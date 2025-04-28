Che cos'è la sicurezza IT?

Una sicurezza IT di livello superiore impedisce le violazioni di dati e gli attacchi dei malintenzionati e l'impatto devastante che hanno sulle organizzazioni. Le soluzioni di sicurezza aiutano le organizzazioni a prevenire la perdita di dati e i danni alla reputazione. Implementando un approccio multilivello alla sicurezza IT, le aziende proteggono inoltre dai criminali informatici utenti, clienti, partner e fornitori.
La soluzione per la sicurezza IT: una difesa su più livelli
I criminali informatici perfezionano di continuo sempre nuovi metodi per violare l'ecosistema digitale. Dalle devastanti campagne di attacchi ransomware, malware e BEC (Business Email Compromise) ai programmi di phishing e compromissione delle credenziali fino agli attacchi zero-day sferrati contro API e app web, il numero di minacce alla sicurezza cresce giorno dopo giorno a ritmi vertiginosi.
Con aziende sempre più interconnesse e sistemi informatici che si affidano pesantemente all'infrastruttura cloud, un sistema di difesa efficace richiede un approccio su più livelli che copra l'ecosistema nel suo complesso. La gestione di più soluzioni può essere costosa e complicata e prosciugare in men che non si dica i budget destinati alla sicurezza IT, con ricadute sull'agilità e sulla velocità aziendali.
È qui che entra in gioco Akamai. La nostra gamma completa di soluzioni per la cybersecurity abbraccia e protegge l'ecosistema aziendale, ovvero cloud, app, API e utenti, per tenere le attività al sicuro dai rischi senza intralciarle.
Problematiche della sicurezza IT in un panorama delle minacce in evoluzione
Per gestire al meglio la sicurezza IT i vostri team devono sviluppare strategie mirate a proteggere ogni elemento della superficie di attacco.
- Applicazioni web. Botnet, attacchi DoS (Denial-of-Service) e attacchi mirati alle applicazioni web possono mettere fuori uso in poco tempo siti web e applicazioni web. Se la vostra attività aziendale coincide con queste risorse, gli attacchi possono avere un impatto devastante.
- API. Le API sono essenziali per la collaborazione e l'agilità aziendale e per restare competitivi. Ma hanno lo svantaggio di ampliare la superficie di attacco offrendo ai criminali più opportunità di ottenere l'accesso illegale alla rete.
- Data center. Le risorse chiave dell'infrastruttura ospitate nel data center possono essere corrotte, sottratte o bloccate da attacchi DoS, software dannosi e campagne ransomware, che avvalendosi del movimento laterale si diffondono indisturbate entro il perimetro di rete.
- Servizi DNS. I servizi DNS (Domain Name System) sono vulnerabili agli attacchi DoS e a tentativi di contraffazione e manipolazione. La protezione dei servizi (https://www.akamai.com/it/products/edge-dns) è essenziale perché garantirne disponibilità, affidabilità e velocità e per consentire ai visitatori di trovare sempre siti web e applicazioni.
- Dipendenti. Nonostante gli sforzi per aumentare la consapevolezza in merito alle misure di sicurezza, i dipendenti restano l'anello debole della strategia di difesa. Sofisticati attacchi di phishing e social engineering possono indurli a condividere informazioni sensibili, rivelare credenziali o scaricare file dannosi.
La sicurezza IT con Akamai
Le soluzioni per la sicurezza contro le minacce informatiche di Akamai forniscono una protezione all'intera superficie di attacco. Le nostre tecnologie sono supportate da centinaia di ricercatori esperti che analizzano 300 TB di dati ogni giorno per disporre di un'intelligence integrata e una protezione automatica contro le minacce. Implementate su una piattaforma globale che dalle applicazioni e dall'infrastruttura arriva fino all'utente, le soluzioni per la sicurezza di Akamai bloccano gli attacchi nel cloud e sull'edge, prima che le applicazioni e l'infrastruttura siano messe a rischio.
Le soluzioni per la sicurezza IT di Akamai forniscono una difesa end-to-end contro un'ampia gamma di attacchi multivettore. La nostra tecnologia copre l'intero ecosistema, offrendo una protezione completa per più aree della sicurezza IT.
- Sicurezza Zero Trust. Bloccate il movimento laterale e proteggete i beni IT strategici con strumenti che consentono di visualizzare e segmentare le risorse nel data center, nel cloud o nell'infrastruttura cloud ibrida. Rafforzate i processi di autenticazione e proteggete gli account dei dipendenti dalle violazioni di dati con l'autenticazione multifattore a prova di phishing. Connettete utenti e dispositivi a Internet in modo sicuro con un SWG. Scalate l'accesso remoto evitando VPN lente e ingombranti.
