¿Qué es la seguridad de TI?

La seguridad de TI superior evita la ciberdelincuencia y las filtraciones de datos, así como su impacto devastador en las organizaciones. Las soluciones de seguridad pueden ayudar a evitar la pérdida de datos, el robo financiero y el daño a la reputación de una empresa. Al implementar un enfoque multicapa de la seguridad de TI, las empresas también pueden proteger a sus usuarios, clientes, partners y proveedores frente a los ciberataques.
La clave de la seguridad de la tecnología de la información: una defensa multicapa
Los ciberdelincuentes buscan constantemente nuevas y mejores formas de atacar su ecosistema digital. Desde devastadores programas de ransomware, malware y campañas de correo electrónico empresarial (BEC) hasta esquemas de phishing, credenciales comprometidas y ataques de día cero a aplicaciones web y API: el número de amenazas de seguridad parece aumentar cada día.
Con las empresas cada vez más interconectadas y los sistemas informáticos más dependientes de la infraestructura de nube, contar una buena defensa requiere un enfoque multicapa que cubra todo su ecosistema. Sin embargo, la gestión de varias soluciones puntuales es una tarea costosa y compleja que puede agotar rápidamente los presupuestos de seguridad de TI y obstaculizar la agilidad y la velocidad de la empresa.
Akamai puede ser de gran ayuda. Nuestra completa cartera de soluciones de seguridad rodea y protege todo su ecosistema (nubes, aplicaciones, API y usuarios) para mantener su empresa a salvo de los riesgos de seguridad sin ralentizarse.
El reto de la seguridad de TI en un panorama de amenazas en constante evolución
A la hora de gestionar la seguridad de TI, sus equipos deben desarrollar estrategias para proteger todos los elementos de la superficie de ataque.
- Aplicaciones web. Las botnets, los ataques de denegación de servicio y los ataques a aplicaciones web pueden cerrar rápidamente sitios web y aplicaciones web. Cuando estos activos son esenciales para las operaciones, el éxito de los ataques puede tener un enorme impacto en su empresa.
- API. Las API son esenciales para la agilidad, la colaboración y la competitividad en el entorno empresarial. Sin embargo, también amplían su superficie de ataque, lo que ofrece a los ciberdelincuentes aún más oportunidades de obtener acceso ilegítimo a su red.
- Centros de datos. Los activos de la infraestructura crítica de su centro de datos pueden dañarse, robarse o verse interrumpidos por ataques de denegación de servicio, software malicioso y ofensivas como campañas de ransomware que utilizan el movimiento lateral para propagarse sin ser detectados dentro del perímetro de la red.
- Servicios DNS. Los servicios del sistema de nombres de dominio (DNS) son vulnerables a ataques de denegación de servicio, falsificación y manipulación. La protección de los servicios DNS (enlace a https://www.akamai.com/products/edge-dns) es esencial para garantizar que su fiabilidad, rapidez y disponibilidad, de modo que los visitantes puedan encontrar siempre sus sitios web y aplicaciones.
- Empleados. A pesar de sus esfuerzos continuos por aumentar la concienciación sobre las medidas de seguridad, sus empleados son los eslabones más débiles de sus defensas de seguridad. Los sofisticados ataques de phishing e ingeniería social pueden engañarlos para que compartan información confidencial, revelen credenciales o descarguen archivos maliciosos.
Seguridad de TI con Akamai
Lassoluciones de Akamai para la seguridad contra ciberamenazas proporcionan protección para toda su superficie de ataque. Nuestras tecnologías están respaldadas por cientos de investigadores expertos en amenazas que analizan 300 TB de datos de ataques al día y los convierten en inteligencia integrada y protección automatizada contra las amenazas. Desplegadas en una plataforma global que abarca desde las aplicaciones y la infraestructura hasta el usuario, y detienen los ataques en la nube y en el Edge de la red, antes de que puedan poner en peligro las aplicaciones y la infraestructura.
Las soluciones de seguridad de TI de Akamai proporcionan protección integral para defenderse de una amplia gama de ataques multivectoriales. Nuestra tecnología cubre todo su ecosistema, proporcionando una protección completa para varias áreas de seguridad de TI.
