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其他文档

与此同时，请查看一些有用的文档，以充分利用您的试用版本：

开始试用之前

了解如何开始使用 Global Traffic Management。

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实施指南

访问完整的 Global Traffic Management 文档，以了解如何配置和使用您的试用版。

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了解 Akamai Global Traffic Management 为何是最合适的方法

查阅我们的博客文章，了解基于云的负载平衡解决方案如何超越预置型替代方案。

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