- Sicurezza delle applicazioni e delle API. Affidatevi a una sicurezza centralizzata senza compromessi per siti web, applicazioni e API. Affidatevi a un DNS altamente sicuro per una disponibilità ininterrotta di API e app web. Difendete i siti web dalle minacce lato client individuando e bloccando le attività dannose.
- Protezione dal controllo degli account. Bloccate i bot più subdoli e pericolosi prima che compromettano la fiducia dei clienti. Prevenite il furto degli account con una protezione dei dati che tiene al largo le frodi e non intacca la fiducia degli utenti. Riducete le criticità dei clienti nelle fasi di registrazione, autenticazione o accesso per una user experience personalizzata e fluida.
- Protezione dagli attacchi DDoS. Bloccate gli attacchi DDoS con la difesa più rapida ed efficace, su larga scala.
Prevenite le minacce con Akamai Managed Security Service
Per proteggere siti web, reti informatiche, app, API e utenti, i team addetti alla sicurezza IT necessitano di competenze eccellenti e tecnologia all'avanguardia. Akamai Managed Security Service (MSS) le fornisce entrambe.
Il team MSS definisce una strategia di sicurezza in base alle vostre esigenze aziendali integrando le competenze e le best practice del settore, il tutto supportato dalla portata globale dell'Akamai Cloud. Il monitoraggio proattivo degli eventi di sicurezza offre un tempestivo rilevamento delle minacce, mentre la generazione di rapporti da parte degli esperti fornisce l'intelligence necessaria per ottenere informazioni preziose. Se la vostra azienda subisce un attacco, il nostro team di ingegneri di sicurezza esperti vi aiuterà a implementare le risposte appropriate per mitigare rapidamente le minacce attive.
La diligence sulla sicurezza è essenziale in un panorama in cui le minacce si trasformano di continuo. Il team MSS aggiorna con regolarità le configurazioni di sicurezza per mantenere i massimi livelli in termini di protezione. I nostri esperti di sicurezza supportano inoltre le soluzioni per la sicurezza IT Akamai scalabili, in grado di impedire vasti attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) distribuiti, bloccare attività di bot dannosi, nonché rilevare e mitigare le vulnerabilità degli script.
Con i servizi di sicurezza IT gestiti di Akamai, potete:
- Minimizzare il rischio affidandosi a un servizio completo e gestito per la strategia di sicurezza e per le soluzioni di sicurezza integrate.
- Rilevare le minacce tempestivamente grazie a un monitoraggio proattivo delle anomalie nei comportamenti
- Scala un sistema di difesa creato da esperti con un accesso 24/7 al SOCC (Security Operations Command Center) di Akamai
- Mitigare più rapidamente minacce persistenti avanzate, attacchi ransomware e zero-day grazie a un'efficienza operativa e a informazioni unificate fornite da un SOCC globale
- Ridurre la superficie di attacco tramite un'intelligence di sicurezza basata su analisi approfondite, valutazioni e report avanzati degli esperti
Domande frequenti (FAQ)
La sicurezza IT comprende strategie, programmi e tecnologie pensati per prevenire gli accessi non autorizzati alle risorse di tecnologia informatica, come computer, reti e dati. La sicurezza IT mira a impedire l'accesso da parte dei criminali informatici all'ecosistema IT di un'organizzazione e a bloccare le persone interne all'organizzazione stessa per evitare che mettano a rischio dati, rivelino credenziali o scarichino malware dannoso in modo accidentale o premeditato. La sicurezza IT prevede iniziative strutturate che interessano la protezione della rete, del cloud, delle applicazioni e degli endpoint.
I fattori chiave della sicurezza informatica sono riservatezza, integrità e disponibilità. La riservatezza protegge i dati dagli accessi non autorizzati e dalla divulgazione. L'integrità protegge i dati dalla modifica non autorizzata o accidentale. La disponibilità garantisce agli utenti autorizzati di poter accedere ai dati quando è necessario.
Entrambi i termini sono usati per descrivere la pratica di proteggere reti, sistemi e dati da attacchi dannosi. Tuttavia, mentre la sicurezza IT si concentra sull'infrastruttura IT, l'infosec è dedicata alla protezione delle risorse informatiche dell'organizzazione.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.