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GPU 方案

配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。查看产品详细信息

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

方案 时费 内存 GPU vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
RTX PRO 6000 Blackwell x1 $2.50 176 GB 1 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbps 申请权限
RTX PRO 6000 Blackwell x2 $5.00 352 GB 2 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbps 申请权限
RTX PRO 6000 Blackwell x4 $10.00 704 GB 4 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbps 申请权限

RTX™ 4000 Ada Generation

方案 时费 内存 GPU CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
RTX 4000 Ada GPU x1 Small $0.52 16 GB 1 4 500 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium $0.67 32 GB 1 8 500 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x1 Large $0.96 64 GB 1 16 500 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large $1.53 128 GB 1 32 500 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Small $1.05 32 GB 2 8 1 TB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium $1.34 64 GB 2 16 1 TB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage $1.49 64 GB 2 16 2 TB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x4 Small $2.96 128 GB 4 32 2 TB 0 TB 40/16 Gbps 注册
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium $3.57 196 GB 4 48 2 TB 0 TB 40/16 Gbps 注册

RTX 6000 Quadro

方案 时费 内存 GPU CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 $1.50 32 GB 1 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps 注册
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 $3.00 64 GB 2 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 $4.50 96 GB 3 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 $6.00 128 GB 4 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册

Dedicated CPU 方案

专为 CPU 密集型应用设计的专用虚拟机。查看产品详细信息。

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 4x2 $0.07 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 8x4 $0.14 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x8 $0.27 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x16 $0.54 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x32 $1.08 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x48 $1.62 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x64 $2.16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x128 $4.32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x256 $8.64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 8x2 $0.11 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x4 $0.21 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x8 $0.42 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x16 $0.84 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x24 $1.26 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x32 $1.68 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x64 $3.36 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x128 $6.84 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 月费 时费 内存 vCPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G7 Dedicated 4 GB $43.00 $0.06 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G7 Dedicated 8 GB $86.00 $0.13 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G7 Dedicated 16 GB $173.00 $0.26 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G7 Dedicated 32 GB $346.00 $0.52 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G7 Dedicated 64 GB $691.00 $1.04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G7 Dedicated 96 GB $1,037.00 $1.56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G7 Dedicated 128 GB $1,382.00 $2.07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G7 Dedicated 256 GB $2,765.00 $4.15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G7 Dedicated 512 GB $5,530.00 $8.29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

G6 dedicated compute

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G6 Dedicated 4 GB $36.00 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G6 Dedicated 8 GB $72.00 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G6 Dedicated 16 GB $144.00 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G6 Dedicated 32 GB $288.00 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G6 Dedicated 64 GB $576.00 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G6 Dedicated 96 GB $864.00 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G6 Dedicated 128 GB $1,152.00 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G6 Dedicated 256 GB $2,304.00 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G6 Dedicated 512 GB $4,608.00 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

Shared CPU 方案

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。查看产品详细信息

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Nanode 1 GB $5.00 $0.0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps 注册
Linode 2 GB $12.00 $0.0180 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps 注册
Linode 4 GB $24.00 $0.0360 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
Linode 8 GB $48.00 $0.0720 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 16 GB $96.00 $0.1440 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 32 GB $192.00 $0.2880 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 64 GB $384.00 $0.5760 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps 注册
Linode 96 GB $576.00 $0.8640 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Linode 128 GB $768.00 $1.1520 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps 注册
Linode 192 GB $1,152.00 $1.7280 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps 注册

High Memory 方案

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。查看产品详细信息

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Linode 24 GB $60.00 $0.09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 48 GB $120.00 $0.18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 90 GB $240.00 $0.36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 150 GB $480.00 $0.72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
Linode 300 GB $960.00 $1.44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册

Accelerated Compute 方案

专享云端 ASIC 算力，以应对专业工作负载，如基于 NETINT VPU 的媒体转码。查看产品详细信息

方案 月费 时费 内存 VPU CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small $280.00 $0.42 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium $352.00 $0.53 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small $488.00 $0.73 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps 注册

LKE：Managed Kubernetes Engine 方案

LKE 的计费仅包含您所用资源的费用：计算实例、NodeBalancers 和卷。升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面，费用为每个集群每月 60 美元。

LKE-Enterprise 不仅包含 LKE 的所有功能，还提供了高可用性和专用控制平面，费用为每个集群每月 300 美元。查看产品详细信息

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 节点数 内存 vCPU 存储 流量
 
G8 Dedicated 4x2 3 4 GB 2 40 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 8x4 3 8 GB 4 80 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 16x8 3 16 GB 8 160 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 32x16 3 32 GB 16 320 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 64x32 3 64 GB 32 640 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 96x48 3 96 GB 48 960 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 128x64 3 128 GB 64 1280 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 256x128 3 256 GB 128 2560 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 512x256 3 512 GB 256 5120 GB 0 TB 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 节点数 内存 vCPU 存储 流量
 
