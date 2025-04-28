Che cos'è la sicurezza IT?

I criminali informatici perfezionano di continuo sempre nuovi metodi per violare l'ecosistema digitale. Dalle devastanti campagne di attacchi ransomware, malware e BEC (Business Email Compromise) ai programmi di phishing e compromissione delle credenziali fino agli attacchi zero-day sferrati contro API e app web, il numero di minacce alla sicurezza cresce giorno dopo giorno a ritmi vertiginosi.

Con aziende sempre più interconnesse e sistemi informatici che si affidano pesantemente all'infrastruttura cloud, un sistema di difesa efficace richiede un approccio su più livelli che copra l'ecosistema nel suo complesso. La gestione di più soluzioni può essere costosa e complicata e prosciugare in men che non si dica i budget destinati alla sicurezza IT, con ricadute sull'agilità e sulla velocità aziendali.

È qui che entra in gioco Akamai. La nostra gamma completa di soluzioni per la cybersecurity abbraccia e protegge l'ecosistema aziendale, ovvero cloud, app, API e utenti, per tenere le attività al sicuro dai rischi senza intralciarle.