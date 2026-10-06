敦煌网的愿景是让所有人都能参与全球贸易，他们利用 API 来传输数据并在系统间建立重要连接。正如敦煌网窦东员先生解释的那样，“随着云原生和微服务架构的大规模采用，全世界都在使用 API。”他还重点强调了与使用 API 相关的挑战和潜在风险。

除了需要努力了解其运营环境中的 API 数量之外，该公司还需要知道正在通过 API 传输哪些个人数据或敏感数据。他们还希望确保只有授权人员才能通过其 API 获得数据访问权限。

对于敦煌网（DHgate）这样必须遵守中国《网络安全法》以及 GDPR 和 CCPA 等国外法规的企业而言，此类要求至关重要。窦东员继续说道：“由于各个国家或地区出台了日益严格的法律法规，我们必须控制对 API 的使用和访问。我们需要防范可能因拒绝服务攻击、API 设计缺陷以及网络爬虫等导致的数据泄露和数据窃取。”