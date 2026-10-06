敦煌网是一家在线批发平台，负责为中国制造商和批发商与世界各地的买家牵线搭桥。自 2004 年创立以来，该公司已成为中国知名的 B2B 市场之一，为超过 225 个国家和地区的 7700 多万注册买家牵线搭桥。在启用了自己的全球电子商务批发平台后，敦煌网致力于在使用 API 进行数据传输和连接系统的同时保护敏感数据和个人数据的安全。该公司使用 Akamai 的解决方案实现了自己的安全目标。
"Akamai 的解决方案在边缘为我们的 API 提供了全面保护。”敦煌网集团技术中心 IT 基础架构和运营部总监窦东员先生
为中国企业与全球买家牵线搭桥
以保护数据安全为己任
敦煌网的愿景是让所有人都能参与全球贸易，他们利用 API 来传输数据并在系统间建立重要连接。正如敦煌网窦东员先生解释的那样，“随着云原生和微服务架构的大规模采用，全世界都在使用 API。”他还重点强调了与使用 API 相关的挑战和潜在风险。
除了需要努力了解其运营环境中的 API 数量之外，该公司还需要知道正在通过 API 传输哪些个人数据或敏感数据。他们还希望确保只有授权人员才能通过其 API 获得数据访问权限。
对于敦煌网（DHgate）这样必须遵守中国《网络安全法》以及 GDPR 和 CCPA 等国外法规的企业而言，此类要求至关重要。窦东员继续说道：“由于各个国家或地区出台了日益严格的法律法规，我们必须控制对 API 的使用和访问。我们需要防范可能因拒绝服务攻击、API 设计缺陷以及网络爬虫等导致的数据泄露和数据窃取。”
"API Security 的部署简单快捷，能够快速、显著地提高我们的监测能力。敦煌网集团技术中心 IT 基础架构和运营部总监窦东员先生
快速、轻松地部署有效防护措施
敦煌网利用一套无缝协作的 Akamai 产品完善了现有的安全措施，解决了其安全问题。在网络边缘，该公司使用了 Akamai API Security、Akamai App & API Protector 和 Akamai Bot Manager。
实际上，窦东员重点强调了 API Security 的易部署性：“API Security 的部署简单快捷，能够快速、显著地提高我们的监测能力。”他们原本认为需要在每个应用程序上都部署 API Security，但最后只需要将其作为网关部署到公司的中间 IT 层内。
在多个层上解决了安全问题
借助 API Security，该公司可以了解整个公司的全部 API 资产，同时还利用 Bot Manager 有效地检测爬虫程序流量并在边缘抵御恶意爬虫程序。原生接口功能使 API Security 能够使用 App & API Protector 来即时阻止威胁。窦东员先生表示：“API Security 使我们能够直观地了解哪些 API 资产存在重大安全漏洞并面临较高的数据泄露风险。”
如果威胁突破了该安全层，敦煌网会受到入侵检测和预防系统以及 Web 应用程序防火墙的保护。此外，他们还部署了自己的应用程序网关来执行基本安全措施，例如速率限制和对 API 访问进行身份验证。窦东员先生总结道：“Akamai 的产品与我们的努力双管齐下，解决了公司的痛点。”
敦煌网简介
敦煌网成立于 2004 年，现已成为中国出色的 B2B 跨境电商平台，每年上线商品数量超过 3400 万件。通过其在美国和英国等地的全球运营和办事处，敦煌网为数百万人提供值得信赖的产品和服务。截至 2023 年 12 月 31 日，敦煌网已为来自 225 个国家和地区的 7700 多万注册买家提供服务，并为这些买家与中国及其他国家和地区超过 260 万卖家牵线搭桥。有关更多信息，请访问 DHgate.com 并关注 @DHgate.com。
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