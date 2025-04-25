サイバー犯罪者は、デジタルエコシステムを攻撃する新たな方法を常に探しています。破壊的なランサムウェア、マルウェア、ビジネスメール詐欺（BEC）キャンペーンから、フィッシングスキーム、資格情報の侵害、Web アプリケーションや API に対するゼロデイ攻撃まで、セキュリティ脅威の数は日々増加しているようです。

企業間の相互接続が増え、コンピューターシステムがクラウドインフラに依存するようになるにつれ、優れた防御にはエコシステム全体をカバーする多層的なアプローチが必要になります。しかし、複数のポイントソリューションを管理することは高コストかつ複雑であり、IT セキュリティ予算を瞬く間に枯渇させ、ビジネスのアジリティとスピードを低下させる可能性があります。

そこで役立つのが Akamai のソリューションです。Akamai が提供するサイバーセキュリティソリューションの包括的なポートフォリオは、クラウド、アプリ、API、ユーザーなどのエコシステム全体を保護し、ビジネスを減速させることなくセキュリティリスクから守ります。