G8 Dedicated 8x2 3 8 GB 2 80 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 16x4 3 16 GB 4 160 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 32x8 3 32 GB 8 320 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 64x16 3 64 GB 16 640 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 96x24 3 96 GB 24 960 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 128x32 3 128 GB 32 1280 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 256x64 3 256 GB 64 2560 GB 0 TB 注册
G8 Dedicated 512x128 3 512 GB 128 5120 GB 0 TB 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 节点数 月费 内存 vCPU 存储 流量
 
G7 Dedicated 4 GB 3 $129.00 4 GB 2 80 GB 4 TB 注册
G7 Dedicated 8 GB 3 $258.00 8 GB 4 160 GB 5 TB 注册
G7 Dedicated 16 GB 3 $519.00 16 GB 8 320 GB 6 TB 注册
G7 Dedicated 32 GB 3 $1,038.00 32 GB 16 640 GB 7 TB 注册
G7 Dedicated 64 GB 3 $2,073.00 64 GB 32 1280 GB 8 TB 注册
G7 Dedicated 96 GB 3 $3,111.00 96 GB 48 1920 GB 9 TB 注册
G7 Dedicated 128 GB 3 $4,146.00 128 GB 50 2500 GB 10 TB 注册
G7 Dedicated 256 GB 3 $8,295.00 256 GB 56 5000 GB 11 TB 注册
G7 Dedicated 512 GB 3 $16,590.00 512 GB 64 7200 GB 12 TB 注册

G6 dedicated compute

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 节点数 月费 内存 vCPU 存储 流量
 
G6 Dedicated 4 GB 3 $108.00 4 GB 2 80 GB 4 TB 注册
G6 Dedicated 8 GB 3 $216.00 8 GB 4 160 GB 5 TB 注册
G6 Dedicated 16 GB 3 $432.00 16 GB 8 320 GB 6 TB 注册
G6 Dedicated 32 GB 3 $864.00 32 GB 16 640 GB 7 TB 注册
G6 Dedicated 64 GB 3 $1,728.00 64 GB 32 1280 GB 8 TB 注册
G6 Dedicated 96 GB 3 $2,592.00 96 GB 48 1920 GB 9 TB 注册
G6 Dedicated 128 GB 3 $3,456.00 128 GB 50 2500 GB 10 TB 注册
G6 Dedicated 256 GB 3 $6,912.00 256 GB 56 5000 GB 11 TB 注册
G6 Dedicated 512 GB 3 $13,824.00 512 GB 64 7200 GB 12 TB 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 节点数 月费 时费 内存 CPU 存储 流量
 
Shared 2 GB 3 $36.00 $0.054 6 GB 3 150 GB 6 TB 注册
Shared 4 GB 3 $72.00 $0.108 12 GB 6 240 GB 12 TB 注册
Shared 8 GB 3 $144.00 $0.216 24 GB 12 480 GB 15 TB 注册
Shared 16 GB 3 $288.00 $0.432 48 GB 18 960 GB 24 TB 注册
Shared 32 GB 3 $576.00 $0.864 96 GB 24 1920 GB 48 TB 注册
Shared 64 GB 3 $1,152.00 $1.728 192 GB 48 3840 GB 60 TB 注册
Shared 96 GB 3 $1,728.00 $2.592 288 GB 60 5760 GB 60 TB 注册
Shared 128 GB 3 $2,304.00 $3.456 384 GB 72 7680 GB 60 TB 注册
Shared 192 GB 3 $3,456.00 $5.184 576 GB 96 11520 GB 60 TB 注册

High Memory

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案 节点数 月费 时费 内存 CPU 存储 流量
 
High Memory 24 GB 3 $180.00 $0.27 72 GB 6 60 GB 15 TB 注册
High Memory 48 GB 3 $360.00 $0.54 144 GB 6 120 GB 18 TB 注册
High Memory 90 GB 3 $720.00 $1.08 270 GB 12 270 GB 21 TB 注册
High Memory 150 GB 3 $1,440.00 $2.16 450 GB 24 600 GB 24 TB 注册
High Memory 300 GB 3 $2,880.00 $4.32 900 GB 48 1020 GB 27 TB 注册

存储

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

Block Storage 方案

通过附加高速卷来增加存储容量。 查看产品详细信息

存储 月费
 
10 GB $1.00 注册
20 GB $2.00 注册
40 GB $4.00 注册
80 GB $8.00 注册
160 GB $16.00 注册
320 GB $32.00 注册
640 GB $64.00 注册
1280 GB $128.00 注册
2560 GB $256.00 注册
5120 GB $512.00 注册
10240 GB $1,024.00 注册

