Akamai Functions 是新一代的无服务器解决方案，这是一个由 WebAssembly 驱动的引擎，可在全球分布广泛的云平台上运行应用程序逻辑与 AI 工作负载。与 EdgeWorkers 搭配使用，在边缘执行您的自有代码，打造高度定制化的卓越用户体验。
专为分布式系统打造的无服务器解决方案
快速交付代码，设施无忧管理。您只需编写无服务器函数，平台的扩展、容量与可用性保障全部自动完成。
Akamai 在超大规模分布式边缘与云上提供无服务器计算服务，从而使您的代码逻辑在更贴近用户、数据和真实流量的位置运行。
无服务器架构的优势
Akamai 无服务器解决方案
为您的工作负载选择适合的无服务器模式
Akamai 通过一系列互补的解决方案提供无服务器计算能力，每种方案均针对不同的执行模式和应用场景进行了优化。
Akamai Functions
面向现代应用程序与 API 的分布式无服务器解决方案
Akamai Functions 提供基于 WebAssembly 构建的事件驱动、函数式计算服务。它专为追求可移植、高速启动与全球规模的应用程序逻辑、API 及新兴工作负载场景打造。
您可在以下场景中使用 Akamai Functions：
- 需要瞬时启动
- 需要直接运行应用程序逻辑（无需容器或虚拟机）
- 需要大规模处理事件与数据
- 需要支持 AI 推理与现代工作负载
- 需要使用 JavaScript 以外的编程语言
EdgeWorkers
在边缘运行轻量级 JavaScript
您可使用 EdgeWorkers 在请求路径上直接运行 JavaScript。它专为需要与流量同步执行、要求超低延迟的逻辑而设计。
您可在以下场景中使用 EdgeWorkers：
- 实施身份验证和授权逻辑
- 动态路由流量
- 在边缘强制执行逻辑或业务规则
- 通过自定义逻辑扩展 CDN 行为
组合使用 Akamai Functions 与 EdgeWorkers
借助 Wasm 在边缘全域运行真实应用程序逻辑，再分层叠加即时 JavaScript 控制，从而在全球范围内塑造流量和用户体验。
|应用场景
|Akamai Functions
|EdgeWorkers
|请求路径逻辑
|是
|CDN 与安全定制
|是
|API 与后端服务
|是
|AI 与数据工作负载
|是
|WebAssembly 运行时
|是
|超低延迟边缘执行
|是
|是
资源
常见问题
现代应用程序与 AI 工作负载需实现快速扩展、实时响应与全球运行。无服务器架构消除了基础架构的桎梏，使团队能够更快地交付应用程序并实现自动扩展，而无需管理服务器。
传统无服务器架构通常运行在集中式区域，可能导致全球用户访问延迟增加。冷启动、容器开销与复杂的伸缩模型，则会拖慢开发速度并增加成本。
无服务器架构简化了基础架构的管理。团队可以在无需管理服务器、容器或容量的情况下配置服务，从而专注于编写和交付代码。
边缘原生无服务器架构在更靠近终端用户的位置运行代码，而非仅限于集中式的云区域。这样能有效降低延迟，提升响应速度，并能在全球范围实现实时决策。
代码的执行位置直接影响性能。将无服务器架构在更靠近用户的位置运行，可以减少网络跳转、降低源站负载，并能跨地域交付更稳定的性能。
WebAssembly 提供了一种轻量级的执行模型，具备快速启动和高效资源利用的特点。这使其非常适用于那些要求性能可预测且低延迟的无服务器工作负载。
无服务器架构只有在需要时才运行代码。这样就消除了闲置基础架构、实现按需自动扩展，并使成本与实际使用量直接匹配。
Akamai 的无服务器架构运行在高度分布式边缘与云平台上。这使得它能够实现低延迟执行、稳定的全球性能，并将实时逻辑部署在更靠近用户、设备与数据的位置。
预约演示
预约 Akamai Functions 演示，亲身体验为现代应用程序与 AI 打造的、分布广泛的高速无服务器函数引擎。
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