day-Angriffen auf Webanwendungen und APIs – die Anzahl der Sicherheitsbedrohungen scheint von Tag zu Tag zu wachsen.
Da Unternehmen zunehmend mehr untereinander vernetzt sind und Computersysteme sich immer stärker auf Cloudinfrastrukturen stützen, erfordert eine gute Sicherheitsstrategie einen mehrschichtigen Ansatz, der Ihr gesamtes Ökosystem abdeckt. Allerdings ist die Verwaltung mehrerer Einzellösungen ein kostspieliges und komplexes Unterfangen, das IT-Sicherheitsbudgets schnell aufbrauchen und die Flexibilität und Geschwindigkeit des Unternehmens beeinträchtigen kann.
Akamai bietet die Lösung. Unser umfassendes Portfolio an Cybersicherheitslösungen umgibt und schützt Ihr gesamtes Ökosystem – Clouds, Anwendungen, APIs und Nutzer. So wird Ihr Unternehmen vor Sicherheitsrisiken geschützt, ohne dass Ihre Performance darunter leidet.
Die Herausforderungen der IT-Sicherheit in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft
Zur Verwaltung von IT-Sicherheit müssen Ihre Teams Strategien entwickeln, um jedes Element Ihrer Angriffsfläche zu schützen.
- Webanwendungen. Botnets, Denial-of-Service-Angriffe und Angriffe auf Webanwendungen können Websites und Webanwendungen schnell lahmlegen. Wenn diese Ressourcen für den Betrieb unerlässlich sind, können erfolgreiche Angriffe in Ihrem Unternehmen enormen Schaden anrichten.
- APIs. Ihre APIs sind für die geschäftliche Kommunikation, Zusammenarbeit und Agilität unerlässlich. Aber sie erweitern auch Ihre Angriffsfläche und bieten Cyberkriminellen noch mehr Möglichkeiten, unrechtmäßigen Zugriff auf Ihr Netzwerk zu erlangen.
- Rechenzentren. Die kritischen Infrastruktur-Assets Ihres Rechenzentrums können durch Denial-of-Service-Angriffe, schädliche Software und Angriffe wie Ransomware-Kampagnen manipuliert, gestohlen oder unterbrochen werden, wenn derartige Angriffe sich durch laterale Bewegungen unentdeckt innerhalb Ihres Netzwerks ausbreiten.
- DNS-Services. Ihre DNS-Services (Domain Name System) sind anfällig für Denial-of-Service-Angriffe, Fälschungen und Manipulationen. Der Schutz von DNS-Services (Link zu https://www.akamai.com/de/products/edge-dns) ist unerlässlich, um zu gewährleisten, dass diese vertrauenswürdig, schnell und verfügbar sind, damit Besucher Ihre Websites und Anwendungen immer finden.
- Mitarbeiter. Trotz Ihrer kontinuierlichen Bemühungen, das Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen zu schärfen, geht das größte Risiko in Ihrer Sicherheitsabwehr von Ihren Mitarbeitern aus. Ausgeklügelte Phishing- und Social-Engineering-Angriffe können sie dazu bringen, vertrauliche Informationen weiterzugeben, Anmeldedaten offenzulegen oder schädliche Dateien herunterzuladen.
IT-Sicherheit mit Akamai
Die Akamai-Lösungen für den Schutz vor Cyberbedrohungen bieten Schutz für Ihre gesamte Angriffsfläche. Hunderte von Experten unterstützen unsere Technologien und analysieren täglich 300 TB an Angriffsdaten für integrierte Erkenntnisse und automatisierten Bedrohungsschutz. Diese Lösungen werden auf einer globalen Plattform bereitgestellt, die sich von Anwendungen und der Infrastruktur bis hin zu den Nutzern erstreckt, stoppen Angriffe in der Cloud und am Netzwerkrand, bevor diese zur Gefahr für Anwendungen und die Infrastruktur werden.
Die IT-Sicherheitslösungen von Akamai bieten End-to-End-Schutz vor einer Vielzahl von Multi-Vektor-Angriffen. Unsere Technologie deckt Ihr gesamtes Ökosystem ab und bietet umfassenden Schutz für mehrere Bereiche der IT-Sicherheit.
- Zero-Trust-Sicherheit. Stoppen Sie die laterale Netzwerkbewegung und schützen Sie kritische IT-Ressourcen im Rechenzentrum, in der Cloud oder in der Hybrid-Cloud-Infrastruktur mit entsprechenden Tools zum Visualisieren und Segmentieren. Stärken Sie Authentifizierungsprozesse und schützen Sie Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung. Ermöglichen Sie sichere Verbindungen von Nutzern und Geräten mit dem Internet über ein Secure Web Gateway. Skalieren Sie den Remotezugriff und vermeiden Sie langsame, umständliche VPNs.