Object Storage 方案

与 Amazon S3 标准兼容的存储服务，专为应用、分析与 AI 工作流程而设计。查看产品详细信息

存储费用（美元/月） 出站流量费用（美元/月）
 
$0.02/GB 每月首 1TB 免费，后续按 $0.005/GB 计费。 注册

某些具体价格可能因地区而异。账户存储量低于 250GB 时，将适用 5 美元的最低费用。

Images

在不同机器间上传、制作并部署自定义镜像。探索开发人员中心

存储 月费 Images/账户 最大容量
 
1 GB $0.10 25 150 GB 注册
25 GB $2.50 25 150 GB 注册
50 GB $5.00 25 150 GB 注册
75 GB $7.50 25 150 GB 注册
100 GB $10.00 25 150 GB 注册
125 GB $12.50 25 150 GB 注册
150 GB $15.00 25 150 GB 注册

Backups (备份)

提供即时备份，确保您的技术栈独立运行，不受干扰。选择要备份的实例类型。查看产品详细信息

G8 dedicated compute

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 4x2 $0.00369 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 8x4 $0.00738 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x8 $0.01476 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x16 $0.02952 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x32 $0.05895 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x48 $0.08847 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x64 $0.11799 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x128 $0.23589 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x256 $0.47187 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps 注册

G8 dedicated general

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G8 Dedicated 8x2 $0.00738 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps 注册
G8 Dedicated 16x4 $0.01476 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps 注册
G8 Dedicated 32x8 $0.02952 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps 注册
G8 Dedicated 64x16 $0.05895 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps 注册
G8 Dedicated 96x24 $0.08847 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps 注册
G8 Dedicated 128x32 $0.11799 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps 注册
G8 Dedicated 256x64 $0.23589 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps 注册
G8 Dedicated 512x128 $0.47187 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps 注册

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G7 Dedicated 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G7 Dedicated 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G7 Dedicated 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G7 Dedicated 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G7 Dedicated 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G7 Dedicated 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G7 Dedicated 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G7 Dedicated 256 GB $200.00 $0.300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G7 Dedicated 512 GB $240.00 $0.360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

G6 dedicated general

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
G6 Dedicated 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
G6 Dedicated 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
G6 Dedicated 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
G6 Dedicated 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
G6 Dedicated 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
G6 Dedicated 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册
G6 Dedicated 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps 注册
G6 Dedicated 256 GB $200.00 $0.300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps 注册
G6 Dedicated 512 GB $240.00 $0.360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
Linode 1 GB $2.00 $0.003 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps 注册
Linode 2 GB $2.50 $0.004 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps 注册
Linode 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps 注册
Linode 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
Linode 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps 注册
Linode 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps 注册
Linode 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps 注册
Linode 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
Linode 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps 注册
Linode 192 GB $240.00 $0.360 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps 注册

High Memory

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
High Memory 24 GB $5.00 $0.0075 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps 注册
High Memory 48 GB $10.00 $0.0150 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps 注册
High Memory 90 GB $20.00 $0.0300 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps 注册
High Memory 150 GB $40.00 $0.0600 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps 注册
High Memory 300 GB $80.00 $0.1200 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps 注册

GPU

配备 NVIDIA GPU 的专用虚拟机，专为加速复杂计算任务而设计。

方案 月费 时费 内存 CPU 存储 流量 网络入站/出站速率
 
GPU 32 GB $40.00 $0.06 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps 注册
GPU 64 GB $80.00 $0.12 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
GPU 96 GB $160.00 $0.18 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册
GPU 128 GB $320.00 $0.24 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps 注册

数据库

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

MySQL 方案

全托管式 MySQL 数据库集群。费用按月收取。查看产品详细信息

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 2 个节点 3 个节点
 
G7 Dedicated 4 GB, node 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 注册
G7 Dedicated 8 GB, node 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 注册
G7 Dedicated 16 GB, node 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 注册
G7 Dedicated 32 GB, node 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 注册
G7 Dedicated 64 GB, node 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 注册
G7 Dedicated 96 GB, node 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 注册
G7 Dedicated 128 GB, node 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 注册
G7 Dedicated 256 GB, node 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 注册
G7 Dedicated 512 GB, node 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 注册