- Seguridad Zero Trust. Detenga el movimiento lateral y proteja los activos de TI esenciales con herramientas que permiten visualizar y segmentar los activos en el centro de datos, la nube o la infraestructura de nube híbrida. Refuerce los procesos de autenticación y proteja las cuentas de los empleados frente a filtraciones de datos con una autenticación multifactorial a prueba de phishing Conecte de forma segura a los usuarios y los dispositivos a Internet con una puerta de enlace web segura. Amplíe el acceso remoto y evite las VPN lentas y engorrosas.
- Seguridad de aplicaciones y API. Confíe en una seguridad integral y sin riesgos para sitios web, aplicaciones y API. Deposite su confianza en unos servicios DNS altamente seguros para un servicio ininterrumpido de aplicaciones web y API. Defienda sus sitios web de las amenazas del lado del cliente detectando y bloqueando la actividad maliciosa.
- Protección contra el robo de cuentas. Detenga los bots más peligrosos y evasivos antes de que puedan afectar a la confianza de sus clientes. Evitar fraude de robo de cuentas con protecciones de datos que mantienen a los estafadores a raya y la confianza intacta. Reduzca la fricción de los clientes a medida que se registran, autentican o inician sesión para ofrecer una experiencia de usuario perfecta y personalizada.
- Protección contra DDoS. Detenga los ataques DDoS con la protección más rápida y la respuesta a incidentes más eficaz a escala.
Vaya un paso por delante de las amenazas con Akamai Managed Security Service
Para mantener la seguridad de sus sitios web, redes informáticas, aplicaciones, API y usuarios, sus equipos de seguridad de TI necesitan una amplia experiencia y tecnología de primera clase. Managed Security Service (MSS) de Akamai proporciona ambos.
Su equipo de MSS fijará una estrategia de seguridad acorde a las necesidades de su empresa, que integra la experiencia y las mejores prácticas del sector, todo ello con el respaldo a escala global de Akamai Cloud. Nuestra supervisión proactiva de eventos de seguridad ofrece una detección temprana de amenazas, y los informes de asesoría le proporcionan información práctica sobre las amenazas. Si su empresa sufre un ataque, nuestro equipo de ingenieros de seguridad experimentados le ayudará a implementar las respuestas adecuadas para mitigar las amenazas activas rápidamente.
La diligencia en materia de seguridad es esencial en un panorama de amenazas en constante cambio. Su equipo de MSS actualizará periódicamente la gestión de riesgos y las configuraciones de seguridad para mantener los niveles más altos de protección. Nuestros expertos en seguridad también apoyan las soluciones de seguridad de TI de Akamai, que pueden escalarse para evitar grandes ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), bloquear la actividad de bots dañinos, y detectar y mitigar las vulnerabilidades de los scripts.
Con los servicios de seguridad de TI gestionados de Akamai, puede:
- Minimizar el riesgo, al confiar en un único servicio gestionado completo para su estrategia de seguridad y soluciones de seguridad integradas
- Detectar las amenazas antes, con la supervisión proactiva de las anomalías de comportamiento
- Escalar sus defensas creadas por expertos con acceso ininterrumpido al Akamai Security Operations Command Center (SOCC) de Akamai.
- Mitigar las amenazas persistentes avanzadas, de día cero y de ransomware más rápido gracias a la información unificada y la eficiencia operativa de nuestro SOCC global
- Reducir la superficie de ataque con inteligencia de seguridad basada en análisis en profundidad, evaluaciones e informes de asesoramiento mejorados
Preguntas frecuentes
La seguridad de TI abarca estrategias, programas y tecnología diseñados para evitar el acceso no autorizado a activos de tecnología de la información, como ordenadores, redes y datos. La seguridad de TI tiene como objetivo impedir que los hackers entren en el ecosistema de TI de una organización y evitar que los usuarios internos expongan datos, revelen credenciales o descarguen malware dañino de forma accidental o malintencionada. La seguridad de TI puede abarcar una serie de iniciativas, entre las que se incluyen la seguridad de la red, la seguridad de la nube, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de los terminales.
Los principios básicos de la seguridad de la información son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad protege los datos del acceso o la divulgación no autorizados. La integridad protege los datos de modificaciones no autorizadas o accidentales. La disponibilidad garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos cuando sea necesario.
La seguridad de TI y la seguridad de la información son términos que se utilizan para describir la práctica de proteger redes, sistemas y datos contra ataques maliciosos. La diferencia entre ambos es que la seguridad de TI se centra en proteger la infraestructura de TI de una organización, mientras que la seguridad de la información se centra en proteger los activos de información de la organización.