- API- und Anwendungssicherheit. Vertrauen Sie auf kompromisslose Sicherheit für Anwendungen, Websites und APIs aus einer Hand. Hochsichere DNS-Services sorgen für unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von Web-Apps und APIs. Schützen Sie Websites vor clientseitigen Bedrohungen, indem Sie schädliche Aktivitäten erkennen und blockieren.
- Schutz vor Kontoübernahmen. Stoppen Sie selbst besonders gefährliche und gut getarnte Bots, bevor diese das Vertrauen Ihrer Kunden untergraben. Verhindern Sie Kontoübernahmen durch Datenschutzmaßnahmen, die Betrügern keinen Zugriff ermöglichen und auf die Sie sich verlassen können. Bieten Sie Kunden bei der Registrierung, Authentifizierung oder Anmeldung ein reibungsloses, nahtloses und personalisiertes Nutzererlebnis.
- DDoS-Schutz. Stoppen Sie DDoS-Angriffe jeder Größe mit schneller, hocheffektiver Vorfallsreaktion.
Mit Akamai Managed Security Service sind Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus
Zum Schutz Ihrer Websites, Computernetzwerke, Anwendungen, APIs und Nutzer benötigen Ihre IT-Sicherheitsteams fundiertes Fachwissen und erstklassige Technologie. Akamai Managed Security Service (MSS) bietet beides.
Ihr MSS-Team entwickelt eine Sicherheitsstrategie gemäß Ihren Geschäftsanforderungen, die Branchenkenntnisse und Best Practices vereint. Alle diese Vorteile erhalten Sie dank der globalen Reichweite der Akamai Cloud. Unsere proaktive Überwachung von Sicherheitsereignissen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Bedrohungen, während beratendes Reporting Threat Intelligence für verwertbare Erkenntnisse liefert. Bei einem Angriff auf Ihr Unternehmen hilft Ihnen unser Team erfahrener Sicherheitstechniker beim Einsatz der richtigen Maßnahmen, um aktive Bedrohungen schnell abzuwehren.
In einer sich ständig ändernden Bedrohungslandschaft ist Due Diligence im Bereich Sicherheit unerlässlich. Ihr MSS-Team aktualisiert regelmäßig die Risikomanagement- und Sicherheitskonfigurationen, um ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten. Unsere Sicherheitsexperten unterstützen auch IT-Sicherheitslösungen von Akamai. Diese können skaliert werden, um große DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) abzuwehren, Aktivitäten von schädlichen Bots zu blockieren und Schwachstellen in Skripten zu erkennen und zu beseitigen.
Die Managed IT Security Services ermöglichen Ihnen:
- Risiken zu minimieren, indem Sie sich bei Ihrer Sicherheitsstrategie und Ihren integrierten Sicherheitslösungen auf einen einzigen, umfassenden Managed Service verlassen
- Bedrohungen mit proaktiver Überwachung von Verhaltensanomalien frühzeitig zu erkennen
- Einen von Experten entwickelten Schutz mit rund um die Uhr verfügbaren Zugriff auf das Akamai Security Operations Command Center (SOCC)
- Ransomware, Zero-Day-Angriffe und Advanced Persistent Threats mit den einheitlichen Einblicken und der betrieblichen Effizienz unseres globalen SOCC schneller abzuwehren
- Ihre Angriffsfläche durch Security Intelligence auf Grundlage von detaillierten Analysen, Bewertungen und erweiterten Beratungsberichten zu reduzieren
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
IT-Sicherheit umfasst Strategien, Programme und Technologien, die den unbefugten Zugriff auf IT-Ressourcen wie Computer, Netzwerke und Daten verhindern sollen. IT-Sicherheit soll verhindern, dass Hacker in das IT-Ökosystem eines Unternehmens eindringen, und Insider versehentlich oder böswillig Daten offenlegen, Anmeldedaten preisgeben oder schädliche Malware herunterladen. IT-Sicherheit kann eine Vielzahl von Initiativen umfassen, einschließlich Netzwerksicherheit, Cloudsicherheit, Anwendungssicherheit und Endpunktsicherheit.
Die Kernprinzipien der IT-Sicherheit sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Vertraulichkeit schützt Daten vor unbefugtem Zugriff oder Offenlegung. Integrität schützt Daten vor unbefugter oder versehentlicher Modifikation. Verfügbarkeit stellt sicher, dass autorisierte Nutzer bei Bedarf auf Daten zugreifen können.
Die Bezeichnungen „IT-Sicherheit“ und „Infosec“ umschreiben den Schutz von Netzwerken, Systemen und Daten vor böswilligen Angriffen. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, dass sich IT-Sicherheit auf den Schutz der IT-Infrastruktur eines Unternehmens konzentriert, während bei Infosec der Schutz der Informationsbestände des Unternehmens im Mittelpunkt steht.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.