G6 dedicated general

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 2 个节点 3 个节点
 
G6 Dedicated 4 GB, node 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 注册
G6 Dedicated 8 GB, node 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 注册
G6 Dedicated 16 GB, node 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 注册
G6 Dedicated 32 GB, node 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 注册
G6 Dedicated 64 GB, node 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 注册
G6 Dedicated 96 GB, node 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 注册
G6 Dedicated 128 GB, node 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 注册
G6 Dedicated 256 GB, node 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 3 个节点
 
Shared 1 GB, node 1 1 25 $16.00 $37.00 注册
Shared 2 GB, node 1 2 50 $32.00 $74.00 注册
Shared 4 GB, node 2 4 80 $63.00 $147.00 注册
Shared 8 GB, node 4 8 160 $126.00 $294.00 注册
Shared 16 GB, node 6 16 320 $252.00 $588.00 注册
Shared 32 GB, node 8 32 640 $504.00 $1,176.00 注册
Shared 64 GB, node 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 注册
Shared 96 GB, node 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 注册
Shared 128 GB, node 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 注册
Shared 192 GB, node 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 注册

PostgreSQL 方案

全托管式 PostgreSQL 数据库集群。费用按月收取。查看产品详细信息

G7 dedicated compute

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 2 个节点 3 个节点
 
G7 Dedicated 4 GB, node 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 注册
G7 Dedicated 8 GB, node 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 注册
G7 Dedicated 16 GB, node 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 注册
G7 Dedicated 32 GB, node 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 注册
G7 Dedicated 64 GB, node 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 注册
G7 Dedicated 96 GB, node 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 注册
G7 Dedicated 128 GB, node 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 注册
G7 Dedicated 256 GB, node 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 注册
G7 Dedicated 512 GB, node 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 注册

G6 dedicated general

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 2 个节点 3 个节点
 
G6 Dedicated 4 GB, node 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 注册
G6 Dedicated 8 GB, node 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 注册
G6 Dedicated 16 GB, node 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 注册
G6 Dedicated 32 GB, node 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 注册
G6 Dedicated 64 GB, node 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 注册
G6 Dedicated 96 GB, node 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 注册
G6 Dedicated 128 GB, node 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 注册
G6 Dedicated 256 GB, node 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 注册

Shared CPU

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案 核心 内存 存储 1 个节点 3 个节点
 
Shared 1 GB, node 1 1 25 $16.00 $37.00 注册
Shared 2 GB, node 1 2 50 $32.00 $74.00 注册
Shared 4 GB, node 2 4 80 $63.00 $147.00 注册
Shared 8 GB, node 4 8 160 $126.00 $294.00 注册
Shared 16 GB, node 6 16 320 $252.00 $588.00 注册
Shared 32 GB, node 8 32 640 $504.00 $1,176.00 注册
Shared 64 GB, node 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 注册
Shared 96 GB, node 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 注册
Shared 128 GB, node 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 注册
Shared 192 GB, node 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 注册

网络

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

NodeBalancers

保障业务持续在线，进行高效扩展，并以可预测的成本精准管理流量。查看产品详细信息

方案 月费 时费
 
NodeBalancer $10 $0.015 注册

服务

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基础架构管理

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常见问题

服务按小时计费（计费时间将向上取整至最接近的整数小时）。例如，如果您创建了一台 1 GB 的虚拟机，并在使用 24 小时后将其删除，您需要支付的账单金额为 $0.18（24 小时 x $.0075/小时）。您会在下一个月的第一天收到账单；但是，如果您的帐户在一个月内使用的服务达到了一定的计费限额，则您可能会在月中收到账单。发票生成后将自动进行付款扣款。请阅读本指南以了解账单运作方式

较旧的计划所包含的流量会根据计划系列和规模进行扩展，每月从 0 TB 到 20 TB 不等。G8 和 GPU 加速方案不包含随方案附带的传输流量或出口流量。了解更多关于网络流量使用及费用的信息

在您的促销抵扣额度用完或者促销抵扣额度期限到期后，我们将开始从您的信用卡中扣款。例如，如果您获得了 100 美元为期 60 天的额度，则该 100 美元的额度会自动应用于您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元，则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内花费了 150 美元，则 100 美元的额度已全部用完，并且您的信用卡将被收取 50 美元的费用。在促销抵扣额度期限到期后，任何已启用的服务所产生的费用将从您的信用卡中收取。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

如果您不确定该选择哪款计划，我们建议您从较小的计划开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。您可以随时升级或降级您的虚拟机配置。您也可以通过阅读我们的《虚拟机计划选择指南》来了解更多信息。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单，则需要将其从您的帐户中彻底移除

我们会对需要缴税的客户收取税费。请参阅我们的税费信息指南，以详细了解我们会对哪些国家或地区收取税费、相关税率，以及如何向帐户中添加您的企业税号。

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