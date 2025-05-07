¿Qué es la seguridad de TI?

Los ciberdelincuentes buscan constantemente nuevas y mejores formas de atacar su ecosistema digital. Desde devastadores programas de ransomware, malware y campañas de correo electrónico empresarial (BEC) hasta esquemas de phishing, credenciales comprometidas y ataques de día cero a aplicaciones web y API: el número de amenazas de seguridad parece aumentar cada día.

Con las empresas cada vez más interconectadas y los sistemas informáticos más dependientes de la infraestructura de nube, contar una buena defensa requiere un enfoque multicapa que cubra todo su ecosistema. Sin embargo, la gestión de varias soluciones puntuales es una tarea costosa y compleja que puede agotar rápidamente los presupuestos de seguridad de TI y obstaculizar la agilidad y la velocidad de la empresa.

Akamai puede ser de gran ayuda. Nuestra completa cartera de soluciones de seguridad rodea y protege todo su ecosistema (nubes, aplicaciones, API y usuarios) para mantener su empresa a salvo de los riesgos de seguridad sin ralentizarse.