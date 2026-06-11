探索适合您需求的方案与定价——从小型项目到全球规模部署。
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘计算和 AI 工具。
全方位保护助力业务发展的应用程序— 随时随地，风雨无阻。
依托 Akamai 的敏捷性与超大规模，助力您完美打造非凡的数字体验。
借助全球云基础架构，加速出海部署——无意外账单、无供应商锁定且所有数据中心均价格透明
*详情请见促销兑换规则和条件
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘和 AI 工具。
携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势
立即注册，解锁专为您的业务打造的 AI 计算、存储与托管 K8s 服务。
联系我们的销售团队，共同探讨您的业务需求并获取理想的解决方案。
请留意 marketplace@akamai.com 发送的电子邮件，其中将包含用于开始进行 Global Traffic Management 试用配置的登录凭据。
与此同时，请查看一些有用的文档，以充分利用您的试用版本：
了解如何开始使用 Global Traffic Management。
访问完整的 Global Traffic Management 文档，以了解如何配置和使用您的试用版。
查阅我们的博客文章，了解基于云的负载平衡解决方案如何超越预置型替代方案。