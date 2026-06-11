现代爬虫程序已实现高度拟人化。它们会执行 JavaScript、遵循正常的导航路径，并融入合法流量中。这使得检测变得困难，并提高了风险。您需要快速、准确地识别恶意自动化流量，同时不增加延迟或干扰真实用户。与此同时，诸如硬性拦截或错误页面这类明显的缓解策略可能会适得其反，因为它们会“训练”攻击者不断适应并绕过防御。



Akamai Bot Manager 通过精准识别恶意及干扰性爬虫程序，解决了检测难题。然而，真正的挑战在于检测之后该如何处置。通过将 Bot Manager 与 Akamai Functions 结合，即可灵活设定抵御措施。我们无需直接阻断流量，而是可将已识别的爬虫程序路由至一个函数，由其动态生成针对爬虫程序的响应。



这些响应在爬虫看来毫无破绽，实则已悄然对敏感数据进行了汇总、移除或混淆。此举能在不暴露己方检测行为的前提下，有效保护内容与业务逻辑。为实现规模化高效运营，系统可将生成的响应存储于专用键值数据库，或缓存在 Akamai 的 CDN 网络中。这使得重复的爬虫程序请求能被即时处理，且对性能毫无影响。

最终可实现先进的爬虫程序检测与缓解——在有效保护合法流量的同时，维持极速性能，并能随爬虫程序行为的变化而同步进化。从此，您可对爬虫程序的处置策略实现精准控制，而无需依赖静态规则或打扰用户的验证环节。