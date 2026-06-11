Akamai Functions 是一个边缘原生的无服务器平台，其默认部署模式即为全球运行 WebAssembly 函数。它使团队能够在用户数毫秒的近距离内，完成应用程序逻辑与 AI 工作流的执行，完全无需管控服务器、区域或底层基础架构。
速度驱动现代应用程序与 AI 的蓬勃发展
Akamai Functions 在全球分布广泛的云平台上运行高速 WebAssembly 函数，助力团队高效构建、部署和扩展现代应用程序及 AI 工作负载，从而降低延迟和成本，并免去管理全球基础架构的沉重负担。
为何选择 Akamai Functions？
Akamai Functions 的工作原理
核心功能
面向 WebAssembly 函数的 Spin 和 SpinKube
使用 Spin 构建可移植的 WebAssembly 函数。在 SpinKube 或 Akamai Functions 上实现无缝部署。
Akamai Functions 应用场景
融合卓越移植性、深度平台集成与绝佳的地理覆盖，赋能核心应用场景。
大规模重定向
当您发布新网站或进行流量迁移时，重定向管理会很快变成一项高成本的难题。管理数十万甚至数百万条规则，可能引发延迟、拖垮源站，并使简单的变更成为运维噩梦。而每一条重定向都必须在全球范围内即时生效，且毫不影响用户访问速度。
解决方案是将重定向逻辑迁移至边缘。借助 Akamai Functions，重定向可在用户接入点直接完成，无需回源。规则常驻内存并存储于专用键值库，即使面对海量请求，也能在数微秒内完成查询与响应。不依赖源站、不增加延迟、无需管理基础架构。
您可通过易用的重定向构建器，快速导入大规模规则集、完成验证，并在数秒内实现全球部署。从此，全球页面将加载更快，由于避免了上游流量开销降低了成本，且即使规则集不断增长，开发体验依然简洁可控。
当重定向成为发布或迁移的关键时，效率至关重要。在边缘处理海量重定向，让您快速推进、实现全球弹性扩展，并从一开始就为用户提供始终如一的极速体验。
令牌管理
对于付费内容或高价值内容而言，令牌是一道关键防线。在流量高峰时段，盗版与令牌滥用会直接影响收入，而集中式令牌服务则会引入延迟，且难以应对数百万并发查看者的规模。在多 CDN 环境中管理令牌吊销时，情况只会变得更加复杂。
解决方案是将令牌逻辑迁移至边缘运行。借助 Akamai Functions，令牌的签发、验证与撤销可在用户接入点直接完成。函数服务全球覆盖，内置多副本且毫秒级启动，保障令牌决策的瞬时性与一致性，轻松应对超高并发。
这种方式确保了合法用户畅行无阻，而令牌策略也能在全球范围内无缝执行。令牌的验证在合法用户与恶意攻击者近端同步完成，从而降低了延迟，并能实现快速、全球强制性的令牌撤销，而无需依赖脆弱的中心化系统。Akamai Functions 可无缝融入您现有的多 CDN 工作流，助您平滑扩展当前架构，无需推倒重来。
当您需要对令牌执行快速、可弹性扩展且全球一致的强制验证时，基于边缘的执行方案将是您的理想选择。边缘令牌的生成与验证机制，能够在全球流量增长时，有效保护付费内容、维持性能表现，并持续保持管控。
爬虫程序管理
现代爬虫程序已实现高度拟人化。它们会执行 JavaScript、遵循正常的导航路径，并融入合法流量中。这使得检测变得困难，并提高了风险。您需要快速、准确地识别恶意自动化流量，同时不增加延迟或干扰真实用户。与此同时，诸如硬性拦截或错误页面这类明显的缓解策略可能会适得其反，因为它们会“训练”攻击者不断适应并绕过防御。
Akamai Bot Manager 通过精准识别恶意及干扰性爬虫程序，解决了检测难题。然而，真正的挑战在于检测之后该如何处置。通过将 Bot Manager 与 Akamai Functions 结合，即可灵活设定抵御措施。我们无需直接阻断流量，而是可将已识别的爬虫程序路由至一个函数，由其动态生成针对爬虫程序的响应。
这些响应在爬虫看来毫无破绽，实则已悄然对敏感数据进行了汇总、移除或混淆。此举能在不暴露己方检测行为的前提下，有效保护内容与业务逻辑。为实现规模化高效运营，系统可将生成的响应存储于专用键值数据库，或缓存在 Akamai 的 CDN 网络中。这使得重复的爬虫程序请求能被即时处理，且对性能毫无影响。
最终可实现先进的爬虫程序检测与缓解——在有效保护合法流量的同时，维持极速性能，并能随爬虫程序行为的变化而同步进化。从此，您可对爬虫程序的处置策略实现精准控制，而无需依赖静态规则或打扰用户的验证环节。
高度个性化
如果您依赖通用的产品页面，就会提升错失转化率和用户参与度的机会。然而，传统的个性化方法本身也有其自身的权衡取舍。预生成并存储个性化变体会增加成本与运营负担，而集中式推理则会引入延迟，破坏购物者所期待的快捷体验。
更好的替代方案是在边缘实现实时个性化。通过将 Akamai Functions 与运行于 Akamai Cloud 上的大语言模型相结合，可在靠近用户处实时生成个性化的内容。当客户成为回头客并积累购买记录后，系统便能利用位置、过往行为等实时数据，即时定制专属产品页，彻底告别预先创建海量页面版本的繁琐。
推理任务在 Akamai Cloud 的边缘 GPU 上运行，响应迅捷，并在全球范围内提供一致的体验。个性化逻辑仅在需要时执行，可随流量自动扩缩，并支持您自由选择多样化的模型来匹配业务策略，从而避免供应商锁定。
最终打造出一种真正个性化且随处畅快的购物体验。您可以在提供动态精准产品体验来提升转化率的同时，将推理负载移至边缘，持续满足现代电商对极致性能的追求。
资源
常见问题
常见问题
不同于传统的区域型无服务器平台，Akamai Functions 依托 Akamai 分布式边缘架构，无处不达。平台采用具备亚毫秒级启动能力的 WebAssembly 运行时，在提供确定性低延迟体验的同时，避免了复杂多区域架构的运维负担。
不是。EdgeWorkers 专为基于轻量级 JavaScript 的 CDN 逻辑而优化。Akamai Functions 则提供了一个功能丰富的 WebAssembly 运行时，以支持更广泛的应用程序逻辑、API 及 AI 工作流，同时保持了全球负载均衡的执行能力。EdgeWorkers 与 Akamai Functions 共同构成了一套互补的无服务器解决方案。
您可以使用任何可编译为 WebAssembly 的语言，包括 Rust、Go、JavaScript 和 Python。这样的设计让团队能灵活自由选择，同时避免了绑定于单一语言或运行时的限制。
是的。Akamai Functions 支持运行真实应用程序逻辑，例如 API、微服务、事件处理以及 AI 预处理与后处理。其设计初衷是补充增强而非替代云端的 CPU、GPU 或容器。
函数只需部署一次，即可在 Akamai 的整个边缘网络上全球运行。它们具备微秒级启动速度，可根据流量自动扩展，并在靠近用户的位置执行，从而最大限度地降低延迟并减少数据出口成本。
不是。Akamai Functions 基于开放的 WebAssembly 和 WASI 标准构建，并与 Spin、SpinKube 等开源框架兼容，使得团队能够在不同环境中保持代码的可移植性。
这个方案旨在解决或缓解哪些问题或痛点？
预约 Akamai Functions 演示，亲身体验为现代应用程序与 AI 打造的、分布广泛的高速无服务器函数引擎。