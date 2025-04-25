Was ist IT-Sicherheit?

Cyberkriminelle finden permanent neue und effektivere Wege, Ihr digitales Ökosystem anzugreifen. Von verheerenden Ransomware-, Malware- und BEC-Kampagnen (Business Email Compromise) bis hin zu Phishing, kompromittierten Anmeldedaten und Zero-Day-Angriffen auf Webanwendungen und APIs – die Anzahl der Sicherheitsbedrohungen scheint von Tag zu Tag zu wachsen.

Da Unternehmen zunehmend mehr untereinander vernetzt sind und Computersysteme sich immer stärker auf Cloudinfrastrukturen stützen, erfordert eine gute Sicherheitsstrategie einen mehrschichtigen Ansatz, der Ihr gesamtes Ökosystem abdeckt. Allerdings ist die Verwaltung mehrerer Einzellösungen ein kostspieliges und komplexes Unterfangen, das IT-Sicherheitsbudgets schnell aufbrauchen und die Flexibilität und Geschwindigkeit des Unternehmens beeinträchtigen kann.

Akamai bietet die Lösung. Unser umfassendes Portfolio an Cybersicherheitslösungen umgibt und schützt Ihr gesamtes Ökosystem – Clouds, Anwendungen, APIs und Nutzer. So wird Ihr Unternehmen vor Sicherheitsrisiken geschützt, ohne dass Ihre Performance darunter leidet.