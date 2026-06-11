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Akamai Functions

利用高速、高度分布式无服务器函数，构建并运行现代应用程序与 AI

试用 Akamai Functions

速度驱动现代应用程序与 AI 的蓬勃发展

Akamai Functions 在全球分布广泛的云平台上运行高速 WebAssembly 函数，助力团队高效构建、部署和扩展现代应用程序及 AI 工作负载，从而降低延迟和成本，并免去管理全球基础架构的沉重负担。

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为何选择 Akamai Functions？

瞬时启动，弹性扩展

WebAssembly 函数可在微秒级启动并自动扩展，保障现代应用程序与 AI 负载在高流量下依然响应迅捷。

全球部署，化繁为简

一次部署，全球运行。无需管理区域或基础架构，让团队专注于功能开发，而非运维。

开放架构，天生可移植

基于标准化的 WebAssembly 运行时构建，最大程度保障灵活性、可移植性，避免供应商锁定。

Akamai Functions 的工作原理

编写

使用可编译为 WebAssembly 的 Rust、Go、JavaScript、Python 等语言进行开发。

部署

通过 Spin 或 SpinKube 等开源工具，在本地、Kubernetes 或直接向边缘完成打包与部署。

运行

在基于 Wasmtime 的运行时中执行，具备强大的隔离性与内存安全保证。

扩展

默认即可在全球范围的 Akamai 分布式云上实现弹性扩展。

核心功能

微秒级极速启动，在边缘执行 WebAssembly 函数

运行 API、路由及实时逻辑，启动时间低于毫秒，确保全球用户的应用程序始终保持高响应性。

通过单一命令实现函数全球部署

一次发布，函数即可在 Akamai 分布式边缘网络上运行，无需配置区域或副本。

运行强化安全沙箱函数，无需容器或虚拟机

在隔离的 WebAssembly 沙箱中执行代码，无需管理容器或虚拟机。

根据全球流量需求函数自动扩展

根据流量变化，在多地域自动实现函数弹性扩展。

将边缘函数无缝集成至 CDN 请求与响应流程

在入站请求与出站响应阶段执行逻辑，以实现流量个性化、智能路由或内容转换。

通过边缘键值存储实现数据持久化与访问

在靠近用户的位置存储和读取数据，就近管理重定向、令牌、用户偏好及配置信息。

将身份验证、令牌与爬虫程序逻辑从源站卸载

在边缘快速决策，遇到繁重处理任务时，可无缝路由至云端 CPU 或 GPU。

面向 WebAssembly 函数的 Spin 和 SpinKube

使用 Spin 构建可移植的 WebAssembly 函数。在 SpinKube 或 Akamai Functions 上实现无缝部署。

Spin logo

Spin

构建快速 Wasm 应用程序的开发框架与 CLI 工具。

探索 Spin
SpinKube logo

SpinKube

在 Kubernetes 集群中开发与运行 Spin 应用程序。

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Akamai Functions 应用场景

融合卓越移植性、深度平台集成与绝佳的地理覆盖，赋能核心应用场景。

大规模重定向

当您发布新网站或进行流量迁移时，重定向管理会很快变成一项高成本的难题。管理数十万甚至数百万条规则，可能引发延迟、拖垮源站，并使简单的变更成为运维噩梦。而每一条重定向都必须在全球范围内即时生效，且毫不影响用户访问速度。

解决方案是将重定向逻辑迁移至边缘。借助 Akamai Functions，重定向可在用户接入点直接完成，无需回源。规则常驻内存并存储于专用键值库，即使面对海量请求，也能在数微秒内完成查询与响应。不依赖源站、不增加延迟、无需管理基础架构。

您可通过易用的重定向构建器，快速导入大规模规则集、完成验证，并在数秒内实现全球部署。从此，全球页面将加载更快，由于避免了上游流量开销降低了成本，且即使规则集不断增长，开发体验依然简洁可控。
当重定向成为发布或迁移的关键时，效率至关重要。在边缘处理海量重定向，让您快速推进、实现全球弹性扩展，并从一开始就为用户提供始终如一的极速体验。

令牌管理

对于付费内容或高价值内容而言，令牌是一道关键防线。在流量高峰时段，盗版与令牌滥用会直接影响收入，而集中式令牌服务则会引入延迟，且难以应对数百万并发查看者的规模。在多 CDN 环境中管理令牌吊销时，情况只会变得更加复杂。

解决方案是将令牌逻辑迁移至边缘运行。借助 Akamai Functions，令牌的签发、验证与撤销可在用户接入点直接完成。函数服务全球覆盖，内置多副本且毫秒级启动，保障令牌决策的瞬时性与一致性，轻松应对超高并发。

这种方式确保了合法用户畅行无阻，而令牌策略也能在全球范围内无缝执行。令牌的验证在合法用户与恶意攻击者近端同步完成，从而降低了延迟，并能实现快速、全球强制性的令牌撤销，而无需依赖脆弱的中心化系统。Akamai Functions 可无缝融入您现有的多 CDN 工作流，助您平滑扩展当前架构，无需推倒重来。

当您需要对令牌执行快速、可弹性扩展且全球一致的强制验证时，基于边缘的执行方案将是您的理想选择。边缘令牌的生成与验证机制，能够在全球流量增长时，有效保护付费内容、维持性能表现，并持续保持管控。

爬虫程序管理

现代爬虫程序已实现高度拟人化。它们会执行 JavaScript、遵循正常的导航路径，并融入合法流量中。这使得检测变得困难，并提高了风险。您需要快速、准确地识别恶意自动化流量，同时不增加延迟或干扰真实用户。与此同时，诸如硬性拦截或错误页面这类明显的缓解策略可能会适得其反，因为它们会“训练”攻击者不断适应并绕过防御。

Akamai Bot Manager 通过精准识别恶意及干扰性爬虫程序，解决了检测难题。然而，真正的挑战在于检测之后该如何处置。通过将 Bot Manager 与 Akamai Functions 结合，即可灵活设定抵御措施。我们无需直接阻断流量，而是可将已识别的爬虫程序路由至一个函数，由其动态生成针对爬虫程序的响应。

这些响应在爬虫看来毫无破绽，实则已悄然对敏感数据进行了汇总、移除或混淆。此举能在不暴露己方检测行为的前提下，有效保护内容与业务逻辑。为实现规模化高效运营，系统可将生成的响应存储于专用键值数据库，或缓存在 Akamai 的 CDN 网络中。这使得重复的爬虫程序请求能被即时处理，且对性能毫无影响。

最终可实现先进的爬虫程序检测与缓解——在有效保护合法流量的同时，维持极速性能，并能随爬虫程序行为的变化而同步进化。从此，您可对爬虫程序的处置策略实现精准控制，而无需依赖静态规则或打扰用户的验证环节。

查看 Bot Manager

高度个性化

如果您依赖通用的产品页面，就会提升错失转化率和用户参与度的机会。然而，传统的个性化方法本身也有其自身的权衡取舍。预生成并存储个性化变体会增加成本与运营负担，而集中式推理则会引入延迟，破坏购物者所期待的快捷体验。

更好的替代方案是在边缘实现实时个性化。通过将 Akamai Functions 与运行于 Akamai Cloud 上的大语言模型相结合，可在靠近用户处实时生成个性化的内容。当客户成为回头客并积累购买记录后，系统便能利用位置、过往行为等实时数据，即时定制专属产品页，彻底告别预先创建海量页面版本的繁琐。

推理任务在 Akamai Cloud 的边缘 GPU 上运行，响应迅捷，并在全球范围内提供一致的体验。个性化逻辑仅在需要时执行，可随流量自动扩缩，并支持您自由选择多样化的模型来匹配业务策略，从而避免供应商锁定。

最终打造出一种真正个性化且随处畅快的购物体验。您可以在提供动态精准产品体验来提升转化率的同时，将推理负载移至边缘，持续满足现代电商对极致性能的追求。

资源

即刻开始体验

构建您的第一个函数。跟随快速入门指南与示例，部署无服务器逻辑。

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深入探索 API、运行时与架构模式。

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无服务器计算的新一轮演进

全球分布广泛的云平台，结合高速 WebAssembly 无服务器运行时，助您轻松构建智能应用程序，实现瞬时扩缩。

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常见问题

常见问题

Akamai Functions 是一个边缘原生的无服务器平台，其默认部署模式即为全球运行 WebAssembly 函数。它使团队能够在用户数毫秒的近距离内，完成应用程序逻辑与 AI 工作流的执行，完全无需管控服务器、区域或底层基础架构。

不同于传统的区域型无服务器平台，Akamai Functions 依托 Akamai 分布式边缘架构，无处不达。平台采用具备亚毫秒级启动能力的 WebAssembly 运行时，在提供确定性低延迟体验的同时，避免了复杂多区域架构的运维负担。

不是。EdgeWorkers 专为基于轻量级 JavaScript 的 CDN 逻辑而优化。Akamai Functions 则提供了一个功能丰富的 WebAssembly 运行时，以支持更广泛的应用程序逻辑、API 及 AI 工作流，同时保持了全球负载均衡的执行能力。EdgeWorkers 与 Akamai Functions 共同构成了一套互补的无服务器解决方案。

您可以使用任何可编译为 WebAssembly 的语言，包括 Rust、Go、JavaScript 和 Python。这样的设计让团队能灵活自由选择，同时避免了绑定于单一语言或运行时的限制。

是的。Akamai Functions 支持运行真实应用程序逻辑，例如 API、微服务、事件处理以及 AI 预处理与后处理。其设计初衷是补充增强而非替代云端的 CPU、GPU 或容器。

函数只需部署一次，即可在 Akamai 的整个边缘网络上全球运行。它们具备微秒级启动速度，可根据流量自动扩展，并在靠近用户的位置执行，从而最大限度地降低延迟并减少数据出口成本。

不是。Akamai Functions 基于开放的 WebAssembly 和 WASI 标准构建，并与 Spin、SpinKube 等开源框架兼容，使得团队能够在不同环境中保持代码的可移植性。

这个方案旨在解决或缓解哪些问题或痛点？

预约 Akamai Functions 演示，亲身体验为现代应用程序与 AI 打造的、分布广泛的高速无服务器函数引擎。